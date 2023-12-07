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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 38.
Крузейро
0:1
Второй тайм: 48'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
21' Гол
Эндрик II

Ход матча

16'
Fernando Henrique
_Ian Luccas
 
21'
0:1
Эндрик II
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
9.86
4.10
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2.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
4
Castan
da
Silva
Luciano
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
20
_Ian
Luccas
16
Lucas
Silva
IV
77
Japa
96
Перейра
Матеус
9
Насименто
Бруно
III
19
Артур
Гомес
VIII
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
12
Майке
Роша
8
Рафаэл
Жозе
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
6
Vanderlan
9
Эндрик
II
19
Лопес
Брено
Крузейро
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
3-5-2

История личных встреч

Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
3:1
К
1:1
К
0:1
СA
1:0
СA
2:2
К
1:1
СA
3:1
К
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
2:3
К
2:1
СA
2:1
БСА
1:1
БСА
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.2

Среднее время на гол

66
75

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.21

Среднее время на гол

50
74

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.59
1.21

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

56
74

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 8 (2) 0.21
Уэсли Лопес 4 0.11
Хавьер Марлон 3 0.08
Gilberto IV 3 0.08
Артур Гомес VIII 3 0.08
Machado 1 0.03
Nikao 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Castan da Silva Luciano 1 0.03
Дурадо Энрике 1 0.03
Перейра Матеус 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Jussa 1 0.03
Vinicius Robert 1 0.03
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0
_Ian Luccas 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эндрик II 11 0.29
Вейга Рафаэль 9 (1) 0.24
Лопес Брено 5 0.13
Гимарайнс Артур 5 0.13
Лопес Хосе Мануэль 5 0.13
Рони III 5 0.13
Пикерес Хоакин 3 (1) 0.08
Рафаэл Жозе 3 0.08
Дуду X 3 0.08
Мурило Серкейра 3 0.08
Гомес Густаво 2 0.05
Менино Габриэль 2 0.05
Риос Ричард 2 0.05
Майке Роша 1 0.03
Роша Маркос 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Наварро Рафа 1 0.03
Vanderlan 0 0
Жонатан Луис 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jussa 9 0
Маркес Лукас 5 2
Нерис 8 0
Castan da Silva Luciano 7 0
Хавьер Марлон 7 0
Виллиам Фуртадо 6 0
Уэсли Лопес 6 0
Machado 5 0
Gilberto IV 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Насименто Бруно III 4 0
Anderson Oliveira4 2 1
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Артур Гомес VIII 3 0
Papagaio 3 0
Валлиссон 3 0
Nikao 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Lucas Silva IV 2 0
_Ian Luccas 2 0
Fernando Henrique 0 1
Перейра Матеус 1 0
Japa 1 0
Neto XI 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Paulo Autuori 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 10 2
Рафаэл Жозе 10 0
Абел Феррейра 6 1
Майке Роша 7 0
Мурило Серкейра 5 1
Жонатан Луис 5 0
Луан Гарсия IV 5 0
Вейга Рафаэль 5 0
Пикерес Хоакин 5 0
Менино Габриэль 5 0
Риос Ричард 5 0
Vanderlan 5 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Эндрик II 4 0
Gustavo Garcia 2 1
Рони III 3 0
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Кевин IV 2 0
Роша Маркос 1 0
Наварро Рафа 1 0
Kaiky Naves 1 0

Результаты матчей

Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
9
Крузейро
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Палмейрас Сан-Паулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

19
34
Крузейро
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (6)
51% (19)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Палмейрас Сан-Паулу
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
35% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

13
12

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

25
43

Голы по времени матча

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
29 Не забивали 25
0
0%
3
11%
1-15
2
18%
3
11%
16-30
3
27%
4
15%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
3
27%
9
33%
76-90

Пропущено

18
21
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
17%
2
10%
1-15
4
22%
5
24%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
17%
2
10%
76-90

Забито

20
35
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 17
27 Не забивали 20
3
15%
4
11%
1-15
0
0%
7
20%
16-30
6
30%
6
17%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
3
15%
6
17%
61-75
8
40%
10
29%
76-90

