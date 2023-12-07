  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 38.
Васко да Гама
1:0
Второй тайм: 47'
Ред Булл Брагантино
0'
17' Желтая карточка
Саша Эдуардо
1:0
29' Гол
Паулиньо Жозе

Ход матча

17'
 
Саша Эдуардо
22'
 
Густавиньо
Рамирес Эрик
25'
Паулиньо Жозе
Гомес Марлон
 
29'
Паулиньо Жозе
1:0
46'
 
Henry Mosquera
Витиньо Витор
46'
 
Лопес Гилерме
Фернандес Матеус
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Васко да Гама
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.22
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Все Коэффициенты
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
17
Медель
Гари
6
Lucas
Piton
8
Jair
II
25
Гомес
Марлон
10
Пайе
Димитри
21
Пракседес
Бруно
11
Gabriel
Pec
99
Pablo
Vegetti
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
2
Реалпе
Леонардо
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
35
Фернандес
Матеус
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
Васко да Гама
4-5-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Васко да Гама
Ред Булл Брагантино

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
4:1
СA
1:1
СB
1:2
СB
2:1
БСБ
2:2
БСБ
1:1
СB
0:0
СB
0:0
КБ
2:1
КБ
2:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
82

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 10 (2) 0.26
Gabriel Pec 8 0.21
Jair II 3 (2) 0.08
Пайе Димитри 2 0.05
Родригес Хосе Луис II 2 0.05
Раул Педро 2 0.05
Росси 1 0.03
Тейшейра Алекс 1 0.03
Пракседес Бруно 1 0.03
Luca Orellano 1 0.03
_Erick Marcus 1 0.03
Кампуш Сержинью 1 0.03
Райан I 1 0.03
Jose Gabriel 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Henrique Paulo 1 0.03
Сантос Андрей 1 0.03
Cauan Barros 1 0.03
Lucas Piton 0 0
Майкон Перейра 0 0
Gabriel Carabajal 0 0
Carlos Ferreira III 0 0
Гомес Марлон 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 11 (3) 0.29
Борбас Тиаго 9 0.24
Рамирес Эрик II 3 0.08
Helio Junio 3 0.08
_Talisson 3 0.08
Витиньо Витор V 2 0.05
Henry Mosquera 2 0.05
Брунинью Филипе 2 0.05
Капишаба Жуниньо 2 0.05
Винисиос Маркос 2 0.05
Эвангелиста Лукас 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Кандидо Луан 1 0.03
Густавиньо 1 0.03
Ортис Лео 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Алеррандро 1 0.03
Да Силва Джадсом 1 0.03
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jair II 6 1
Паулиньо Жозе 5 1
Leo XV 6 0
Бамбу Робсон 6 0
Медель Гари 4 1
Lucas Piton 5 0
Jose Gabriel 5 0
Gabriel Pec 5 0
Pablo Vegetti 3 1
Manuel Capasso 4 0
Гомес Марлон 4 0
_Erick Marcus 2 1
Ramon Diaz 2 1
Майкон Перейра 3 0
Раул Педро 3 0
Henrique Paulo 3 0
Сантос Андрей 3 0
Mateus Cocao 3 0
Mauricio Barbieri 1 1
Кампуш Сержинью 2 0
Carlos Ferreira III 2 0
Райан I 2 0
Лео Жардим 2 0
Luca Orellano 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Lucas Figueiredo 2 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0
Родригес Хосе Луис II 2 0
Vitor Ze 2 0
Cauan Barros 2 0
Росси 0 1
Тейшейра Алекс 1 0
Gabriel Dias 1 0
Алвес Родриго 1 0
Галарса Матиас 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 12 0
Борбас Тиаго 7 1
Фернандес Матеус 8 0
Helio Junio 8 0
Да Силва Джадсом 8 0
Витиньо Витор V 8 0
Силва Адерлан 6 1
Швенгбер Клейтон 6 1
Эвангелиста Лукас 6 0
Алеррандро 3 1
Саша Эдуардо 4 0
Ортис Лео 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Кандидо Луан 3 0
Реалпе Леонардо 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Matheus Goncalves 3 0
Рамирес Эрик II 1 1
Густавиньо 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Винисиос Маркос 2 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Ред Булл Брагантино
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
8
Васко да Гама
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

12
25
Васко да Гама
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Ред Булл Брагантино
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
51% (19)
32% (12)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

7
14

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

18
33

Голы по времени матча

Забито

22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
4
18%
2
10%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
6
27%
6
29%
76-90

Пропущено

22
18
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
27%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
4
18%
5
28%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Забито

