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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Лос-Анджелес
1:0
Перерыв
Хьюстон Динамо
0'
1:0
44' Гол
Холлингсхед Райан
45' Желтая карточка
Эскобар Франко

Ход матча

44'
Холлингсхед Райан
1:0
45'
 
Эскобар Франко
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Хьюстон Динамо
1.74
6.26
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
25
Оливера
Кристиан
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
21
Киньонес
Нельсон
11
Бэрд
Кори
Лос-Анджелес
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
0:1
М
4:0
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
3:3
М
3:1
М
1:3
М
4:2
ОК
3:3
М
2:2

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.67

Среднее время на гол

39
54

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.43

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.23
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

40
58

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 24 (4) 0.63
Вела Карлос 9 (3) 0.24
Холлингсхед Райан 7 0.18
Тильман Тимоти 4 0.11
Богуш Матеуш 3 (1) 0.08
Бюк Стипе 3 0.08
Опоку Квадво 2 0.05
Оливера Кристиан 2 0.05
Санчес Илье 1 0.03
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Мурильо Хесус 1 0.03
Крастев Филип 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 12 (6) 0.31
Бэрд Кори 9 0.23
Эррера Эктор 5 0.13
Киньонес Нельсон 4 0.1
Карраскилья Адальберто 3 0.08
Дорси Гриффин 3 0.08
Алию Ибрахим 3 0.08
Франко Иван 3 0.08
Thor Ulfarsson 3 0.08
Эскобар Франко 3 0.08
Стирс Дэниэл 2 0.05
Artur Moraes III 2 0.05
Смит Брэд 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Хадебе Тинейдж 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 11 0
Санчес Илье 7 0
Тильман Тимоти 6 0
Богуш Матеуш 6 0
Акоста Келлин 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Паленсия Серги 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Кьеллини Джорджо 3 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Опоку Квадво 1 1
Оливера Кристиан 2 0
Крепо Максим 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Гонсалес Марио 1 0
Вела Карлос 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 13 0
Карраскилья Адальберто 12 0
Эррера Эктор 8 2
Микаэль 7 1
Святченко Эрик 8 0
Дорси Гриффин 8 0
Киньонес Нельсон 5 1
Luis Caicedo III 6 0
Artur Moraes III 6 0
Кларк Стив 5 0
Бэрд Кори 5 0
Бартлоу Итан 4 0
Басси Амине 2 1
Франко Иван 3 0
Стирс Дэниэл 2 0
Алию Ибрахим 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Thor Ulfarsson 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Хьюстон Динамо
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
40% (8)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

5
9
Лос-Анджелес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Хьюстон Динамо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

18
41
Лос-Анджелес
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (15)
38% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
Хьюстон Динамо
17.2%
82.8%
5 побед 24 поражения
Первый тайм
16% (6)
42% (16)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
34% (13)
50% (19)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

23
50

Голы по времени матча

Забито

40
16
20 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 27
6
15%
4
25%
1-15
6
15%
4
25%
16-30
8
20%
3
19%
31-45
3
8%
1
6%
46-60
7
18%
3
19%
61-75
10
25%
1
6%
76-90

Пропущено

20
28
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
15%
5
18%
1-15
6
30%
3
11%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
4
20%
7
25%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
2
10%
6
21%
76-90

Забито

21
41
10 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
25 Не забивали 22
2
10%
10
24%
1-15
5
24%
3
7%
16-30
3
14%
8
20%
31-45
4
19%
2
5%
46-60
4
19%
7
17%
61-75
3
14%
11
27%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
5
24%
3
25%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
5
24%
3
25%
76-90

Забито

61
57
30 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 20
10 Не забивали 11
8
13%
14
25%
1-15
11
18%
7
12%
16-30
11
18%
11
19%
31-45
7
11%
3
5%
46-60
11
18%
10
18%
61-75
13
21%
12
21%
76-90

Пропущено

41
40
19 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
5
12%
6
15%
1-15
11
27%
6
15%
16-30
3
7%
4
10%
31-45
8
20%
9
23%
46-60
7
17%
6
15%
61-75
7
17%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1
Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
3 раза 15%
5
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
4:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 32%
0
10 раз 27%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
2 раза 5%
1
13 раз 34%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
4
11
7
1.5
11
9
8
10
2.5
6
14
5
13
3.5
5
15
2
16
4.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
7
4
15
1.5
3
15
3
16
2.5
2
16
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
27
11
15
22
1.5
14
24
11
26
2.5
8
30
6
31
3.5
5
33
2
35
4.5
2
36

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 24 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 20 (8)
Цинциннати Акоста Лусиано 19 (12)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 19 (2)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Хьюстон Динамо Карраскилья Адальберто 12
Весь список
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Лос-Анджелес
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Лос-Анджелес
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