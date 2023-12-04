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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Макартур
4:3
Второй тайм: 90+'
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
8' Гол
Жермен Валер
1:1
17' Гол
Клаф Зак
2:1
24' Гол
Миллар Мэттью
41' Желтая карточка
Жермен Валер
2:2
45' Гол
Giuseppe Bovalina
2:3
53' Гол
Клаф Зак
3:3
82' Гол
Jake Hollman
4:3
85' Гол
Давила Улисес
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
5
Аспропотамитис
Джонатан
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
10
Давила
Улисес
23
Льюис
Клейтон
Рис
17
Борджес
Рафаэл
98
Жермен
Валер
44
Миллар
Мэттью
46
Госи
Джо
43
Giuseppe
Bovalina
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
66
Nestor
Irankunda
8
Sanchez
Cortes
Isaias
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
17
_Luka
Jovanovic
Макартур
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Макартур
Аделаида Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

1:0
2:0
1:0
4:1
3:1
4:0

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

3.33
0.33

Среднее время на гол

27
270

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
270

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллар Мэттью 3 0.5
Давила Улисес 2 0.33
Jake Hollman 2 0.33
Жермен Валер 2 0.33
Борджес Рафаэл 1 0.17
Беккас Кирин 1 0.17
Аугла Али 1 0.17
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jed Drew 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 4 (2) 0.67
Халлоран Бен 2 0.33
Бернардо Эспиноса 2 0.33
Nestor Irankunda 1 0.17
Ибусуки Хироси 1 0.17
Танниклифф Райан 1 0.17
Анселл Николас 1 0.17
Alexandar Popovic 1 0.17
Musa Toure 1 0.17
_Luka Jovanovic 1 0.17
Giuseppe Bovalina 1 0.17
Китто Райан 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан 3 0
Жермен Валер 2 0
Беккас Кирин 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Yianni Nicolaou 2 0
Стерьовски Майл 1 0
Давила Улисес 1 0
Борджес Рафаэл 1 0
Jake Hollman 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 1 1
Panashe Madanha 2 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
8
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
3
60%
4
44%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

9
13
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
5
56%
4
31%
76-90

Пропущено

5
8
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0
Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4

Результаты матчей

Макартур
Аделаида Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Макартур
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 6 4 2 0 10 - 4 14
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 3 0 12 - 4 12
3.
Макартур
 4:3 6 3 3 0 12 - 9 12
4.
Брисбен Роар
 6 3 2 1 12 - 10 11
5.
Аделаида Юнайтед
 3:4 6 3 1 2 17 - 11 10
6.
Мельбурн Виктори
 6 2 4 0 12 - 8 10
7.
Мельбурн Сити
 6 2 1 3 8 - 12 7
8.
Сидней
 6 2 0 4 8 - 11 6
9.
Ньюкасл Джетс
 6 1 2 3 9 - 14 5
10.
Перт Глори
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Централ Кост Маринерс
 6 1 1 4 7 - 12 4
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 0 5 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Макартур
 4:3 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Аделаида Юнайтед
 3:4 3 2 0 1 10 - 5 6
6.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 7 - 7 4
10.
Сидней
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Вестерн Юнайтед
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Макартур
 4:3 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Аделаида Юнайтед
 3:4 3 1 1 1 7 - 6 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
10.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 2 - 7 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 7
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
  • 71'
    Luka Jovanovic уходит с поля. Ибусуки Хироси выходит вместо него
  • 61'
    Jonny Yull уходит с поля. Танниклифф Райан выходит вместо него
  • 61'
    Миллар Мэттью уходит с поля. Jed Drew выходит вместо него
  • 61'
    Raphael Borges Rodrigues уходит с поля. Jake Hollman выходит вместо него
  • 53'
    Халлоран Бен сделал результативную передачу.
  • 53'
    Г О О О О Л - Клаф Зак бьет в цель!
  • 46'
    Isaias уходит с поля. Luke Duzel выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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