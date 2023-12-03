Стадион: TQL Stadium.
2:3
Итог доп. времени
0'
1:0
14' ГолВаскес Брэндон
45' Желтая карточкаМорейра Стивен
2:0
45' ГолАкоста Лусиано
73' Желтая карточкаАкоста Лусиано
2:1
75' Гол в свои воротаПауэлл Альвас
82' Желтая карточкаБаджи Доминик
2:2
86' ГолРосси Диего
99' Желтая карточкаВаскес Брэндон
2:3
115' ГолКристиан Рамирез
117' Желтая карточкаМоскера Йерсон
120' Желтая карточкаГрессель Юлиан
Ход матча
14'
1:0
45'
45'
73'
75'
2:1
76'
82'
86'
2:2
99'
115'
117'
120'
32
Мерфи
Ян
7
Кубо
Юя
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Цинциннати
Коламбус Крю
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.8
Среднее время на гол
65
112
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.6
1.75
Среднее время на гол
34
51
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.85
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|19 (7)
|0.5
|Васкес Брэндон
|9 (1)
|0.24
|Барреаль Альваро
|7
|0.18
|Бупендза Аарон
|6
|0.16
|Баджи Доминик
|5
|0.13
|Морено Хуниор
|4
|0.11
|Сантос Сержио II
|4
|0.11
|Москера Йерсон
|3
|0.08
|Нвободо Обинна
|2
|0.05
|Ариас Сантьяго
|2
|0.05
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
|Мерфи Ян
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|20 (6)
|0.51
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.26
|Кристиан Рамирез
|10
|0.26
|Росси Диего
|5
|0.13
|Моррис Эйдан
|4
|0.1
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0.1
|Амундсен Мальте
|4
|0.1
|Йебоа Яв
|3
|0.08
|Арфстен Макс
|3
|0.08
|Завадски Шон
|3
|0.08
|Мэцан Александру
|2
|0.05
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Молино Кевин
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миазга Мэтт
|11
|0
|Москера Йерсон
|9
|1
|Нвободо Обинна
|10
|0
|Акоста Лусиано
|8
|0
|Барреаль Альваро
|7
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Ариас Сантьяго
|4
|0
|Гэддис Рэймон
|4
|0
|Васкес Брэндон
|4
|0
|Бупендза Аарон
|4
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Челентано Роман
|3
|0
|Пинту Малик
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Баджи Доминик
|1
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|9
|0
|Эрнандес Хуан
|6
|1
|Завадски Шон
|6
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|4
|0
|Камашо Руди
|4
|0
|Кристиан Рамирез
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Грессель Юлиан
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (14)
25% (5)
5% (1)
Коламбус Крю
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
10
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
16
Цинциннати
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Коламбус Крю
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
24
46
Цинциннати
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (18)
39% (15)
13% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
29% (11)
29% (11)
Коламбус Крю
23.3%
76.7%
7 побед 23 поражения
Первый тайм
21% (8)
31% (12)
49% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
38% (15)
44% (17)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
33
62
Голы по времени матча
Забито
40
29
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
19 Не забивали 23
4
10%
1
3%
1-15
6
15%
4
14%
16-30
8
20%
6
21%
31-45
8
20%
5
17%
46-60
9
23%
6
21%
61-75
5
13%
4
14%
76-90
0
0%
3
10%
91-120
Пропущено
15
42
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
3
20%
3
7%
1-15
2
13%
7
17%
16-30
5
33%
6
14%
31-45
2
13%
7
17%
46-60
0
0%
5
12%
61-75
2
13%
14
33%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Забито
26
47
6 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
23 Не забивали 20
1
4%
8
17%
1-15
1
4%
10
21%
16-30
4
15%
9
19%
31-45
5
19%
8
17%
46-60
6
23%
6
13%
61-75
9
35%
6
13%
76-90
Пропущено
26
16
20 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
19%
3
19%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
10
38%
3
19%
31-45
3
12%
5
31%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
2
8%
3
19%
76-90
Забито
66
76
24 В 1-м тайме 38
42 Во 2-м тайме 35
23 Забивали первыми 24
4 Не забивали 4
5
8%
9
12%
1-15
7
11%
14
18%
16-30
12
18%
15
20%
31-45
13
20%
13
17%
46-60
15
23%
12
16%
61-75
14
21%
10
13%
76-90
0
0%
3
4%
91-120
Пропущено
41
58
30 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 29
8
20%
6
10%
1-15
7
17%
7
12%
16-30
15
37%
9
16%
31-45
5
12%
12
21%
46-60
1
2%
7
12%
61-75
4
10%
17
29%
29%
76-90
1
2%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0
Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1
Результаты матчей
Цинциннати
Коламбус Крю
Точный счет
3:0
5 раз 25%
1:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 35%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Точный счет
3:0
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
2:0
6 раз 15%
3:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
2
10 раз 26%
3
10 раз 26%
0
4 раза 11%
2
16 раз 41%
1
11 раз 28%
3
5 раз 13%
4
4 раза 10%
0
2 раза 5%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
137
154
713
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
182
711
119
315
317
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
344
Больше Меньше
372
2018
2613
1028
1029
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|24 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|20 (8)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|19 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|19 (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Хьюстон Динамо
|Карраскилья Адальберто
|12