Тур: 38.
4:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолСоуза Коули
1:1
36' ГолПаулиньо Жозе
2:1
45' ГолДа Силва Лусиано
58' Желтая карточкаRubens
62' Желтая карточкаУго Витор
3:1
68' ГолThaciano
85' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
4:1
90' ГолAdemir Santos
90' Желтая карточкаAdemir Santos
90'+7
Ход матча
11'
1:0
36'
1:1
45'
2:1
46'
58'
62'
76'
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
29 Vitor Jacare
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
-
49 Patrick I
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Байя
Атлетико Минейро
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.5
Среднее время на гол
48
180
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.57
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|9 (2)
|0.24
|Thaciano
|6 (2)
|0.16
|Ademir Santos
|6
|0.16
|Gabriel Teixeira
|5
|0.13
|Соуза Коули
|4
|0.11
|Ратао Рафаэл
|4
|0.11
|Rezende2
|2
|0.05
|Да Силва Кайки
|2
|0.05
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.05
|Да Силва Лусиано
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Кандидо Камило
|1
|0.03
|Кану Рубенилсон
|1
|0.03
|Уго Витор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Vitor Jacare
|1
|0.03
|Arthur Sales
|1
|0.03
|Ryan Santos
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|20
|0.53
|Халк Живанилдо
|15 (5)
|0.39
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.08
|Igor Gomes
|2
|0.05
|Сарачо Федерико
|2
|0.05
|Hyoran
|2
|0.05
|Арана Гильерме
|2
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|8
|2
|Rezende2
|8
|1
|Асеведо Николас
|6
|1
|Уго Витор
|6
|0
|Yago I
|6
|0
|Стум Эвералдо
|6
|0
|Ademir Santos
|6
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Жилберто Жуниор
|4
|0
|Сисиньо Неусиано
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Соуза Коули
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Gabriel Teixeira
|4
|0
|Кандидо Камило
|2
|1
|David Omar Rodriguez Barrera II
|3
|0
|Мугни Лукас
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Danilo XVI
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|11
|1
|Халк Живанилдо
|9
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Жемерсон де Жесус
|9
|0
|Отавио II
|8
|0
|Сарачо Федерико
|8
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Эверсон
|6
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Rubens
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Арана Гильерме
|2
|1
|Igor Rabello
|2
|1
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Matheus Mendes
|3
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Педриньо II
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Байя
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Атлетико Минейро
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
5
Байя
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Атлетико Минейро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
16
25
Байя
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (15)
39% (15)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
32% (12)
24% (9)
Атлетико Минейро
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (9)
39% (15)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
37% (14)
32% (12)
Сухие победы
14
8
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
27
9
Упущенные победы
26
30
Голы по времени матча
Забито
28
23
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
2
7%
5
22%
1-15
5
18%
1
4%
16-30
7
25%
3
13%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
4
14%
8
35%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
1
5%
4
24%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
32%
3
18%
76-90
Забито
21
29
14 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 17
30 Не забивали 20
3
14%
4
14%
1-15
6
29%
4
14%
16-30
5
24%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
2
10%
7
24%
76-90
Пропущено
32
15
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 11
4
13%
2
13%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
5
16%
3
20%
31-45
12
38%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
4
13%
6
40%
76-90
Забито
49
52
28 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 25
14 Не забивали 7
5
10%
9
17%
1-15
11
22%
5
10%
16-30
12
24%
8
15%
31-45
7
14%
7
13%
46-60
8
16%
8
15%
61-75
6
12%
15
29%
76-90
Пропущено
54
32
24 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 22
5
9%
6
19%
1-15
9
17%
2
6%
16-30
10
19%
6
19%
31-45
13
24%
4
13%
46-60
6
11%
5
16%
61-75
11
20%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Байя 3:2 Байя - Сан-Паулу 0:1 Коринтианс - Байя 1:5 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Байя - Куяба 0:3 Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1
Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Результаты матчей
Байя
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
7 раз 18%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 37%
1
13 раз 34%
2
4 раза 11%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 39%
2
12 раз 32%
0
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байя
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
172
712
910
415
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
811
Больше Меньше
145
415
712
316
217
316
118
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2414
Больше Меньше
317
1127
1622
731
434
533
137
236
137
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|17 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10