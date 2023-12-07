  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 38.
Байя
2:1
Второй тайм: 47'
Атлетико Минейро
0'
1:0
11' Гол
Соуза Коули
1:1
36' Гол
Паулиньо Жозе
2:1
45' Гол
Да Силва Лусиано
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
31
Уго
Витор
2
Жилберто
Жуниор
46
Да
Силва
Лусиано
10
Gabriel
Teixeira
26
Асеведо
Николас
5
Rezende2
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
16
Igor
Rabello
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
8
Эденилсон
дос
Сантос
9
Павон
Кристиан
17
Igor
Gomes
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Байя
5-4-1
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Байя
Атлетико Минейро

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:3
К
2:1
К
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.5

Среднее время на гол

48
180

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.57

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.53
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 9 (2) 0.24
Thaciano 5 (2) 0.13
Ademir Santos 5 0.13
Gabriel Teixeira 5 0.13
Соуза Коули 4 0.11
Ратао Рафаэл 4 0.11
Rezende2 2 0.05
Да Силва Кайки 2 0.05
Alessandro Vinicius2 2 0.05
Жилберто Жуниор 1 0.03
Кандидо Камило 1 0.03
Да Силва Лусиано 1 0.03
Кану Рубенилсон 1 0.03
Уго Витор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Vitor Jacare 1 0.03
Arthur Sales 1 0.03
Ryan Santos 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 20 0.53
Халк Живанилдо 15 (5) 0.39
Павон Кристиан 3 (1) 0.08
Igor Gomes 2 0.05
Сарачо Федерико 2 0.05
Hyoran 2 0.05
Арана Гильерме 2 0.05
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Кардек Алан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 8 2
Rezende2 8 1
Асеведо Николас 6 1
Yago I 6 0
Стум Эвералдо 6 0
Уго Витор 5 0
Ademir Santos 5 0
Ryan Santos 3 1
Жилберто Жуниор 4 0
Сисиньо Неусиано 4 0
Thaciano 4 0
Соуза Коули 4 0
Vitor Jacare 4 0
Gabriel Teixeira 4 0
Кандидо Камило 2 1
David Omar Rodriguez Barrera II 3 0
Мугни Лукас 2 0
Ратао Рафаэл 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Danilo XVI 2 0
Alessandro Vinicius2 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Сени Рожерио 1 0
Лео Ситтадини 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Доминик Андре 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 11 1
Халк Живанилдо 9 1
Саравия Ренсо 8 1
Жемерсон де Жесус 9 0
Отавио II 8 0
Сарачо Федерико 8 0
Павон Кристиан 7 0
Эверсон 6 0
Батталья Родриго 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Арана Гильерме 2 1
Igor Rabello 2 1
Варгас Эдуардо 3 0
Matheus Mendes 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Педриньо II 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Эденилсон дос Сантос 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Байя
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Атлетико Минейро
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
4
Байя
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

16
25
Байя
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
32% (12)
24% (9)
Атлетико Минейро
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)

Сухие победы

14
8

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

26
29

Голы по времени матча

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
1
4%
5
23%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
3
13%
8
36%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
5%
3
23%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
33%
2
15%
76-90

Забито

21
29
14 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 17
29 Не забивали 19
3
14%
4
14%
1-15
6
29%
4
14%
16-30
5
24%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
2
10%
7
24%
76-90

Пропущено

32
15
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 11
4
13%
2
13%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
5
16%
3
20%
31-45
12
38%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
4
13%
6
40%
76-90

Забито

45
51
26 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 25
14 Не забивали 7
4
9%
9
18%
1-15
11
24%
5
10%
16-30
11
24%
7
14%
31-45
7
16%
7
14%
46-60
7
16%
8
16%
61-75
5
11%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

53
28
23 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 21
5
9%
5
18%
1-15
9
17%
2
7%
16-30
9
17%
5
18%
31-45
13
25%
4
14%
46-60
6
11%
4
14%
61-75
11
21%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Байя 3:2 Байя - Сан-Паулу 0:1 Коринтианс - Байя 1:5 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Байя - Куяба 0:3 Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1
Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0

