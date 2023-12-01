Гиясов на левом краю штрафной сделал короткую передачу на Хагназари, который сыграл в соперника и заработал корнер.

Высокая подача была выполнена от углового флажка на дальнюю штангу, где выиграл верх Рахманов и опасно пробил головой в ближний угол, рядом со штангой.

Прошёл у гостей длинный пас вдоль правого края на Нуруллоева, который прострелил на второй темп Джигаури, а тот примерно со входа в штрафную приложился выше створа.

ГО-О-О-О-Л! Мозговой, 0:1! Навесил Нуруллоев со стандарта к линии вратарской, а Мозговой технично пробил головой под правую от Рахимова стойку!

Падает сейчас немного темп, плюс встречают "горняков" гости повыше, почти у центральной линии.

Насруллаев разогнал атаку "Насафа", а Джигаури классно в штрафной ушёл от опеки, сместившись чуть правее, после чего сильно пробил в ближний угол, чуть мимо створа.

Станоевич из-за пределов штрафной решается на удар в дальний угол, но сваливается мяч с ноги и идёт ощутимо выше створа.

"Нефтчи" же выходит вперёд в матче с "Навбахором" и в лайв-таблице опережает АГМК, который откатывается на 4-ю строчку.

С правого фланга угловой подали гости, а верх в штрафной остался за "горняками".

Свисток на перерыв. С точностью в завершающих стадиях атак есть проблемы у "Насафа", хозяева были намного ближе к тому, чтобы счёт открыть. Тем не менее, пока что по нулям. Ничья на данный момент абсолютно устраивает "Насаф", который близок к сохранению за собой второй строчки в таблице. АГМК же для завоевания серебряных медалей необходимо побеждать.

38' Нечастый по этим минутам выпад "Насафа", заработали гости фол на правом фланге, но тоже тут подчищено было в обороне после навеса в штрафную.

37' Таким образом, два опаснейших момента в этом матче создал уже АГМК, по техническим причинам мимо нас прошло ещё попадание в штангу после мощного удара со штрафного.

36' Неудачной получается подача со стандарта у хозяев, после чего небольшая пауза образуется, связанная с оказанием медицинской помощи игроку "Насафа".

34' Первая жёлтая в матче. Насруллаев жёстко сыграл на правом краю обороны, остановив атаку соперника.

31' Стопроцентный момент упускает сейчас АГМК! Боаке на дальней штанге откликнулся на навес с левого края и кивнул фактически в пустые ворота при отыгранном голкипере, а Давронов умудрился поднять ногу и с ленточки вынести мяч!

29' "Навбахор" же всё ближе и ближе на постоянной основе к воротам "Нефтчи". Если победит сегодня команда Самвела Бабаяна, тогда только на 3-ю строчку может рассчитывать АГМК, а "Насаф" в случае поражения свалится на 4-е место. Пока что, впрочем, до такого расклада ещё далеко.

25' Пока по нулям везде, и чуть успокоилась игра. Стоит отметить, что команде из Алмалыка в каком-то смысле победа и максимальный результат в чемпионате важнее, чем "Насафу", который гарантировал себе место в международном турнире на следующий сезон и продолжает борьбу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. АГМК же надо реабилитироваться за результаты, которые во многом ниже ожидаемых оказались к концу сезона. Важно также сказать, что именно "Насафу" сегодняшние хозяева минимально уступили в финале Кубка Узбекистана.

21' Надо сегодня обязательно выигрывать АГМК для того, чтобы занять вторую строчку. "Насафу" тоже очень желательно, так как достаточно высока вероятность, что "Навбахор" в своём матче одержит победу.

17' В частности, первый угловой "Насаф" заработал несколько минут назад, но без обострения было.