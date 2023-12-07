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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 38.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Второй тайм: 46'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
19' Гол
Валенсия Эннер
45' Желтая карточка
Данило Барбоза

Ход матча

19'
Валенсия Эннер
(José Maurisio3)
1:0
32'
Энрике Педро
Валенсия Эннер
 
45'
 
Данило Барбоза
Прогноз на матч от Liveresult
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Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
21
Igor
Gomes
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
20
Арангис
Чарлес
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
42
Gabriel
Barros
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
12
Перри
Лукас
6
Че
Че
94
Сампайо
Филипе
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
33
Эдуардо
Карлос
II
27
Вела
Карлос
39
Janderson
11
Henrique
Luis
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
3:2
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:1
БСА
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Среднее время на гол

54
76

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.65
1.43

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 9 (1) 0.24
Вандерсон 7 0.18
José Maurisio3 6 0.16
Патрик Алан 3 (1) 0.08
Бустос Фабрисио 3 0.08
Адриано Луис 3 0.08
Энрике Бруно 3 0.08
Джонни 2 0.05
Энрике Педро 2 (1) 0.05
Де Пена Карлос 2 0.05
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Журавски Алешандре 1 0.03
Nicolas Hernandez2 0 0
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 18 (5) 0.46
Сантос Жуниор 7 0.18
Эдуардо Карлос II 6 0.15
Виктор Жоао II 4 0.1
Коста Диего 3 0.08
Данило Барбоза 3 0.08
Че Че 2 0.05
Henrique Luis 2 0.05
Зауэр Густаво 2 0.05
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.05
Энрике Луис III 2 0.05
Ди Пласидо Леонель 1 0.03
Куэста Виктор 1 0.03
Marlon Freitas 1 0.03
Адриэлсон 1 0.03
Насименто Матеус 1 0.03
Марсал Фернандо 0 0
Угу Мигель 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 12 1
Джонни 7 0
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Патрик Алан 6 0
Кампаньяро Густаво 6 0
Nicolas Hernandez2 6 0
Мартинс Родригес 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Энрике Бруно 4 0
Рочет Серхио 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Igor Gomes 4 0
José Maurisio3 4 0
Lucca 2 1
Арангис Чарлес 3 0
Моледо Родриго 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Адриано Луис 1 1
Мальо Уго 1 1
Ромуло 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 10 0
Марсал Фернандо 8 1
Куэста Виктор 9 0
Че Че 8 0
Эдуардо Карлос II 6 1
Адриэлсон 6 1
Ди Пласидо Леонель 5 0
Данило Барбоза 5 0
Luis Castro 3 1
Виктор Жоао II 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 3 0
Marlon Freitas 3 0
Сампайо Филипе 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Janderson 2 0
Габриэл III 2 0
Lucio Flavio I 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
7
Интернасьонал Порту Алегре
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

13
29
Интернасьонал Порту Алегре
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
54% (20)
19% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (6)
50% (19)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
26% (10)
45% (17)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

24
14

Упущенные победы

20
36

Голы по времени матча

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
7
35%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
5
19%
6
30%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
7
33%
5
28%
76-90

Забито

17
37
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 16
26 Не забивали 20
2
12%
8
22%
1-15
2
12%
6
16%
16-30
2
12%
5
14%
31-45
5
29%
29%
9
24%
46-60
3
18%
5
14%
61-75
3
18%
4
11%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
4
17%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
22%
4
22%
76-90

Забито

43
57
17 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 25
14 Не забивали 8
6
14%
8
14%
1-15
6
14%
13
23%
16-30
5
12%
8
14%
31-45
10
23%
10
18%
46-60
8
19%
8
14%
61-75
8
19%
10
18%
76-90

Пропущено

44
36
19 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 23
6
14%
4
11%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
8
18%
7
19%
31-45
4
9%
8
22%
46-60
9
20%
2
6%
61-75
12
27%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Коритиба Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
3:0
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
7
1 раз 6%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
2
7 раз 39%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 38%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
2 раза 5%
7
1 раз 3%
2
13 раз 34%
1
10 раз 26%
0
8 раз 21%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
18
2
8
10
1.5
12
8
3
15
2.5
6
14
1
17
3.5
1
19
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
6
5
14
1.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
30
8
13
24
1.5
20
18
3
34
2.5
7
31
1
36
3.5
1
37
1
36
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 38 21 9 8 64 - 32 72
2.
Гремио
 2:1 38 21 5 12 62 - 55 68
3.
Атлетико Минейро
 1:2 38 19 9 10 52 - 30 66
4.
Фламенго
 0:1 38 19 9 10 56 - 42 66
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 39 18 11 10 58 - 36 65
6.
Ред Булл Брагантино
 0:1 38 17 11 10 48 - 34 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 39 14 15 10 52 - 43 57
8.
Флуминенсе
 1:2 38 16 8 14 50 - 46 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 38 15 10 13 44 - 44 55
10.
Форталеза Сеара
 1:0 38 15 9 14 44 - 43 54
11.
Сан-Паулу
 1:0 38 14 11 13 40 - 38 53
12.
Куяба
 2:0 38 14 9 15 39 - 39 51
13.
Коринтианс
 2:0 38 12 14 12 47 - 48 50
14.
Крузейро
 0:1 38 11 13 14 34 - 32 46
15.
Васко да Гама
 1:0 38 12 9 17 40 - 50 45
16.
Байя
 2:1 38 12 8 18 48 - 53 44
17.
Сантос
 0:1 38 11 10 17 38 - 63 43
18.
Гойяс
 38 9 11 18 36 - 53 38
19.
Коритиба Парана
 0:2 38 8 6 24 41 - 73 30
20.
Америка Минейро
 38 5 9 24 42 - 81 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 2:1 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 1:2 19 13 4 2 32 - 17 43
4.
Сан-Паулу
 1:0 19 13 3 3 29 - 13 42
5.
Ред Булл Брагантино
 0:1 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 1:2 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 0:1 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 1:0 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 19 9 5 5 28 - 20 32
12.
Васко да Гама
 1:0 19 9 2 8 23 - 22 29
13.
Байя
 2:1 19 8 5 6 27 - 21 29
14.
Коринтианс
 2:0 19 6 10 3 26 - 23 28
15.
Сантос
 0:1 19 6 7 6 25 - 27 25
16.
Куяба
 2:0 19 6 6 7 22 - 22 24
17.
Гойяс
 19 5 7 7 19 - 25 22
18.
Крузейро
 0:1 19 4 7 8 13 - 17 19
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 0:2 19 4 4 11 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:1 19 9 4 6 30 - 26 31
2.
Атлетико Минейро
 1:2 19 8 6 5 24 - 14 30
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 19 7 7 5 29 - 20 28
4.
Куяба
 2:0 19 8 3 8 17 - 17 27
5.
Крузейро
 0:1 19 7 6 6 21 - 15 27
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 19 7 6 6 21 - 18 27
7.
Гремио
 2:1 19 7 3 9 28 - 39 24
8.
Ред Булл Брагантино
 0:1 19 6 6 7 20 - 20 24
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 19 6 5 8 16 - 24 23
10.
Коринтианс
 2:0 19 6 4 9 21 - 25 22
11.
Форталеза Сеара
 1:0 19 6 3 10 16 - 23 21
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 20 4 7 9 19 - 24 19
13.
Сантос
 0:1 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 1:0 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 2:1 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 0:2 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 1:2 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 1:0 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 19 0 7 12 21 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 21 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 16 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 16
Флуминенсе Андре 1 12
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
2.11
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4.80
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9.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Ботафого Рио-де-Жанейро
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