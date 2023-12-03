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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Цинциннати
2:3
Итог доп. времени
Коламбус Крю
0'
1:0
14' Гол
Васкес Брэндон
45' Желтая карточка
Морейра Стивен
2:0
45' Гол
Акоста Лусиано
73' Желтая карточка
Акоста Лусиано
2:1
75' Гол в свои ворота
Пауэлл Альвас
82' Желтая карточка
Баджи Доминик
2:2
86' Гол
Росси Диего
99' Желтая карточка
Васкес Брэндон
2:3
115' Гол
Кристиан Рамирез
117' Желтая карточка
Москера Йерсон
120' Желтая карточка
Грессель Юлиан
18
Челентано
Роман
2
Пауэлл
Альвас
15
Москера
Йерсон
32
Мерфи
Ян
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Бупендза
Аарон
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
20
Мэцан
Александру
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
Цинциннати
3-4-1-2
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Цинциннати
Коламбус Крю

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

М
3:0
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:4
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 19 (7) 0.5
Васкес Брэндон 9 (1) 0.24
Барреаль Альваро 7 0.18
Бупендза Аарон 6 0.16
Баджи Доминик 5 0.13
Морено Хуниор 4 0.11
Сантос Сержио II 4 0.11
Москера Йерсон 3 0.08
Нвободо Обинна 2 0.05
Ариас Сантьяго 2 0.05
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Мерфи Ян 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 20 (6) 0.51
Селараян Лукас 10 (2) 0.26
Кристиан Рамирез 10 0.26
Росси Диего 5 0.13
Моррис Эйдан 4 0.1
Рассел-Роу Джейсен 4 0.1
Нэйджби Дарлингтон 4 0.1
Амундсен Мальте 4 0.1
Йебоа Яв 3 0.08
Арфстен Макс 3 0.08
Завадски Шон 3 0.08
Мэцан Александру 2 0.05
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Молино Кевин 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миазга Мэтт 11 0
Москера Йерсон 9 1
Нвободо Обинна 10 0
Акоста Лусиано 8 0
Барреаль Альваро 7 0
Мерфи Ян 3 2
Сантос Сержио II 5 0
Ариас Сантьяго 4 0
Гэддис Рэймон 4 0
Васкес Брэндон 4 0
Бупендза Аарон 4 0
Хагглунд Ник 2 1
Челентано Роман 3 0
Пинту Малик 3 0
Пауэлл Альвас 1 1
Кубо Юя 2 0
Бреннер 2 0
Ангуло Марко 2 0
Баджи Доминик 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 9 0
Эрнандес Хуан 6 1
Завадски Шон 6 0
Нэйджби Дарлингтон 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 4 0
Камашо Руди 4 0
Кристиан Рамирез 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Грессель Юлиан 1 0
Медранда Джимми 1 0
Росси Диего 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (14)
25% (5)
5% (1)
Коламбус Крю
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

9
16
Цинциннати
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Коламбус Крю
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

24
46
Цинциннати
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (18)
39% (15)
13% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
29% (11)
29% (11)
Коламбус Крю
23.3%
76.7%
7 побед 23 поражения
Первый тайм
21% (8)
31% (12)
49% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
38% (15)
44% (17)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

33
62

Голы по времени матча

Забито

40
29
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
19 Не забивали 23
4
10%
1
3%
1-15
6
15%
4
14%
16-30
8
20%
6
21%
31-45
8
20%
5
17%
46-60
9
23%
6
21%
61-75
5
13%
4
14%
76-90
0
0%
3
10%
91-120

Пропущено

15
42
10 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 18
3
20%
3
7%
1-15
2
13%
7
17%
16-30
5
33%
6
14%
31-45
2
13%
7
17%
46-60
0
0%
5
12%
61-75
2
13%
14
33%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Забито

26
47
6 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
23 Не забивали 20
1
4%
8
17%
1-15
1
4%
10
21%
16-30
4
15%
9
19%
31-45
5
19%
8
17%
46-60
6
23%
6
13%
61-75
9
35%
6
13%
76-90

Пропущено

26
16
20 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
19%
3
19%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
10
38%
3
19%
31-45
3
12%
5
31%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
2
8%
3
19%
76-90

Забито

66
76
24 В 1-м тайме 38
42 Во 2-м тайме 35
23 Забивали первыми 24
4 Не забивали 4
5
8%
9
12%
1-15
7
11%
14
18%
16-30
12
18%
15
20%
31-45
13
20%
13
17%
46-60
15
23%
12
16%
61-75
14
21%
10
13%
76-90
0
0%
3
4%
91-120

Пропущено

41
58
30 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 29
8
20%
6
10%
1-15
7
17%
7
12%
16-30
15
37%
9
16%
31-45
5
12%
12
21%
46-60
1
2%
7
12%
61-75
4
10%
17
29%
29%
76-90
1
2%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0
Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1

Результаты матчей

Цинциннати
Коламбус Крю

Точный счет

3:0
5 раз 25%
1:0
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 35%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

3:0
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
2:0
6 раз 15%
3:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 37%
2
10 раз 26%
3
10 раз 26%
0
4 раза 11%
2
16 раз 41%
1
11 раз 28%
3
5 раз 13%
4
4 раза 10%
0
2 раза 5%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
13
7
1.5
15
4
7
13
2.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
18
2
7
11
1.5
11
9
3
15
2.5
3
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
4
0.5
Больше Меньше
37
2
20
18
1.5
26
13
10
28
2.5
10
29

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 24 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 20 (8)
Цинциннати Акоста Лусиано 19 (12)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 19 (2)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Хьюстон Динамо Карраскилья Адальберто 12
Весь список
  • 106'
    Брэндон Васкес уходит с поля. Сантос Сержио II выходит вместо него
  • 106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 99'
    Брэндон Васкес получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Камашо Руди уходит с поля. Чеберко Евгений выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Барреаль Альваро сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Акоста Лусиано бьет в цель!
    • 47'
      Морейра Стивен получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Бупендза Аарон сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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