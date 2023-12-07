Тур: 38.
2:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
13'
1:0
17'
2:0
45'
4
Marllon
34
Аллисон
6
Uendel
14
Raniele
29
Clayson
22
Madson
II
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
17
Hugo
Moura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
-
6 UendelПолузащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
97 Фелипе ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
20 Рикельме
-
55 Calebe
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Madson IIЗащитник
-
28 Tomas CuelloЗащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
58 Лопес ЖоаоВратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
45 Lucas Belezi
-
-
-
35 Romulo Cruz
-
54 Chiqueti
-
57 Joao Cruz
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Куяба
Атлетико Паранаэнсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|12 (3)
|0.32
|Clayson
|6 (3)
|0.16
|Питта Исидро
|5 (1)
|0.13
|Raniele
|3
|0.08
|Fernando Sobral
|2
|0.05
|Роналд
|2
|0.05
|Денилсон Невес
|1
|0.03
|Веллингтон Силва
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Эмпереур Алан
|1
|0.03
|Ласерда Дерик
|1
|0.03
|Рикельме
|1
|0.03
|Matheusinho
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|12
|0.31
|Pablo I
|8
|0.21
|Витор Буэно
|5 (3)
|0.13
|Erick2
|4
|0.1
|Виллиан Сикейра
|4
|0.1
|Christian Cardoso
|4
|0.1
|Каноббио Агустин
|3
|0.08
|Сантана Алекс
|3
|0.08
|Madson II
|2
|0.05
|Bruno Zapelli
|2
|0.05
|Кака II
|2
|0.05
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Роша Кайке
|1
|0.03
|Tomas Cuello
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Крепски Бенто
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|9
|1
|Raniele
|10
|0
|Денилсон Невес
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Marllon
|7
|0
|Филипе Аугусто
|5
|1
|Дейверсон Силва
|6
|0
|Fernando Sobral
|6
|0
|Matheus Alexandre
|5
|0
|Минейро Лукас
|4
|0
|Кафу Жонатан
|4
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Рикельме
|3
|0
|Роналд
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|10
|0
|Thiago Heleno
|9
|0
|Фернандиньо XII
|7
|1
|Сантана Алекс
|6
|1
|Витор Буэно
|7
|0
|Erick2
|7
|0
|Hugo Moura
|6
|0
|Кака II
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Madson II
|4
|0
|Tomas Cuello
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Крепски Бенто
|3
|0
|Lucas Esquivel
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Атлетико Паранаэнсе
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
10
Куяба
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
14
32
Куяба
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
57% (21)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
Атлетико Паранаэнсе
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
45% (17)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
37% (14)
45% (17)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
12
12
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
22
42
Голы по времени матча
Забито
21
19
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
8
42%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
14%
5
23%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
7
33%
8
36%
76-90
Забито
17
33
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
0
0%
2
6%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
3
18%
11
33%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
7
41%
10
30%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
24%
5
26%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
21%
76-90
Забито
38
52
12 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 17
14 Не забивали 7
2
5%
4
8%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
5
13%
15
29%
31-45
9
24%
4
8%
46-60
4
11%
5
10%
61-75
13
34%
18
35%
76-90
Пропущено
38
41
15 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 28
7
18%
10
24%
1-15
2
5%
6
15%
16-30
6
16%
5
12%
31-45
6
16%
4
10%
46-60
5
13%
4
10%
61-75
12
32%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фламенго - Куяба 2:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Куяба - Форталеза Сеара 2:1
Байя - Куяба 0:3 Сантос - Куяба 0:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 3:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0
Результаты матчей
Куяба
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 26%
2:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
1
15 раз 39%
2
11 раз 29%
0
7 раз 18%
3
5 раз 13%
Тоталы голов в матче
Куяба
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
181
612
118
315
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
136
415
514
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2215
Больше Меньше
317
1027
1622
532
533
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|21
|9
|8
|64 - 32
|72
|2.
|2:1
|38
|21
|5
|12
|62 - 55
|68
|3.
|1:2
|38
|19
|9
|10
|52 - 30
|66
|4.
|0:1
|38
|19
|9
|10
|56 - 42
|66
|5.
|0:1
|39
|18
|11
|10
|58 - 36
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|11
|10
|48 - 34
|62
|7.
|0:2
|39
|14
|15
|10
|52 - 43
|57
|8.
|1:2
|38
|16
|8
|14
|50 - 46
|56
|9.
|1:0
|38
|15
|10
|13
|44 - 44
|55
|10.
|1:0
|38
|15
|9
|14
|44 - 43
|54
|11.
|1:0
|38
|14
|11
|13
|40 - 38
|53
|12.
|2:0
|38
|14
|9
|15
|39 - 39
|51
|13.
|2:0
|38
|12
|14
|12
|47 - 48
|50
|14.
|0:1
|38
|11
|13
|14
|34 - 32
|46
|15.
|1:0
|38
|12
|9
|17
|40 - 50
|45
|16.
|2:1
|38
|12
|8
|18
|48 - 53
|44
|17.
|0:1
|38
|11
|10
|17
|38 - 63
|43
|18.
|38
|9
|11
|18
|36 - 53
|38
|19.
|0:2
|38
|8
|6
|24
|41 - 73
|30
|20.
|38
|5
|9
|24
|42 - 81
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|2:1
|19
|14
|2
|3
|34 - 16
|44
|3.
|1:2
|19
|13
|4
|2
|32 - 17
|43
|4.
|1:0
|19
|13
|3
|3
|29 - 13
|42
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|28 - 14
|38
|6.
|0:2
|19
|10
|8
|1
|33 - 19
|38
|7.
|0:1
|20
|11
|5
|4
|37 - 18
|38
|8.
|1:2
|19
|11
|3
|5
|28 - 16
|36
|9.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|10.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|28 - 20
|33
|11.
|1:0
|19
|9
|5
|5
|28 - 20
|32
|12.
|1:0
|19
|9
|2
|8
|23 - 22
|29
|13.
|2:1
|19
|8
|5
|6
|27 - 21
|29
|14.
|2:0
|19
|6
|10
|3
|26 - 23
|28
|15.
|0:1
|19
|6
|7
|6
|25 - 27
|25
|16.
|2:0
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|17.
|19
|5
|7
|7
|19 - 25
|22
|18.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|13 - 17
|19
|19.
|19
|5
|2
|12
|21 - 38
|17
|20.
|0:2
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|30 - 26
|31
|2.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|24 - 14
|30
|3.
|1:0
|19
|7
|7
|5
|29 - 20
|28
|4.
|2:0
|19
|8
|3
|8
|17 - 17
|27
|5.
|0:1
|19
|7
|6
|6
|21 - 15
|27
|6.
|0:1
|19
|7
|6
|6
|21 - 18
|27
|7.
|2:1
|19
|7
|3
|9
|28 - 39
|24
|8.
|0:1
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|9.
|1:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|10.
|2:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 25
|22
|11.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|16 - 23
|21
|12.
|0:2
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|13.
|0:1
|19
|5
|3
|11
|13 - 36
|18
|14.
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|15.
|1:0
|19
|3
|7
|9
|17 - 28
|16
|16.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|21 - 32
|15
|17.
|0:2
|19
|4
|2
|13
|24 - 45
|14
|18.
|1:2
|19
|3
|4
|12
|18 - 29
|13
|19.
|1:0
|19
|1
|8
|10
|11 - 25
|11
|20.
|19
|0
|7
|12
|21 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|16 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10