  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 38.
Куяба
3:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
13' Пенальти
Clayson
2:0
17' Гол
Ласерда Дерик
45' Желтая карточка
Madson II
52' Желтая карточка
Fernando Sobral
69' Желтая карточка
Clayson
70' Желтая карточка
Кафу Жонатан
90' Желтая карточка
Tomas Cuello
90' Желтая карточка
Lucas Belezi
90' Желтая карточка
Antonio Oliveira
3:0
90' Гол
Clayson
90' Вторая желтая карточка
Clayson
90'+9
21
Heidemann
Joao
Carlos
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
34
Аллисон
6
Uendel
5
Филипе
Аугусто
14
Raniele
88
Fernando
Sobral
22
Ласерда
Дерик
9
Питта
Исидро
29
Clayson
1
Крепски
Бенто
42
Matheus
Felipe
4
Роша
Кайке
21
Vinicius
Kaue
22
Madson
II
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
17
Hugo
Moura
8
Витор
Буэно
88
Christian
Cardoso
11
Виллиан
Сикейра
Куяба
3-4-3
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1

История личных встреч

Куяба
Атлетико Паранаэнсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 12 (3) 0.32
Clayson 7 (3) 0.18
Питта Исидро 5 (1) 0.13
Raniele 3 0.08
Fernando Sobral 2 0.05
Роналд 2 0.05
Денилсон Невес 1 0.03
Веллингтон Силва 1 0.03
Marllon 1 0.03
Эмпереур Алан 1 0.03
Ласерда Дерик 1 0.03
Рикельме 1 0.03
Matheusinho 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 12 0.31
Pablo I 8 0.21
Витор Буэно 5 (3) 0.13
Erick2 4 0.1
Виллиан Сикейра 4 0.1
Christian Cardoso 4 0.1
Каноббио Агустин 3 0.08
Сантана Алекс 3 0.08
Madson II 2 0.05
Bruno Zapelli 2 0.05
Кака II 2 0.05
Фернандиньо XII 1 (1) 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Роша Кайке 1 0.03
Tomas Cuello 0 0
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Крепски Бенто 0 0
Lucas Esquivel 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Oliveira 10 1
Raniele 10 0
Денилсон Невес 8 0
Эмпереур Алан 8 0
Marllon 7 0
Fernando Sobral 7 0
Филипе Аугусто 5 1
Дейверсон Силва 6 0
Кафу Жонатан 5 0
Matheus Alexandre 5 0
Минейро Лукас 4 0
Clayson 2 1
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Matheusinho 3 0
Рикельме 3 0
Роналд 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Аллисон 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 10 0
Thiago Heleno 9 0
Фернандиньо XII 7 1
Сантана Алекс 6 1
Витор Буэно 7 0
Erick2 7 0
Hugo Moura 6 0
Кака II 6 0
Роке Витор 6 0
Tomas Cuello 5 0
Madson II 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Роша Кайке 3 0
Крепски Бенто 3 0
Lucas Esquivel 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Christian Cardoso 1 0
Lucas Belezi 1 0
Romulo Cruz 1 0
Matheus Felipe 1 0

Результаты матчей

Куяба
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Атлетико Паранаэнсе
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
10
Куяба
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Атлетико Паранаэнсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

14
32
Куяба
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (10)
55% (21)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
26% (10)
42% (16)
Атлетико Паранаэнсе
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (8)
44% (17)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
36% (14)
46% (18)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

12
13

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

22
42

Голы по времени матча

Забито

24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
26 Не забивали 26
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
6
25%
1
5%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
29%
29%
8
42%
76-90

Пропущено

21
25
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
3
14%
6
24%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
7
33%
9
36%
76-90

Забито

17
33
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
0
0%
2
6%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
3
18%
11
33%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
7
41%
10
30%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
24%
5
26%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
21%
76-90

Забито

41
52
14 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 17
14 Не забивали 8
3
7%
4
8%
1-15
6
15%
6
12%
16-30
5
12%
15
29%
31-45
9
22%
4
8%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
14
34%
18
35%
76-90

