Тур: 38.
2:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
11'
1:0
36'
1:1
45'
2:1
46'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
29 Vitor Jacare
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
-
49 Patrick I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Байя
Атлетико Минейро
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.5
Среднее время на гол
48
180
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.57
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|9 (2)
|0.24
|Thaciano
|5 (2)
|0.13
|Ademir Santos
|5
|0.13
|Gabriel Teixeira
|5
|0.13
|Соуза Коули
|4
|0.11
|Ратао Рафаэл
|4
|0.11
|Rezende2
|2
|0.05
|Да Силва Кайки
|2
|0.05
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.05
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Кандидо Камило
|1
|0.03
|Да Силва Лусиано
|1
|0.03
|Кану Рубенилсон
|1
|0.03
|Уго Витор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Vitor Jacare
|1
|0.03
|Arthur Sales
|1
|0.03
|Ryan Santos
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|20
|0.53
|Халк Живанилдо
|15 (5)
|0.39
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.08
|Igor Gomes
|2
|0.05
|Сарачо Федерико
|2
|0.05
|Hyoran
|2
|0.05
|Арана Гильерме
|2
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|8
|2
|Rezende2
|8
|1
|Асеведо Николас
|6
|1
|Yago I
|6
|0
|Стум Эвералдо
|6
|0
|Уго Витор
|5
|0
|Ademir Santos
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Жилберто Жуниор
|4
|0
|Сисиньо Неусиано
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Соуза Коули
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Gabriel Teixeira
|4
|0
|Кандидо Камило
|2
|1
|David Omar Rodriguez Barrera II
|3
|0
|Мугни Лукас
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Danilo XVI
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|11
|1
|Халк Живанилдо
|9
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Жемерсон де Жесус
|9
|0
|Отавио II
|8
|0
|Сарачо Федерико
|8
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Эверсон
|6
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Rubens
|4
|0
|Арана Гильерме
|2
|1
|Igor Rabello
|2
|1
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Matheus Mendes
|3
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Педриньо II
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Байя
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Атлетико Минейро
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
4
Байя
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
16
25
Байя
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Атлетико Минейро
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Сухие победы
14
8
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
26
29
Голы по времени матча
Забито
24
22
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
1
4%
5
23%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
3
13%
8
36%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
5%
3
23%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
33%
2
15%
76-90
Забито
21
29
14 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 17
29 Не забивали 19
3
14%
4
14%
1-15
6
29%
4
14%
16-30
5
24%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
2
10%
7
24%
76-90
Пропущено
32
15
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 11
4
13%
2
13%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
5
16%
3
20%
31-45
12
38%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
4
13%
6
40%
76-90
Забито
45
51
26 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 25
14 Не забивали 7
4
9%
9
18%
1-15
11
24%
5
10%
16-30
11
24%
7
14%
31-45
7
16%
7
14%
46-60
7
16%
8
16%
61-75
5
11%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
53
28
23 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 21
5
9%
5
18%
1-15
9
17%
2
7%
16-30
9
17%
5
18%
31-45
13
25%
4
14%
46-60
6
11%
4
14%
61-75
11
21%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Байя 3:2 Байя - Сан-Паулу 0:1 Коринтианс - Байя 1:5 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Байя - Куяба 0:3 Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1
Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Результаты матчей
Байя
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 38%
1
13 раз 35%
2
4 раза 11%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байя
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
172
612
910
315
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
811
Больше Меньше
135
415
711
316
216
316
117
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2314
Больше Меньше
307
1027
1621
631
433
433
136
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|38
|21
|9
|8
|64 - 32
|72
|2.
|2:1
|38
|21
|5
|12
|62 - 55
|68
|3.
|1:2
|38
|19
|9
|10
|52 - 30
|66
|4.
|0:1
|38
|19
|9
|10
|56 - 42
|66
|5.
|0:1
|39
|18
|11
|10
|58 - 36
|65
|6.
|0:1
|38
|17
|11
|10
|48 - 34
|62
|7.
|0:2
|39
|14
|15
|10
|52 - 43
|57
|8.
|1:2
|38
|16
|8
|14
|50 - 46
|56
|9.
|1:0
|38
|15
|10
|13
|44 - 44
|55
|10.
|1:0
|38
|15
|9
|14
|44 - 43
|54
|11.
|1:0
|38
|14
|11
|13
|40 - 38
|53
|12.
|2:0
|38
|14
|9
|15
|39 - 39
|51
|13.
|2:0
|38
|12
|14
|12
|47 - 48
|50
|14.
|0:1
|38
|11
|13
|14
|34 - 32
|46
|15.
|1:0
|38
|12
|9
|17
|40 - 50
|45
|16.
|2:1
|38
|12
|8
|18
|48 - 53
|44
|17.
|0:1
|38
|11
|10
|17
|38 - 63
|43
|18.
|38
|9
|11
|18
|36 - 53
|38
|19.
|0:2
|38
|8
|6
|24
|41 - 73
|30
|20.
|38
|5
|9
|24
|42 - 81
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|14
|2
|3
|35 - 12
|44
|2.
|2:1
|19
|14
|2
|3
|34 - 16
|44
|3.
|1:2
|19
|13
|4
|2
|32 - 17
|43
|4.
|1:0
|19
|13
|3
|3
|29 - 13
|42
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|28 - 14
|38
|6.
|0:2
|19
|10
|8
|1
|33 - 19
|38
|7.
|0:1
|20
|11
|5
|4
|37 - 18
|38
|8.
|1:2
|19
|11
|3
|5
|28 - 16
|36
|9.
|0:1
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|10.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|28 - 20
|33
|11.
|1:0
|19
|9
|5
|5
|28 - 20
|32
|12.
|1:0
|19
|9
|2
|8
|23 - 22
|29
|13.
|2:1
|19
|8
|5
|6
|27 - 21
|29
|14.
|2:0
|19
|6
|10
|3
|26 - 23
|28
|15.
|0:1
|19
|6
|7
|6
|25 - 27
|25
|16.
|2:0
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|17.
|19
|5
|7
|7
|19 - 25
|22
|18.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|13 - 17
|19
|19.
|19
|5
|2
|12
|21 - 38
|17
|20.
|0:2
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|30 - 26
|31
|2.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|24 - 14
|30
|3.
|1:0
|19
|7
|7
|5
|29 - 20
|28
|4.
|2:0
|19
|8
|3
|8
|17 - 17
|27
|5.
|0:1
|19
|7
|6
|6
|21 - 15
|27
|6.
|0:1
|19
|7
|6
|6
|21 - 18
|27
|7.
|2:1
|19
|7
|3
|9
|28 - 39
|24
|8.
|0:1
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|9.
|1:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 24
|23
|10.
|2:0
|19
|6
|4
|9
|21 - 25
|22
|11.
|1:0
|19
|6
|3
|10
|16 - 23
|21
|12.
|0:2
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|13.
|0:1
|19
|5
|3
|11
|13 - 36
|18
|14.
|19
|4
|4
|11
|17 - 28
|16
|15.
|1:0
|19
|3
|7
|9
|17 - 28
|16
|16.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|21 - 32
|15
|17.
|0:2
|19
|4
|2
|13
|24 - 45
|14
|18.
|1:2
|19
|3
|4
|12
|18 - 29
|13
|19.
|1:0
|19
|1
|8
|10
|11 - 25
|11
|20.
|19
|0
|7
|12
|21 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|16 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10