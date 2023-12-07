Тур: 38.
3:0
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиClayson
2:0
17' ГолЛасерда Дерик
45' Желтая карточкаMadson II
52' Желтая карточкаFernando Sobral
69' Желтая карточкаClayson
70' Желтая карточкаКафу Жонатан
90' Желтая карточкаTomas Cuello
90' Желтая карточкаLucas Belezi
90' Желтая карточкаAntonio Oliveira
3:0
90' ГолClayson
90' Вторая желтая карточкаClayson
90'+9
Ход матча
13'
1:0
17'
2:0
45'
52'
69'
70'
87'
90'
90'
90'
90'
3:0
90'
4
Marllon
34
Аллисон
6
Uendel
14
Raniele
29
Clayson
22
Madson
II
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
17
Hugo
Moura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
-
6 UendelПолузащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
97 Фелипе ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
20 Рикельме
-
55 Calebe
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Madson IIЗащитник
-
28 Tomas CuelloЗащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
58 Лопес ЖоаоВратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
45 Lucas Belezi
-
-
-
35 Romulo Cruz
-
54 Chiqueti
-
57 Joao Cruz
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Куяба
Атлетико Паранаэнсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|12 (3)
|0.32
|Clayson
|7 (3)
|0.18
|Питта Исидро
|5 (1)
|0.13
|Raniele
|3
|0.08
|Fernando Sobral
|2
|0.05
|Роналд
|2
|0.05
|Денилсон Невес
|1
|0.03
|Веллингтон Силва
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Эмпереур Алан
|1
|0.03
|Ласерда Дерик
|1
|0.03
|Рикельме
|1
|0.03
|Matheusinho
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|12
|0.31
|Pablo I
|8
|0.21
|Витор Буэно
|5 (3)
|0.13
|Erick2
|4
|0.1
|Виллиан Сикейра
|4
|0.1
|Christian Cardoso
|4
|0.1
|Каноббио Агустин
|3
|0.08
|Сантана Алекс
|3
|0.08
|Madson II
|2
|0.05
|Bruno Zapelli
|2
|0.05
|Кака II
|2
|0.05
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Роша Кайке
|1
|0.03
|Tomas Cuello
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Крепски Бенто
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|10
|1
|Raniele
|10
|0
|Денилсон Невес
|8
|0
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Marllon
|7
|0
|Fernando Sobral
|7
|0
|Филипе Аугусто
|5
|1
|Дейверсон Силва
|6
|0
|Кафу Жонатан
|5
|0
|Matheus Alexandre
|5
|0
|Минейро Лукас
|4
|0
|Clayson
|2
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Рикельме
|3
|0
|Роналд
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|10
|0
|Thiago Heleno
|9
|0
|Фернандиньо XII
|7
|1
|Сантана Алекс
|6
|1
|Витор Буэно
|7
|0
|Erick2
|7
|0
|Hugo Moura
|6
|0
|Кака II
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Tomas Cuello
|5
|0
|Madson II
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Крепски Бенто
|3
|0
|Lucas Esquivel
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Lucas Belezi
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Атлетико Паранаэнсе
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
10
Куяба
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Атлетико Паранаэнсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
14
32
Куяба
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (10)
55% (21)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
26% (10)
42% (16)
Атлетико Паранаэнсе
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (8)
44% (17)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
36% (14)
46% (18)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
12
13
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
22
42
Голы по времени матча
Забито
24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
26 Не забивали 26
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
6
25%
1
5%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
29%
29%
8
42%
76-90
Пропущено
21
25
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
3
14%
6
24%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
7
33%
9
36%
76-90
Забито
17
33
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
0
0%
2
6%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
3
18%
11
33%
31-45
3
18%
3
9%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
7
41%
10
30%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
24%
5
26%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
21%
76-90
Забито
41
52
14 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 17
14 Не забивали 8
3
7%
4
8%
1-15
6
15%
6
12%
16-30
5
12%
15
29%
31-45
9
22%
4
8%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
14
34%
18
35%
76-90
Пропущено
38
44
15 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 29
7
18%
11
25%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
6
16%
5
11%
31-45
6
16%
4
9%
46-60
5
13%
4
9%
61-75
12
32%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фламенго - Куяба 2:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Куяба - Форталеза Сеара 2:1
Байя - Куяба 0:3 Сантос - Куяба 0:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0 Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 3:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0
Результаты матчей
Куяба
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
3:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 26%
2:0
6 раз 15%
1:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 39%
1
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
5 раз 13%
1
15 раз 38%
2
11 раз 28%
0
8 раз 21%
3
5 раз 13%
Тоталы голов в матче
Куяба
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
181
712
118
415
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
137
415
515
217
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2315
Больше Меньше
318
1127
1623
632
534
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|17 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10