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  3. Узбекистан
  4. Суперлига 2023
Стадион: . Главный судья: Tukhtasinov T.
АГМК
0:1
Второй тайм
Насаф

Ход матча

33'
 
Насруллаев Шерзод
47'
 
Давронов Алибек
50'
Касымов Миржамол
 
53'
0:1
Мозговой Акмал
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АГМК
Ничья
Насаф
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АГМК
Насаф

История личных встреч

АГМК
Насаф

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

36%
16%
48%
9 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

К
1:0
С
2:0
К
2:1
С
0:0
С
2:2
К
0:2
С
1:1
С
1:1
К
1:0
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
0:2
К
2:1
С
0:0
П
1:0
П
1:0
П
2:1
ПФЛУ
1:3
П
2:0
П
2:0
П
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.69

Среднее время на гол

77
130

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.4
0.88

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20

Среднее время на гол

64
102

Бомбардиры внутри турнира

АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Sanchez R. 4 (1) 0.15
Мирахмадов Миржахон 2 0.08
Хасанов Мухаммаданас 1 0.04
Тухтаходжаев Ислом 1 0.04
Абдуллаев Азамат 1 0.04
Ахмадалиев Дилшод 1 0.04
Исмаилов Аброрбек 1 0.04
Эрматов Мурат 1 0.04
_Rustamov O. 0 0
Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 5 0.19
Матеуш Галиану 4 0.15
Амонов Аббас 3 (1) 0.12
Давронов Алибек 3 0.12
Насруллаев Шерзод 2 0.08
Бозоров Ойбек 2 0.08
Джигаури Джамбул 2 0.08
Мозговой Акмал 2 0.08
Сиддиков Жавохир 1 (1) 0.04
Гайбуллаев Голиб 1 0.04
Станоевич Марко 1 (1) 0.04
Нуруллоев Сухроб 1 0.04
Aбдурахматов Зафармурод 1 (1) 0.04
Мухаммадиев Шухрат II 0 0
_Mannonov J. 0 0
Эшмуродов Умар 0 0

Карточки

АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмадалиев Дилшод 3 1
Турсунов Санжар 2 1
Тухтаходжаев Ислом 3 0
Komilov Akramjon 3 0
Гиясов Хуршид 3 0
Абдуллаев Азамат 2 0
_Sanchez R. 2 0
Хагназари Сиаваш 1 0
_Rukhadze I. 1 0
Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мозговой Акмал 4 0
Джигаури Джамбул 2 1
Мухаммадиев Шухрат II 3 0
Насруллаев Шерзод 3 0
Матеуш Галиану 1 1
Эшмурадов Умар 1 1
Сиддиков Жавохир 2 0
Нематов Абдувохид 2 0
Аликулов Хусниддин 2 0
Давронов Алибек 2 0
Абдурахимов Бахрам 1 0
Амонов Аббас 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0
_Holmurodov A. 1 0
_Sadulloev S. 1 0

Результаты матчей

АГМК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Насаф
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
4
АГМК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Насаф
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
14
АГМК
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Насаф
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

22
15
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
9%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
7
32%
3
20%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
14%
2
20%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
4
40%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Забито

32
29
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
2
6%
3
10%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
6
19%
7
24%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
6
19%
7
24%
61-75
7
22%
7
24%
76-90

Пропущено

37
15
15 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 13
5
14%
2
13%
1-15
6
16%
1
7%
16-30
4
11%
2
13%
31-45
7
19%
4
27%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
9
24%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

АГМК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Бухара - АГМК 0:1 Насаф - АГМК 1:0 Сепахан - АГМК 9:0
АГМК - Турон 2:1 Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2 АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1
Насаф
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1
Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0

Результаты матчей

АГМК
Насаф

Точный счет

2:1
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 44%
1
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

