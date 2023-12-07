Тур: 38.
1:1
Конец матча
0'
0:1
21' ГолЭндрик II
64' Желтая карточкаРиос Ричард
73' Желтая карточкаLucas Silva IV
1:1
80' ГолNikao
90'+2
Ход матча
21'
0:1
64'
73'
76'
78'
80'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
43
Марсело
Жоао
20
_Ian
Luccas
77
Japa
12
Майке
Роша
27
Риос
Ричард
19
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
20 _Ian LuccasПолузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
14 Каики IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
55 Педро ЖоаоНападающий
-
-
34 Ruan Santos
-
-
40 Papagaio
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Эстевао
-
37 Кевин IV
-
34 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.36
1.2
Среднее время на гол
66
75
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.21
Среднее время на гол
50
74
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.59
1.21
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
56
74
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|8 (2)
|0.21
|Уэсли Лопес
|4
|0.11
|Хавьер Марлон
|3
|0.08
|Gilberto IV
|3
|0.08
|Артур Гомес VIII
|3
|0.08
|Nikao
|2
|0.05
|Machado
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.03
|Дурадо Энрике
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Jussa
|1
|0.03
|Vinicius Robert
|1
|0.03
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|_Ian Luccas
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эндрик II
|11
|0.29
|Вейга Рафаэль
|9 (1)
|0.24
|Лопес Брено
|5
|0.13
|Гимарайнс Артур
|5
|0.13
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0.13
|Рони III
|5
|0.13
|Пикерес Хоакин
|3 (1)
|0.08
|Рафаэл Жозе
|3
|0.08
|Дуду X
|3
|0.08
|Мурило Серкейра
|3
|0.08
|Гомес Густаво
|2
|0.05
|Менино Габриэль
|2
|0.05
|Риос Ричард
|2
|0.05
|Майке Роша
|1
|0.03
|Роша Маркос
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|Vanderlan
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jussa
|9
|0
|Маркес Лукас
|5
|2
|Нерис
|8
|0
|Castan da Silva Luciano
|7
|0
|Хавьер Марлон
|7
|0
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Уэсли Лопес
|6
|0
|Machado
|5
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Насименто Бруно III
|4
|0
|Anderson Oliveira4
|2
|1
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Артур Гомес VIII
|3
|0
|Papagaio
|3
|0
|Валлиссон
|3
|0
|Nikao
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|_Ian Luccas
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Paulo Autuori
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|10
|2
|Рафаэл Жозе
|10
|0
|Абел Феррейра
|6
|1
|Майке Роша
|7
|0
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Риос Ричард
|6
|0
|Жонатан Луис
|5
|0
|Луан Гарсия IV
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|5
|0
|Пикерес Хоакин
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Vanderlan
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Эндрик II
|4
|0
|Gustavo Garcia
|2
|1
|Рони III
|3
|0
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
10
Крузейро
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Палмейрас Сан-Паулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
19
34
Крузейро
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (6)
50% (19)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
Палмейрас Сан-Паулу
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (10)
32% (12)
42% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
37% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
13
12
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
26
44
Голы по времени матча
Забито
12
28
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
29 Не забивали 25
0
0%
3
11%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
3
25%
4
14%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
4
33%
9
32%
76-90
Пропущено
19
22
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
16%
2
9%
1-15
5
26%
5
23%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Забито
20
35
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 17
28 Не забивали 21
3
15%
4
11%
1-15
0
0%
7
20%
16-30
6
30%
6
17%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
3
15%
6
17%
61-75
8
40%
10
29%
76-90
Пропущено
16
12
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
8
50%
3
25%
76-90
Забито
32
63
14 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 25
19 Не забивали 8
3
9%
7
11%
1-15
2
6%
11
17%
16-30
9
28%
10
16%
31-45
1
3%
7
11%
46-60
5
16%
9
14%
61-75
12
38%
19
30%
76-90
Пропущено
35
34
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
3
9%
3
9%
1-15
7
20%
6
18%
16-30
6
17%
10
29%
29%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
4
11%
7
21%
61-75
11
31%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2
Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 4:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0
Результаты матчей
Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 32%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
8 раз 21%
0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 45%
1
13 раз 34%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 34%
0
8 раз 21%
2
8 раз 21%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
172
316
811
118
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
136
514
910
415
316
118
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2117
Больше Меньше
308
830
1721
533
929
137
632
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|17 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10