Пропущено

16
12
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
8
50%
3
25%
76-90

Забито

31
62
14 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 24
19 Не забивали 8
3
10%
7
11%
1-15
2
6%
10
16%
16-30
9
29%
29%
10
16%
31-45
1
3%
7
11%
46-60
5
16%
9
15%
61-75
11
35%
19
31%
76-90

Пропущено

34
33
15 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 22
3
9%
3
9%
1-15
6
18%
6
18%
16-30
6
18%
10
30%
31-45
4
12%
2
6%
46-60
4
12%
7
21%
61-75
11
32%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2
Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 4:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0

Результаты матчей

Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 32%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 47%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
8 раз 22%
0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
12 раз 32%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
17
2
3
15
1.5
8
11
1
17
2.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
6
5
14
1.5
9
9
4
15
2.5
3
15
1
18
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
17
0.5
Больше Меньше
29
8
8
29
1.5
17
20
5
32
2.5
9
28
1
36
3.5
6
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 38 21 9 8 64 - 32 72
2.
Гремио
 2:1 38 21 5 12 62 - 55 68
3.
Атлетико Минейро
 1:2 38 19 9 10 52 - 30 66
4.
Фламенго
 0:1 38 19 9 10 56 - 42 66
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 39 18 11 10 58 - 36 65
6.
Ред Булл Брагантино
 0:1 38 17 11 10 48 - 34 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 39 14 15 10 52 - 43 57
8.
Флуминенсе
 1:2 38 16 8 14 50 - 46 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 38 15 10 13 44 - 44 55
10.
Форталеза Сеара
 1:0 38 15 9 14 44 - 43 54
11.
Сан-Паулу
 1:0 38 14 11 13 40 - 38 53
12.
Куяба
 2:0 38 14 9 15 39 - 39 51
13.
Коринтианс
 2:0 38 12 14 12 47 - 48 50
14.
Крузейро
 0:1 38 11 13 14 34 - 32 46
15.
Васко да Гама
 1:0 38 12 9 17 40 - 50 45
16.
Байя
 2:1 38 12 8 18 48 - 53 44
17.
Сантос
 0:1 38 11 10 17 38 - 63 43
18.
Гойяс
 38 9 11 18 36 - 53 38
19.
Коритиба Парана
 0:2 38 8 6 24 41 - 73 30
20.
Америка Минейро
 38 5 9 24 42 - 81 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 2:1 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 1:2 19 13 4 2 32 - 17 43
4.
Сан-Паулу
 1:0 19 13 3 3 29 - 13 42
5.
Ред Булл Брагантино
 0:1 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 1:2 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 0:1 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 1:0 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 19 9 5 5 28 - 20 32
12.
Васко да Гама
 1:0 19 9 2 8 23 - 22 29
13.
Байя
 2:1 19 8 5 6 27 - 21 29
14.
Коринтианс
 2:0 19 6 10 3 26 - 23 28
15.
Сантос
 0:1 19 6 7 6 25 - 27 25
16.
Куяба
 2:0 19 6 6 7 22 - 22 24
17.
Гойяс
 19 5 7 7 19 - 25 22
18.
Крузейро
 0:1 19 4 7 8 13 - 17 19
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 0:2 19 4 4 11 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:1 19 9 4 6 30 - 26 31
2.
Атлетико Минейро
 1:2 19 8 6 5 24 - 14 30
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 19 7 7 5 29 - 20 28
4.
Куяба
 2:0 19 8 3 8 17 - 17 27
5.
Крузейро
 0:1 19 7 6 6 21 - 15 27
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 19 7 6 6 21 - 18 27
7.
Гремио
 2:1 19 7 3 9 28 - 39 24
8.
Ред Булл Брагантино
 0:1 19 6 6 7 20 - 20 24
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 19 6 5 8 16 - 24 23
10.
Коринтианс
 2:0 19 6 4 9 21 - 25 22
11.
Форталеза Сеара
 1:0 19 6 3 10 16 - 23 21
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 20 4 7 9 19 - 24 19
13.
Сантос
 0:1 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 1:0 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 2:1 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 0:2 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 1:2 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 1:0 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 19 0 7 12 21 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 21 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 16 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 16
Флуминенсе Андре 1 12
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Г О О О О Л - Эндрик II бьет в цель!
  • 16'
    Ian Luccas уходит с поля. Fernando Henrique выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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Крузейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
9.86
4.10
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