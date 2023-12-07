Тур: 38.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
17'
29'
1:0
17
Медель
Гари
8
Jair
II
25
Гомес
Марлон
10
Пайе
Димитри
11
Gabriel
Pec
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
25 Гомес МарлонПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Gabriel PecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Бамбу РобсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 РоссиНападающий
-
-
3 Leo XV
-
23 Jose Gabriel
-
85 Mateus Cocao
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Кунья ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
21 _Talisson
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Васко да Гама
Ред Булл Брагантино
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
82
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|10 (2)
|0.26
|Gabriel Pec
|8
|0.21
|Jair II
|3 (2)
|0.08
|Пайе Димитри
|2
|0.05
|Родригес Хосе Луис II
|2
|0.05
|Раул Педро
|2
|0.05
|Росси
|1
|0.03
|Тейшейра Алекс
|1
|0.03
|Пракседес Бруно
|1
|0.03
|Luca Orellano
|1
|0.03
|_Erick Marcus
|1
|0.03
|Кампуш Сержинью
|1
|0.03
|Райан I
|1
|0.03
|Jose Gabriel
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Henrique Paulo
|1
|0.03
|Сантос Андрей
|1
|0.03
|Cauan Barros
|1
|0.03
|Lucas Piton
|0
|0
|Майкон Перейра
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Carlos Ferreira III
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|11 (3)
|0.29
|Борбас Тиаго
|9
|0.24
|Рамирес Эрик II
|3
|0.08
|Helio Junio
|3
|0.08
|_Talisson
|3
|0.08
|Витиньо Витор V
|2
|0.05
|Henry Mosquera
|2
|0.05
|Брунинью Филипе
|2
|0.05
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.05
|Винисиос Маркос
|2
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Ортис Лео
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jair II
|6
|1
|Паулиньо Жозе
|5
|1
|Leo XV
|6
|0
|Бамбу Робсон
|6
|0
|Медель Гари
|4
|1
|Lucas Piton
|5
|0
|Jose Gabriel
|5
|0
|Gabriel Pec
|5
|0
|Pablo Vegetti
|3
|1
|Manuel Capasso
|4
|0
|Гомес Марлон
|4
|0
|_Erick Marcus
|2
|1
|Ramon Diaz
|2
|1
|Майкон Перейра
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Henrique Paulo
|3
|0
|Сантос Андрей
|3
|0
|Mateus Cocao
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Кампуш Сержинью
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Лео Жардим
|2
|0
|Luca Orellano
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0
|Родригес Хосе Луис II
|2
|0
|Vitor Ze
|2
|0
|Cauan Barros
|2
|0
|Росси
|0
|1
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Gabriel Dias
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|12
|0
|Борбас Тиаго
|7
|1
|Фернандес Матеус
|8
|0
|Helio Junio
|8
|0
|Да Силва Джадсом
|8
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Швенгбер Клейтон
|6
|1
|Эвангелиста Лукас
|6
|0
|Алеррандро
|3
|1
|Саша Эдуардо
|4
|0
|Ортис Лео
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Реалпе Леонардо
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Matheus Goncalves
|3
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|1
|Густавиньо
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Винисиос Маркос
|2
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Ред Булл Брагантино
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
8
Васко да Гама
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
12
25
Васко да Гама
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Ред Булл Брагантино
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
51% (19)
32% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
7
14
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
18
33
Голы по времени матча
Забито
22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
4
18%
2
10%
1-15
4
18%
4
19%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
6
27%
6
29%
76-90
Пропущено
22
18
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
27%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
4
18%
5
28%
61-75
3
14%
2
11%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
4
24%
2
7%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
18%
8
30%
30%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
5
29%
29%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
28
15
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 9
2
7%
4
27%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
9
32%
5
33%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
7
25%
3
20%
76-90
Забито
39
48
18 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
8
21%
4
8%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
5
13%
12
25%
31-45
6
15%
6
13%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
11
28%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
50
33
26 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 20
5
10%
6
18%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
15
30%
9
27%
31-45
6
12%
3
9%
46-60
8
16%
6
18%
61-75
10
20%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гремио - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Крузейро - Васко да Гама 2:2
Васко да Гама - Америка Минейро 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Куяба - Васко да Гама 0:2 Гойяс - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сантос - Васко да Гама 4:1 Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Байя - Васко да Гама 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3
Результаты матчей
Васко да Гама
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
163
513
109
216
118
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
126
415
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
289
928
1522
235
433
235
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|21
|9
|8
|64 - 32
|72
|2.
