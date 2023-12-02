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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Цинциннати
1:0
Первый тайм: 23'
Коламбус Крю
0'
1:0
14' Гол
Васкес Брэндон

Ход матча

14'
Васкес Брэндон
(Бупендза Аарон)
1:0
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Коламбус Крю
3.65
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Челентано
Роман
2
Пауэлл
Альвас
15
Москера
Йерсон
32
Мерфи
Ян
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Бупендза
Аарон
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
20
Мэцан
Александру
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
Цинциннати
3-4-1-2
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Цинциннати
Коламбус Крю

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

М
3:0
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:4
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 18 (7) 0.47
Васкес Брэндон 8 (1) 0.21
Барреаль Альваро 7 0.18
Бупендза Аарон 6 0.16
Баджи Доминик 5 0.13
Морено Хуниор 4 0.11
Сантос Сержио II 4 0.11
Москера Йерсон 3 0.08
Нвободо Обинна 2 0.05
Ариас Сантьяго 2 0.05
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Мерфи Ян 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 20 (6) 0.51
Селараян Лукас 10 (2) 0.26
Кристиан Рамирез 9 0.23
Росси Диего 4 0.1
Моррис Эйдан 4 0.1
Рассел-Роу Джейсен 4 0.1
Нэйджби Дарлингтон 4 0.1
Амундсен Мальте 4 0.1
Йебоа Яв 3 0.08
Арфстен Макс 3 0.08
Завадски Шон 3 0.08
Мэцан Александру 2 0.05
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Молино Кевин 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миазга Мэтт 11 0
Нвободо Обинна 10 0
Москера Йерсон 8 1
Акоста Лусиано 7 0
Барреаль Альваро 7 0
Мерфи Ян 3 2
Сантос Сержио II 5 0
Ариас Сантьяго 4 0
Гэддис Рэймон 4 0
Бупендза Аарон 4 0
Хагглунд Ник 2 1
Васкес Брэндон 3 0
Челентано Роман 3 0
Пинту Малик 3 0
Пауэлл Альвас 1 1
Кубо Юя 2 0
Бреннер 2 0
Ангуло Марко 2 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 9 0
Эрнандес Хуан 6 1
Завадски Шон 6 0
Нэйджби Дарлингтон 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Селараян Лукас 4 0
Камашо Руди 4 0
Морейра Стивен 3 0
Кристиан Рамирез 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Росси Диего 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
74% (14)
26% (5)
0% (0)
Коламбус Крю
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
16
Цинциннати
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Коламбус Крю
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

24
46
Цинциннати
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (17)
41% (15)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Коламбус Крю
20.7%
79.3%
6 побед 23 поражения
Первый тайм
21% (8)
32% (12)
47% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
39% (15)
45% (17)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

30
62

Голы по времени матча

Забито

37
27
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
19 Не забивали 23
3
8%
1
4%
1-15
6
16%
4
15%
16-30
7
19%
6
22%
31-45
8
22%
5
19%
46-60
8
22%
6
22%
61-75
5
14%
3
11%
76-90
0
0%
2
7%
91-120

Пропущено

13
39
10 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 17
3
23%
2
5%
1-15
2
15%
7
18%
16-30
5
38%
5
13%
31-45
2
15%
7
18%
46-60
0
0%
4
10%
61-75
1
8%
14
36%
76-90

Забито

26
47
6 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
22 Не забивали 19
1
4%
8
17%
1-15
1
4%
10
21%
16-30
4
15%
9
19%
31-45
5
19%
8
17%
46-60
6
23%
6
13%
61-75
9
35%
6
13%
76-90

Пропущено

26
16
20 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
19%
3
19%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
10
38%
3
19%
31-45
3
12%
5
31%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
2
8%
3
19%
76-90

Забито

63
74
22 В 1-м тайме 38
41 Во 2-м тайме 34
22 Забивали первыми 24
4 Не забивали 4
4
6%
9
12%
1-15
7
11%
14
19%
16-30
11
17%
15
20%
31-45
13
21%
13
18%
46-60
14
22%
12
16%
61-75
14
22%
9
12%
76-90
0
0%
2
3%
91-120

Пропущено

39
55
30 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 28
8
21%
5
9%
1-15
7
18%
7
13%
16-30
15
38%
8
15%
31-45
5
13%
12
22%
46-60
1
3%
6
11%
61-75
3
8%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0
Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1

Результаты матчей

Цинциннати
Коламбус Крю

Точный счет

1:0
5 раз 26%
3:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

3:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
2:0
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
0
4 раза 11%
2
16 раз 42%
1
11 раз 29%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
2 раза 5%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
12
7
1.5
15
4
7
12
2.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
2
7
11
1.5
10
9
3
15
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
4
0.5
Больше Меньше
36
2
19
18
1.5
25
13
10
27
2.5
9
29

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 24 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 20 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 19 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Хьюстон Динамо Карраскилья Адальберто 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Бупендза Аарон сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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