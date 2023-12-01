Стадион: OKMK Sport Majmuasi. Главный судья: Tukhtasinov T.
Ход матча
47'
50'
53'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Боаке МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Касымов Мирджалол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Амонов АббасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чавес АнхельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бердиев Рузикул
История личных встреч
АГМК
Насаф
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
36%
16%
48%
9 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.69
Среднее время на гол
77
130
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Среднее время на гол
55
83
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.4
0.88
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
Среднее время на гол
64
102
Бомбардиры внутри турнира
АГМК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Sanchez R.
|4 (1)
|0.15
|Мирахмадов Миржахон
|2
|0.08
|Хасанов Мухаммаданас
|1
|0.04
|Тухтаходжаев Ислом
|1
|0.04
|Абдуллаев Азамат
|1
|0.04
|Ахмадалиев Дилшод
|1
|0.04
|Исмаилов Аброрбек
|1
|0.04
|Эрматов Мурат
|1
|0.04
|_Rustamov O.
|0
|0
Насаф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аликулов Хусниддин
|5
|0.19
|Матеуш Галиану
|4
|0.15
|Амонов Аббас
|3 (1)
|0.12
|Давронов Алибек
|3
|0.12
|Насруллаев Шерзод
|2
|0.08
|Бозоров Ойбек
|2
|0.08
|Джигаури Джамбул
|2
|0.08
|Мозговой Акмал
|2
|0.08
|Сиддиков Жавохир
|1 (1)
|0.04
|Гайбуллаев Голиб
|1
|0.04
|Станоевич Марко
|1 (1)
|0.04
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0.04
|Aбдурахматов Зафармурод
|1 (1)
|0.04
|Мухаммадиев Шухрат II
|0
|0
|_Mannonov J.
|0
|0
|Эшмуродов Умар
|0
|0
Карточки
АГМК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмадалиев Дилшод
|3
|1
|Турсунов Санжар
|2
|1
|Тухтаходжаев Ислом
|3
|0
|Komilov Akramjon
|3
|0
|Гиясов Хуршид
|3
|0
|Абдуллаев Азамат
|2
|0
|_Sanchez R.
|2
|0
|Хагназари Сиаваш
|1
|0
|_Rukhadze I.
|1
|0
Насаф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мозговой Акмал
|4
|0
|Джигаури Джамбул
|2
|1
|Мухаммадиев Шухрат II
|3
|0
|Насруллаев Шерзод
|3
|0
|Матеуш Галиану
|1
|1
|Эшмурадов Умар
|1
|1
|Сиддиков Жавохир
|2
|0
|Нематов Абдувохид
|2
|0
|Аликулов Хусниддин
|2
|0
|Давронов Алибек
|2
|0
|Абдурахимов Бахрам
|1
|0
|Амонов Аббас
|1
|0
|Бозоров Ойбек
|1
|0
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0
|_Holmurodov A.
|1
|0
|_Sadulloev S.
|1
|0
Результаты матчей
АГМК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Насаф
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
4
АГМК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Насаф
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
14
АГМК
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Насаф
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
9%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
7
32%
3
20%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
14%
2
20%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
4
40%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Забито
32
29
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
2
6%
3
10%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
6
19%
7
24%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
6
19%
7
24%
61-75
7
22%
7
24%
76-90
Пропущено
37
15
15 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 13
5
14%
2
13%
1-15
6
16%
1
7%
16-30
4
11%
2
13%
31-45
7
19%
4
27%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
9
24%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
АГМК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Бухара - АГМК 0:1 Насаф - АГМК 1:0 Сепахан - АГМК 9:0
АГМК - Турон 2:1 Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2 АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1
Насаф
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1
Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0
Результаты матчей
АГМК
Насаф
Точный счет
2:1
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 44%
1
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
АГМК
Насаф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
67
39
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
58
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
178
1510
1015
421
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|26
|16
|5
|5
|40 - 24
|53
|2.
|0:0
|26
|13
|9
|4
|30 - 15
|48
|3.
|1:0
|26
|12
|11
|3
|33 - 17
|47
|4.
|0:1
|26
|14
|4
|8
|43 - 19
|46
|5.
|0:0
|26
|13
|7
|6
|42 - 33
|46
|6.
|26
|12
|4
|10
|27 - 25
|40
|7.
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|8.
|2:1
|26
|10
|7
|9
|29 - 32
|37
|9.
|26
|8
|7
|11
|26 - 32
|31
|10.
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|11.
|26
|7
|6
|13
|29 - 38
|27
|12.
|26
|6
|7
|13
|22 - 33
|25
|13.
|26
|3
|7
|16
|16 - 41
|16
|14.
|26
|4
|3
|19
|12 - 35
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|9
|1
|3
|23 - 5
|28
|2.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|15 - 5
|25
|3.
|1:2
|13
|7
|3
|3
|20 - 13
|24
|4.
|1:0
|13
|6
|6
|1
|14 - 7
|24
|5.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|26 - 20
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|7.
|13
|7
|1
|5
|15 - 13
|22
|8.
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|2:1
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|13
|9
|2
|2
|20 - 11
|29
|2.
|2:1
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|3.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 10
|23
|4.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|5.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|6.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 14
|18
|7.
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|9.
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|11.
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|13
|2
|1
|10
|5 - 17
|7
|13.
|13
|1
|4
|8
|5 - 19
|7
|14.
|13
|1
|3
|9
|8 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперлиге
- — Вылет
|Пахтакор
|Черан Драган
|12 (1)
|Андижан
|Хебай Рубин
|12
|Сурхон
|Нимели Силванус
|11 (1)
|Навбахор
|Урунов Остон
|9 (2)
|Нефтчи Фергана
|_Tabatadze T.
|9
|Олимпик Ташкент
|_Jaloliddinov J.
|1 9
|Пахтакор
|Азмиддинов Шахзод
|2 6
|Металлург Бекабад
|_Ibragimov I.
|1 7
|Навбахор
|Исмаилов Аброрбек
|1 6
|Олимпик Ташкент
|_Buriev A.
|1 6