|2:1
|38
|21
|5
|12
|62 - 55
|68
|3.
|1:2
|38
|19
|9
|10
|52 - 30
|66
|4.
|0:1
|38
|19
|9
|10
|56 - 42
|66
|5.
|0:1
|39
|18
|11
|10
|58 - 36
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|11
|10
|48 - 34
|62
|7.
|0:2
|39
|14
|15
|10
|52 - 43
|57
|8.
|1:2
|38
|16
|8
|14
|50 - 46
|56
|9.
|1:0
|38
|15
|10
|13
|44 - 44
|55
|10.
|1:0
|38
|15
|9
|14
|44 - 43
|54
|11.
|1:0
|38
|14
|11
|13
|40 - 38
|53
|12.
|2:0
|38
|14
|9
|15
|39 - 39
|51
|13.
|2:0
|38
|12
|14
|12
|47 - 48
|50
|14.
|0:1
|38
|11
|13
|14
|34 - 32
|46
|15.
|1:0
|38
|12
|9
|17
|40 - 50
|45
|16.
|2:1
|38
|12
|8
|18
|48 - 53
|44
|17.
|0:1
|38
|11
|10
|17
|38 - 63
|43
|18.
|38
|9
|11
|18
|36 - 53
|38
|19.
|0:2
|38
|8
|6
|24
|41 - 73
|30
|20.
|38
|5
|9
|24
|42 - 81
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|2:1
|19
|14
|2
|3
|34 - 16
|44
|3.
|1:2
|19
|13
|4
|2
|32 - 17
|43
|4.
|1:0
|19
|13
|3
|3
|29 - 13
|42
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|28 - 14
|38
|6.
|0:2
|19
|10
|8
|1
|33 - 19
|38
|7.
|0:1
|20
|11
|5
|4
|37 - 18
|38
|8.
|1:2
|19
|11
|3
|5
|28 - 16
|36
|9.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|10.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|28 - 20
|33
|11.
|1:0
|19
|9
|5
|5
|28 - 20
|32
|12.
|1:0
|19
|9
|2
|8
|23 - 22
|29
|13.
|2:1
|19
|8
|5
|6
|27 - 21
|29
|14.
|2:0
|19
|6
|10
|3
|26 - 23
|28
|15.
|0:1
|19
|6
|7
|6
|25 - 27
|25
|16.
|2:0
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|17.
|19
|5
|7
|7
|19 - 25
|22
|18.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|13 - 17
|19
|19.
|19
|5
|2
|12
|21 - 38
|17
|20.
|0:2
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|30 - 26
|31
|2.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|24 - 14
|30
|3.
|1:0
|19
|7
|7
|5
|29 - 20
|28
|4.
|2:0
|19
|8
|3
|8
|17 - 17
|27
|5.
|0:1
|19
|7
|6
|6
|21 - 15
|27
|6.
|0:1
|19
|7
|6
|6
|21 - 18
|27
|7.
|2:1
|19
|7
|3
|9
|28 - 39
|24
|8.
|0:1
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|9.
|1:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|10.
|2:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 25
|22
|11.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|16 - 23
|21
|12.
|0:2
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|13.
|0:1
|19
|5
|3
|11
|13 - 36
|18
|14.
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|15.
|1:0
|19
|3
|7
|9
|17 - 28
|16
|16.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|21 - 32
|15
|17.
|0:2
|19
|4
|2
|13
|24 - 45
|14
|18.
|1:2
|19
|3
|4
|12
|18 - 29
|13
|19.
|1:0
|19
|1
|8
|10
|11 - 25
|11
|20.
|19
|0
|7
|12
|21 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|16 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10