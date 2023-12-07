  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 38.
Интернасьонал Порту Алегре
3:1
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
19' Гол
Валенсия Эннер
45' Желтая карточка
Данило Барбоза
1:1
46' Гол
Janderson
2:1
50' Гол
Патрик Алан
3:1
53' Гол
Энрике Педро
54' Желтая карточка
Энрике Педро
90' Желтая карточка
Насименто Матеус
90'+5
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
21
Igor
Gomes
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
20
Арангис
Чарлес
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
42
Gabriel
Barros
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
12
Перри
Лукас
6
Че
Че
94
Сампайо
Филипе
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
33
Эдуардо
Карлос
II
27
Вела
Карлос
39
Janderson
11
Henrique
Luis
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
3:2
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:1
БСА
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Среднее время на гол

54
76

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.65
1.43

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 9 (1) 0.24
Вандерсон 7 0.18
José Maurisio3 6 0.16
Патрик Алан 4 (1) 0.11
Бустос Фабрисио 3 0.08
Энрике Педро 3 (1) 0.08
Адриано Луис 3 0.08
Энрике Бруно 3 0.08
Джонни 2 0.05
Де Пена Карлос 2 0.05
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Журавски Алешандре 1 0.03
Nicolas Hernandez2 0 0
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0
Gabriel Barros 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 18 (5) 0.46
Сантос Жуниор 7 0.18
Эдуардо Карлос II 6 0.15
Виктор Жоао II 4 0.1
Коста Диего 3 0.08
Данило Барбоза 3 0.08
Че Че 2 0.05
Henrique Luis 2 0.05
Зауэр Густаво 2 0.05
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.05
Энрике Луис III 2 0.05
Ди Пласидо Леонель 1 0.03
Marlon Freitas 1 0.03
Куэста Виктор 1 0.03
Адриэлсон 1 0.03
Janderson 1 0.03
Насименто Матеус 1 0.03
Марсал Фернандо 0 0
Угу Мигель 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 12 1
Джонни 7 0
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Патрик Алан 6 0
Кампаньяро Густаво 6 0
Nicolas Hernandez2 6 0
Мартинс Родригес 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Энрике Педро 4 0
Энрике Бруно 4 0
Рочет Серхио 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Igor Gomes 4 0
José Maurisio3 4 0
Lucca 2 1
Арангис Чарлес 3 0
Моледо Родриго 3 0
Вандерсон 3 0
Адриано Луис 1 1
Мальо Уго 1 1
Ромуло 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 10 0
Марсал Фернандо 8 1
Куэста Виктор 9 0
Че Че 8 0
Эдуардо Карлос II 6 1
Адриэлсон 6 1
Ди Пласидо Леонель 5 0
Данило Барбоза 5 0
Luis Castro 3 1
Виктор Жоао II 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 3 0
Marlon Freitas 3 0
Сампайо Филипе 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Janderson 2 0
Габриэл III 2 0
Насименто Матеус 2 0
Lucio Flavio I 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
8
Интернасьонал Порту Алегре
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

13
29
Интернасьонал Порту Алегре
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
47% (18)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
53% (20)
18% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (6)
49% (19)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
26% (10)
46% (18)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

20
37

Голы по времени матча

Забито

29
21
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
7
33%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
6
29%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
7
32%
5
24%
76-90

Забито

17
37
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 16
27 Не забивали 21
2
12%
8
22%
1-15
2
12%
6
16%
16-30
2
12%
5
14%
31-45
5
29%
29%
9
24%
46-60
3
18%
5
14%
61-75
3
18%
4
11%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
4
17%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
22%
4
22%
76-90

Забито

46
58
18 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 25
14 Не забивали 8
6
13%
8
14%
1-15
7
15%
13
22%
16-30
5
11%
8
14%
31-45
12
26%
11
19%
46-60
8
17%
8
14%
61-75
8
17%
10
17%
76-90

Пропущено

45
39
19 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 24
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
8
18%
7
18%
31-45
5
11%
10
26%
46-60
9
20%
2
5%
61-75
12
27%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Коритиба Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
3:0
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
7
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 37%
1
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
3 раза 8%
7
1 раз 3%
2
13 раз 33%
1
11 раз 28%
0
8 раз 21%
3
6 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
18
2
9
10
1.5
12
8
4
15
2.5
6
14
1
18
3.5
1
19
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
6
5
14
1.5
8
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
14
0.5
Больше Меньше
31
8
14
24
1.5
20
19
4
34
2.5
7
32
1
37
3.5
1
38
1
37
4.5
1
37
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 38 20 10 8 64 - 33 70
2.
Гремио
 38 21 5 12 63 - 56 68
3.
Атлетико Минейро
 38 19 9 10 52 - 32 66
4.
Фламенго
 38 19 9 10 56 - 42 66
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 39 18 11 10 59 - 38 65
6.
Ред Булл Брагантино
 38 17 11 10 49 - 35 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 39 14 15 10 52 - 44 57
8.
Флуминенсе
 38 16 8 14 51 - 47 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 38 15 10 13 46 - 45 55
10.
Форталеза Сеара
 38 15 9 14 45 - 44 54
11.
Сан-Паулу
 38 14 11 13 40 - 38 53
12.
Куяба
 38 14 9 15 40 - 39 51
13.
Коринтианс
 38 12 14 12 47 - 48 50
14.
Крузейро
 38 11 14 13 35 - 32 47
15.
Васко да Гама
 38 12 9 17 41 - 51 45
16.
Байя
 38 12 8 18 50 - 53 44
17.
Сантос
 38 11 10 17 39 - 64 43
18.
Гойяс
 38 9 11 18 36 - 53 38
19.
Коритиба Парана
 38 8 6 24 41 - 73 30
20.
Америка Минейро
 38 5 9 24 42 - 81 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 19 13 4 2 33 - 18 43
4.
Сан-Паулу
 19 13 3 3 29 - 13 42
5.
Ред Булл Брагантино
 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 9 5 5 30 - 21 32
12.
Васко да Гама
 19 9 2 8 24 - 23 29
13.
Байя
 19 8 5 6 29 - 21 29
14.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
15.
Сантос
 19 6 7 6 26 - 28 25
16.
Куяба
 19 6 6 7 23 - 22 24
17.
Гойяс
 19 5 7 7 19 - 25 22
18.
Крузейро
 19 4 8 7 14 - 17 20
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 19 4 4 11 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 19 9 4 6 30 - 26 31
2.
Атлетико Минейро
 19 8 6 5 24 - 16 30
3.
Куяба
 19 8 3 8 17 - 17 27
4.
Крузейро
 19 7 6 6 21 - 15 27
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 7 6 6 22 - 20 27
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 6 8 5 29 - 21 26
7.
Гремио
 19 7 3 9 29 - 40 24
8.
Ред Булл Брагантино
 19 6 6 7 21 - 21 24
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
10.
Коринтианс
 19 6 4 9 21 - 25 22
11.
Форталеза Сеара
 19 6 3 10 17 - 24 21
12.
Атлетико Паранаэнсе
 20 4 7 9 19 - 25 19
13.
Сантос
 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 19 0 7 12 21 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 21 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 17 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 16
Флуминенсе Андре 1 12
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
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    • 46'
      Марлон Фрейтас сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Janderson бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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