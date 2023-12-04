Тур: 6. Стадион: Кэмпбеллтаун.
4:3
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
8' ГолЖермен Валер
1:1
17' ГолКлаф Зак
2:1
24' ГолМиллар Мэттью
41' Желтая карточкаЖермен Валер
2:2
45' ГолGiuseppe Bovalina
2:3
53' ГолКлаф Зак
3:3
82' ГолJake Hollman
4:3
85' ГолДавила Улисес
Ход матча
8'
17'
1:1
24'
2:1
41'
45'
2:2
53'
2:3
82'
3:3
85'
4:3
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
46
Госи
Джо
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed Drew
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Musa Toure
-
13 Lachlan Barr
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Макартур
Аделаида Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
3.33
0.33
Среднее время на гол
27
270
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
270
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллар Мэттью
|3
|0.5
|Давила Улисес
|2
|0.33
|Jake Hollman
|2
|0.33
|Жермен Валер
|2
|0.33
|Борджес Рафаэл
|1
|0.17
|Беккас Кирин
|1
|0.17
|Аугла Али
|1
|0.17
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jed Drew
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|4 (2)
|0.67
|Халлоран Бен
|2
|0.33
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.33
|Nestor Irankunda
|1
|0.17
|Ибусуки Хироси
|1
|0.17
|Танниклифф Райан
|1
|0.17
|Анселл Николас
|1
|0.17
|Alexandar Popovic
|1
|0.17
|Musa Toure
|1
|0.17
|_Luka Jovanovic
|1
|0.17
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.17
|Китто Райан
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Yianni Nicolaou
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Борджес Рафаэл
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|1
|1
|Panashe Madanha
|2
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
8
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
3
60%
4
44%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
9
13
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
5
56%
4
31%
76-90
Пропущено
5
8
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0
Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4
Результаты матчей
Макартур
Аделаида Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Макартур
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|4:3
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|5.
|3:4
|6
|3
|1
|2
|17 - 11
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|12 - 8
|10
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|12.
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|4:3
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|3:4
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|4:3
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|3:4
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|7
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1