Результаты матчей

Байя
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 38%
1
13 раз 35%
2
4 раза 11%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Байя
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
2
6
12
1.5
9
10
3
15
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
11
0.5
Больше Меньше
13
5
4
15
1.5
7
11
3
16
2.5
2
16
3
16
3.5
1
17
2
17
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
30
7
10
27
1.5
16
21
6
31
2.5
4
33
4
33
3.5
1
36
2
35
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 38 21 9 8 64 - 32 72
2.
Гремио
 2:1 38 21 5 12 62 - 55 68
3.
Атлетико Минейро
 1:2 38 19 9 10 52 - 30 66
4.
Фламенго
 0:1 38 19 9 10 56 - 42 66
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 39 18 11 10 58 - 36 65
6.
Ред Булл Брагантино
 0:1 38 17 11 10 48 - 34 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 39 14 15 10 52 - 43 57
8.
Флуминенсе
 1:2 38 16 8 14 50 - 46 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 38 15 10 13 44 - 44 55
10.
Форталеза Сеара
 1:0 38 15 9 14 44 - 43 54
11.
Сан-Паулу
 1:0 38 14 11 13 40 - 38 53
12.
Куяба
 2:0 38 14 9 15 39 - 39 51
13.
Коринтианс
 2:0 38 12 14 12 47 - 48 50
14.
Крузейро
 0:1 38 11 13 14 34 - 32 46
15.
Васко да Гама
 1:0 38 12 9 17 40 - 50 45
16.
Байя
 2:1 38 12 8 18 48 - 53 44
17.
Сантос
 0:1 38 11 10 17 38 - 63 43
18.
Гойяс
 38 9 11 18 36 - 53 38
19.
Коритиба Парана
 0:2 38 8 6 24 41 - 73 30
20.
Америка Минейро
 38 5 9 24 42 - 81 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 2:1 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 1:2 19 13 4 2 32 - 17 43
4.
Сан-Паулу
 1:0 19 13 3 3 29 - 13 42
5.
Ред Булл Брагантино
 0:1 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 1:2 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 0:1 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 1:0 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 19 9 5 5 28 - 20 32
12.
Васко да Гама
 1:0 19 9 2 8 23 - 22 29
13.
Байя
 2:1 19 8 5 6 27 - 21 29
14.
Коринтианс
 2:0 19 6 10 3 26 - 23 28
15.
Сантос
 0:1 19 6 7 6 25 - 27 25
16.
Куяба
 2:0 19 6 6 7 22 - 22 24
17.
Гойяс
 19 5 7 7 19 - 25 22
18.
Крузейро
 0:1 19 4 7 8 13 - 17 19
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 0:2 19 4 4 11 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:1 19 9 4 6 30 - 26 31
2.
Атлетико Минейро
 1:2 19 8 6 5 24 - 14 30
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 19 7 7 5 29 - 20 28
4.
Куяба
 2:0 19 8 3 8 17 - 17 27
5.
Крузейро
 0:1 19 7 6 6 21 - 15 27
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 19 7 6 6 21 - 18 27
7.
Гремио
 2:1 19 7 3 9 28 - 39 24
8.
Ред Булл Брагантино
 0:1 19 6 6 7 20 - 20 24
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 19 6 5 8 16 - 24 23
10.
Коринтианс
 2:0 19 6 4 9 21 - 25 22
11.
Форталеза Сеара
 1:0 19 6 3 10 16 - 23 21
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:2 20 4 7 9 19 - 24 19
13.
Сантос
 0:1 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 1:0 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 2:1 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 0:2 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 1:2 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 1:0 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 19 0 7 12 21 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 21 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 16 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 16
Флуминенсе Андре 1 12
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Игор Рабелло уходит с поля. Rubens выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Тасиано сделал результативную передачу.
  • 52'
    Г О О О О Л - Да Силва Лусиано бьет в цель!
  • 36'
    Игор Гомес сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Атлетико Минейро
2.55
5.20
Реклама, fon.bet
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Байя 2:1 Атлетико Минейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Байя
Атлетико Минейро
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 