17
27
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
4
24%
2
7%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
18%
8
30%
30%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
5
29%
29%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

28
15
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 9
2
7%
4
27%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
9
32%
5
33%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
7
25%
3
20%
76-90

Забито

39
48
18 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
8
21%
4
8%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
5
13%
12
25%
31-45
6
15%
6
13%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
11
28%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

50
33
26 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 20
5
10%
6
18%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
15
30%
9
27%
31-45
6
12%
3
9%
46-60
8
16%
6
18%
61-75
10
20%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гремио - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Крузейро - Васко да Гама 2:2
Васко да Гама - Америка Минейро 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Гойяс - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сантос - Васко да Гама 4:1 Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Байя - Васко да Гама 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3

Результаты матчей

Васко да Гама
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
3
5
13
1.5
10
9
2
16
2.5
1
18
2
16
3.5
1
18
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
6
4
15
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
28
9
9
28
1.5
15
22
2
35
2.5
4
33
2
35
3.5
1
36
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 38 21 9 8 64 - 32 72
2.
Гремио
 2:1 38 21 5 12 62 - 55 68
3.
Атлетико Минейро
 1:2 38 19 9 10 52 - 30 66
4.
Фламенго
 0:1 38 19 9 10 56 - 42 66
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 39 18 11 10 58 - 36 65
6.
Ред Булл Брагантино
 0:1 38 17 11 10 48 - 34 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 39 14 15 10 52 - 43 57
8.
Флуминенсе
 1:2 38 16 8 14 50 - 46 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 38 15 10 13 44 - 44 55
10.
Форталеза Сеара
 1:0 38 15 9 14 44 - 43 54
11.
Сан-Паулу
 1:0 38 14 11 13 40 - 38 53
12.
Куяба
 2:0 38 14 9 15 39 - 39 51
13.
Коринтианс
 2:0 38 12 14 12 47 - 48 50
14.
Крузейро
 0:1 38 11 13 14 34 - 32 46
15.
Васко да Гама
 1:0 38 12 9 17 40 - 50 45
16.
Байя
 2:1 38 12 8 18 48 - 53 44
17.
Сантос
 0:1 38 11 10 17 38 - 63 43
18.
Гойяс
 38 9 11 18 36 - 53 38
19.
Коритиба Парана
 0:2 38 8 6 24 41 - 73 30
20.
Америка Минейро
 38 5 9 24 42 - 81 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 2:1 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 1:2 19 13 4 2 32 - 17 43
4.
Сан-Паулу
 1:0 19 13 3 3 29 - 13 42
5.
Ред Булл Брагантино
 0:1 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 1:2 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 0:1 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 1:0 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 19 9 5 5 28 - 20 32
12.
Васко да Гама
 1:0 19 9 2 8 23 - 22 29
13.
Байя
 2:1 19 8 5 6 27 - 21 29
14.
Коринтианс
 2:0 19 6 10 3 26 - 23 28
15.
Сантос
 0:1 19 6 7 6 25 - 27 25
16.
Куяба
 2:0 19 6 6 7 22 - 22 24
17.
Гойяс
 19 5 7 7 19 - 25 22
18.
Крузейро
 0:1 19 4 7 8 13 - 17 19
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 0:2 19 4 4 11 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:1 19 9 4 6 30 - 26 31
2.
Атлетико Минейро
 1:2 19 8 6 5 24 - 14 30
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 19 7 7 5 29 - 20 28
4.
Куяба
 2:0 19 8 3 8 17 - 17 27
5.
Крузейро
 0:1 19 7 6 6 21 - 15 27
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 19 7 6 6 21 - 18 27
7.
Гремио
 2:1 19 7 3 9 28 - 39 24
8.
Ред Булл Брагантино
 0:1 19 6 6 7 20 - 20 24
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 19 6 5 8 16 - 24 23
10.
Коринтианс
 2:0 19 6 4 9 21 - 25 22
11.
Форталеза Сеара
 1:0 19 6 3 10 16 - 23 21
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 20 4 7 9 19 - 24 19
13.
Сантос
 0:1 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 1:0 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 2:1 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 0:2 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 1:2 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 1:0 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 19 0 7 12 21 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 21 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 16 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 16
Флуминенсе Андре 1 12
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Г О О О О Л - Paulinho бьет в цель!
  • 25'
    Гомес Марлон уходит с поля. Paulinho выходит вместо него
  • 22'
    Рамирес Эрик II уходит с поля. Густавиньо выходит вместо него
  • 17'
    Саша Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.22
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4.50
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9.89
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