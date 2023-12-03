Стадион: BMO Stadium.
1:0
Перерыв
Ход матча
44'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.67
Среднее время на гол
39
54
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.43
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.23
1.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
40
58
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|24 (4)
|0.63
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.24
|Холлингсхед Райан
|7
|0.18
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.08
|Бюк Стипе
|3
|0.08
|Опоку Квадво
|2
|0.05
|Оливера Кристиан
|2
|0.05
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Мурильо Хесус
|1
|0.03
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|12 (6)
|0.31
|Бэрд Кори
|9
|0.23
|Эррера Эктор
|5
|0.13
|Киньонес Нельсон
|4
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.08
|Дорси Гриффин
|3
|0.08
|Алию Ибрахим
|3
|0.08
|Франко Иван
|3
|0.08
|Thor Ulfarsson
|3
|0.08
|Эскобар Франко
|3
|0.08
|Стирс Дэниэл
|2
|0.05
|Artur Moraes III
|2
|0.05
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|11
|0
|Санчес Илье
|7
|0
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Богуш Матеуш
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Кьеллини Джорджо
|3
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Оливера Кристиан
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Гонсалес Марио
|1
|0
|Вела Карлос
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|13
|0
|Карраскилья Адальберто
|12
|0
|Эррера Эктор
|8
|2
|Микаэль
|7
|1
|Святченко Эрик
|8
|0
|Дорси Гриффин
|8
|0
|Киньонес Нельсон
|5
|1
|Luis Caicedo III
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Кларк Стив
|5
|0
|Бэрд Кори
|5
|0
|Бартлоу Итан
|4
|0
|Басси Амине
|2
|1
|Франко Иван
|3
|0
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Хьюстон Динамо
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
40% (8)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
5
9
Лос-Анджелес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Хьюстон Динамо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
18
41
Лос-Анджелес
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (15)
38% (14)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
Хьюстон Динамо
17.2%
82.8%
5 побед 24 поражения
Первый тайм
16% (6)
42% (16)
42% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
34% (13)
50% (19)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
23
50
Голы по времени матча
Забито
40
16
20 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
22 Не забивали 27
6
15%
4
25%
1-15
6
15%
4
25%
16-30
8
20%
3
19%
31-45
3
8%
1
6%
46-60
7
18%
3
19%
61-75
10
25%
1
6%
76-90
Пропущено
20
28
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
15%
5
18%
1-15
6
30%
3
11%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
4
20%
7
25%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
2
10%
6
21%
76-90
Забито
21
41
10 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
25 Не забивали 22
2
10%
10
24%
1-15
5
24%
3
7%
16-30
3
14%
8
20%
31-45
4
19%
2
5%
46-60
4
19%
7
17%
61-75
3
14%
11
27%
76-90
Пропущено
21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
5
24%
3
25%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Забито
61
57
30 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 20
10 Не забивали 11
8
13%
14
25%
1-15
11
18%
7
12%
16-30
11
18%
11
19%
31-45
7
11%
3
5%
46-60
11
18%
10
18%
61-75
13
21%
12
21%
76-90
Пропущено
41
40
19 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
5
12%
6
15%
1-15
11
27%
6
15%
16-30
3
7%
4
10%
31-45
8
20%
9
23%
46-60
7
17%
6
15%
61-75
7
17%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1
Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
3 раза 15%
5
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
4:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
0
10 раз 27%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
2 раза 5%
1
13 раз 34%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
164
117
119
810
614
513
515
216
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
117
415
315
316
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2711
1522
1424
1126
830
631
533
235
236
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|24 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|20 (8)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|19 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|19 (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Хьюстон Динамо
|Карраскилья Адальберто
|12