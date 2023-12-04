Тур: 6. Стадион: Кэмпбеллтаун.
4:3
Конец матча
0'
1:0
8' ГолЖермен Валер
1:1
17' ГолКлаф Зак
2:1
24' ГолМиллар Мэттью
41' Желтая карточкаЖермен Валер
2:2
45' ГолGiuseppe Bovalina
2:3
53' ГолКлаф Зак
3:3
82' ГолJake Hollman
4:3
85' ГолДавила Улисес
90'+7
Ход матча
8'
17'
1:1
24'
2:1
41'
45'
2:2
53'
2:3
82'
3:3
85'
4:3
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
98
Жермен
Валер
46
Госи
Джо
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed Drew
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Musa Toure
-
13 Lachlan Barr
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Макартур
Аделаида Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
3.33
0.33
Среднее время на гол
27
270
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
270
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллар Мэттью
|3
|0.5
|Давила Улисес
|2
|0.33
|Jake Hollman
|2
|0.33
|Жермен Валер
|2
|0.33
|Борджес Рафаэл
|1
|0.17
|Беккас Кирин
|1
|0.17
|Аугла Али
|1
|0.17
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jed Drew
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|4 (2)
|0.67
|Халлоран Бен
|2
|0.33
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.33
|Nestor Irankunda
|1
|0.17
|Ибусуки Хироси
|1
|0.17
|Танниклифф Райан
|1
|0.17
|Анселл Николас
|1
|0.17
|Alexandar Popovic
|1
|0.17
|Musa Toure
|1
|0.17
|_Luka Jovanovic
|1
|0.17
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.17
|Китто Райан
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Yianni Nicolaou
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Борджес Рафаэл
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|1
|1
|Panashe Madanha
|2
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
4
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
8
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аделаида Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
9
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
3
60%
4
44%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
7
54%
4
25%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0
Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4
Результаты матчей
Макартур
Аделаида Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Макартур
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
42
15
15
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|7
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1