Пропущено

38
44
15 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 29
7
18%
11
25%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
6
16%
5
11%
31-45
6
16%
4
9%
46-60
5
13%
4
9%
61-75
12
32%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фламенго - Куяба 2:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Куяба - Форталеза Сеара 2:1
Байя - Куяба 0:3 Сантос - Куяба 0:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 3:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0

Результаты матчей

Куяба
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

3:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 26%
2:0
6 раз 15%
1:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 39%
1
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
5 раз 13%
1
15 раз 38%
2
11 раз 28%
0
8 раз 21%
3
5 раз 13%

Тоталы голов в матче

Куяба
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
18
1
7
12
1.5
11
8
4
15
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
7
4
15
1.5
5
15
2
17
2.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
15
0.5
Больше Меньше
31
8
11
27
1.5
16
23
6
32
2.5
5
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 38 20 10 8 64 - 33 70
2.
Гремио
 38 21 5 12 63 - 56 68
3.
Атлетико Минейро
 38 19 9 10 52 - 32 66
4.
Фламенго
 38 19 9 10 56 - 42 66
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 39 18 11 10 59 - 38 65
6.
Ред Булл Брагантино
 38 17 11 10 49 - 35 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 39 14 15 10 52 - 44 57
8.
Флуминенсе
 38 16 8 14 51 - 47 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 38 15 10 13 46 - 45 55
10.
Форталеза Сеара
 38 15 9 14 45 - 44 54
11.
Сан-Паулу
 38 14 11 13 40 - 38 53
12.
Куяба
 38 14 9 15 40 - 39 51
13.
Коринтианс
 38 12 14 12 47 - 48 50
14.
Крузейро
 38 11 14 13 35 - 32 47
15.
Васко да Гама
 38 12 9 17 41 - 51 45
16.
Байя
 38 12 8 18 50 - 53 44
17.
Сантос
 38 11 10 17 39 - 64 43
18.
Гойяс
 38 9 11 18 36 - 53 38
19.
Коритиба Парана
 38 8 6 24 41 - 73 30
20.
Америка Минейро
 38 5 9 24 42 - 81 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 19 13 4 2 33 - 18 43
4.
Сан-Паулу
 19 13 3 3 29 - 13 42
5.
Ред Булл Брагантино
 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 9 5 5 30 - 21 32
12.
Васко да Гама
 19 9 2 8 24 - 23 29
13.
Байя
 19 8 5 6 29 - 21 29
14.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
15.
Сантос
 19 6 7 6 26 - 28 25
16.
Куяба
 19 6 6 7 23 - 22 24
17.
Гойяс
 19 5 7 7 19 - 25 22
18.
Крузейро
 19 4 8 7 14 - 17 20
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 19 4 4 11 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 19 9 4 6 30 - 26 31
2.
Атлетико Минейро
 19 8 6 5 24 - 16 30
3.
Куяба
 19 8 3 8 17 - 17 27
4.
Крузейро
 19 7 6 6 21 - 15 27
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 7 6 6 22 - 20 27
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 6 8 5 29 - 21 26
7.
Гремио
 19 7 3 9 29 - 40 24
8.
Ред Булл Брагантино
 19 6 6 7 21 - 21 24
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
10.
Коринтианс
 19 6 4 9 21 - 25 22
11.
Форталеза Сеара
 19 6 3 10 17 - 24 21
12.
Атлетико Паранаэнсе
 20 4 7 9 19 - 25 19
13.
Сантос
 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 19 0 7 12 21 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 21 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 17 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 16
Флуминенсе Андре 1 12
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Клейсон получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 96'
    Г О О О О Л - Клейсон бьет в цель!
  • 96'
    Antonio Oliveira получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Lucas Belezi получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Томас Куэльо получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Мадсон уходит с поля. Перес Бруно выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Мадсон получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Клейсон сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Ласерда Дерик бьет в цель!
    • 13'
      Г О О О О Л - Клейсон из команды Куяба забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Куяба 3:0 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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