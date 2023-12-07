Тур: 38.
3:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолВаленсия Эннер
45' Желтая карточкаДанило Барбоза
1:1
46' ГолJanderson
2:1
50' ГолПатрик Алан
3:1
53' ГолЭнрике Педро
54' Желтая карточкаЭнрике Педро
90' Желтая карточкаНасименто Матеус
90'+5
Ход матча
19'
1:0
45'
46'
1:1
50'
2:1
53'
3:1
54'
72'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
10
Патрик
Алан
12
Перри
Лукас
6
Че
Че
16
Угу
Мигель
27
Вела
Карлос
39
Janderson
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
21 Igor GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
24 Anthoni
-
-
36 Thauan Lara
-
-
38 Jean Dias
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
-
6 Че ЧеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Newton
-
43 David Sousa
-
57 JP Galvao
-
-
Главный тренер: Tiago Nunes
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Среднее время на гол
54
76
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.65
1.43
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|9 (1)
|0.24
|Вандерсон
|7
|0.18
|José Maurisio3
|6
|0.16
|Патрик Алан
|4 (1)
|0.11
|Бустос Фабрисио
|3
|0.08
|Энрике Педро
|3 (1)
|0.08
|Адриано Луис
|3
|0.08
|Энрике Бруно
|3
|0.08
|Джонни
|2
|0.05
|Де Пена Карлос
|2
|0.05
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Журавски Алешандре
|1
|0.03
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
|Gabriel Barros
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|18 (5)
|0.46
|Сантос Жуниор
|7
|0.18
|Эдуардо Карлос II
|6
|0.15
|Виктор Жоао II
|4
|0.1
|Коста Диего
|3
|0.08
|Данило Барбоза
|3
|0.08
|Че Че
|2
|0.05
|Henrique Luis
|2
|0.05
|Зауэр Густаво
|2
|0.05
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.05
|Энрике Луис III
|2
|0.05
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Насименто Матеус
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|12
|1
|Джонни
|7
|0
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Патрик Алан
|6
|0
|Кампаньяро Густаво
|6
|0
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Мартинс Родригес
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Энрике Педро
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|José Maurisio3
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Арангис Чарлес
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Адриано Луис
|1
|1
|Мальо Уго
|1
|1
|Ромуло
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Журавски Алешандре
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Франсиско
|10
|0
|Марсал Фернандо
|8
|1
|Куэста Виктор
|9
|0
|Че Че
|8
|0
|Эдуардо Карлос II
|6
|1
|Адриэлсон
|6
|1
|Ди Пласидо Леонель
|5
|0
|Данило Барбоза
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Виктор Жоао II
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|3
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Габриэл III
|2
|0
|Насименто Матеус
|2
|0
|Lucio Flavio I
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
8
Интернасьонал Порту Алегре
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
13
29
Интернасьонал Порту Алегре
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
47% (18)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
53% (20)
18% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (6)
49% (19)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
26% (10)
46% (18)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
20
37
Голы по времени матча
Забито
29
21
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 26
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
7
33%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
6
29%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
7
32%
5
24%
76-90
Забито
17
37
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 16
27 Не забивали 21
2
12%
8
22%
1-15
2
12%
6
16%
16-30
2
12%
5
14%
31-45
5
29%
29%
9
24%
46-60
3
18%
5
14%
61-75
3
18%
4
11%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
4
17%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
22%
4
22%
76-90
Забито
46
58
18 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 25
14 Не забивали 8
6
13%
8
14%
1-15
7
15%
13
22%
16-30
5
11%
8
14%
31-45
12
26%
11
19%
46-60
8
17%
8
14%
61-75
8
17%
10
17%
76-90
Пропущено
45
39
19 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 24
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
8
18%
7
18%
31-45
5
11%
10
26%
46-60
9
20%
2
5%
61-75
12
27%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Коритиба Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сантос 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 3:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
3:0
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
7
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 37%
1
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
3 раза 8%
7
1 раз 3%
2
13 раз 33%
1
11 раз 28%
0
8 раз 21%
3
6 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
182
910
128
415
614
118
119
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
136
514
811
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2414
Больше Меньше
318
1424
2019
434
732
137
138
137
137
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|17 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10