АГМК
Насаф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
6
7
3
9
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
17
8
15
10
1.5
10
15
4
21
2.5
3
22
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пахтакор
 1:2 26 16 5 5 40 - 24 53
2.
Насаф
 0:0 26 13 9 4 30 - 15 48
3.
Нефтчи Фергана
 1:0 26 12 11 3 33 - 17 47
4.
Навбахор
 0:1 26 14 4 8 43 - 19 46
5.
АГМК
 0:0 26 13 7 6 42 - 33 46
6.
Андижан
 26 12 4 10 27 - 25 40
7.
Сурхон
 26 11 7 8 28 - 24 40
8.
Бунёдкор
 2:1 26 10 7 9 29 - 32 37
9.
Олимпик Ташкент
 26 8 7 11 26 - 32 31
10.
Металлург Бекабад
 26 8 6 12 26 - 35 30
11.
Согдиана
 26 7 6 13 29 - 38 27
12.
Кызылкум
 26 6 7 13 22 - 33 25
13.
Турон
 26 3 7 16 16 - 41 16
14.
Бухара
 26 4 3 19 12 - 35 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 0:1 13 9 1 3 23 - 5 28
2.
Насаф
 0:0 13 7 4 2 15 - 5 25
3.
Пахтакор
 1:2 13 7 3 3 20 - 13 24
4.
Нефтчи Фергана
 1:0 13 6 6 1 14 - 7 24
5.
АГМК
 0:0 13 7 2 4 26 - 20 23
6.
Андижан
 13 7 2 4 16 - 11 23
7.
Сурхон
 13 7 1 5 15 - 13 22
8.
Металлург Бекабад
 13 5 4 4 15 - 14 19
9.
Кызылкум
 13 5 3 5 17 - 14 18
10.
Согдиана
 13 4 3 6 14 - 17 15
11.
Олимпик Ташкент
 13 3 5 5 12 - 15 14
12.
Бунёдкор
 2:1 13 3 5 5 13 - 19 14
13.
Турон
 13 2 4 7 8 - 17 10
14.
Бухара
 13 2 2 9 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пахтакор
 1:2 13 9 2 2 20 - 11 29
2.
Бунёдкор
 2:1 13 7 2 4 16 - 13 23
3.
Нефтчи Фергана
 1:0 13 6 5 2 19 - 10 23
4.
Насаф
 0:0 13 6 5 2 15 - 10 23
5.
АГМК
 0:0 13 6 5 2 16 - 13 23
6.
Навбахор
 0:1 13 5 3 5 20 - 14 18
7.
Сурхон
 13 4 6 3 13 - 11 18
8.
Андижан
 13 5 2 6 11 - 14 17
9.
Олимпик Ташкент
 13 5 2 6 14 - 17 17
10.
Согдиана
 13 3 3 7 15 - 21 12
11.
Металлург Бекабад
 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Бухара
 13 2 1 10 5 - 17 7
13.
Кызылкум
 13 1 4 8 5 - 19 7
14.
Турон
 13 1 3 9 8 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет

Топ бомбардиров
Пахтакор Черан Драган 12 (1)
Андижан Хебай Рубин 12
Сурхон Нимели Силванус 11 (1)
Навбахор Урунов Остон 9 (2)
Нефтчи Фергана _Tabatadze T. 9
Весь список

Топ нарушителей
Олимпик Ташкент _Jaloliddinov J. 1 9
Пахтакор Азмиддинов Шахзод 2 6
Металлург Бекабад _Ibragimov I. 1 7
Навбахор Исмаилов Аброрбек 1 6
Олимпик Ташкент _Buriev A. 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    ГО-О-О-О-Л! Мозговой, 0:1!
    Навесил Нуруллоев со стандарта к линии вратарской, а Мозговой технично пробил головой под правую от Рахимова стойку!
  • Фол, нарушение
    51'
    Технично развернулся в чужой опорной Бозоров и заработал фол.
  • Желтая карточка
    50'
    И Касымов ещё у АГМК предупреждён.
  • Желтая карточка
    49'
    Боакье фолит в середине поля и получает жёлтую карточку.
  • 48'
    Прошёл у гостей длинный пас вдоль правого края на Нуруллоева, который прострелил на второй темп Джигаури, а тот примерно со входа в штрафную приложился выше створа.
  • Угловой
    47'
    Высокая подача была выполнена от углового флажка на дальнюю штангу, где выиграл верх Рахманов и опасно пробил головой в ближний угол, рядом со штангой.
  • 46'
    Гиясов на левом краю штрафной сделал короткую передачу на Хагназари, который сыграл в соперника и заработал корнер.
  • Второй тайм начался
    Стартовал второй тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. С точностью в завершающих стадиях атак есть проблемы у "Насафа", хозяева были намного ближе к тому, чтобы счёт открыть. Тем не менее, пока что по нулям. Ничья на данный момент абсолютно устраивает "Насаф", который близок к сохранению за собой второй строчки в таблице. АГМК же для завоевания серебряных медалей необходимо побеждать.
  • Угловой
    45'
    С правого фланга угловой подали гости, а верх в штрафной остался за "горняками".
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена.
  • 45'
    "Нефтчи" же выходит вперёд в матче с "Навбахором" и в лайв-таблице опережает АГМК, который откатывается на 4-ю строчку.
  • 44'
    Станоевич из-за пределов штрафной решается на удар в дальний угол, но сваливается мяч с ноги и идёт ощутимо выше створа.
  • 43'
    Насруллаев разогнал атаку "Насафа", а Джигаури классно в штрафной ушёл от опеки, сместившись чуть правее, после чего сильно пробил в ближний угол, чуть мимо створа.
  • 40'
    Падает сейчас немного темп, плюс встречают "горняков" гости повыше, почти у центральной линии.
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    • 38'
      Нечастый по этим минутам выпад "Насафа", заработали гости фол на правом фланге, но тоже тут подчищено было в обороне после навеса в штрафную.
    • 37'
      Таким образом, два опаснейших момента в этом матче создал уже АГМК, по техническим причинам мимо нас прошло ещё попадание в штангу после мощного удара со штрафного.
    • Травма, повреждение
      36'
      Неудачной получается подача со стандарта у хозяев, после чего небольшая пауза образуется, связанная с оказанием медицинской помощи игроку "Насафа".
    • Желтая карточка
      34'
      Первая жёлтая в матче. Насруллаев жёстко сыграл на правом краю обороны, остановив атаку соперника.
    • Опасный момент
      31'
      Стопроцентный момент упускает сейчас АГМК! Боаке на дальней штанге откликнулся на навес с левого края и кивнул фактически в пустые ворота при отыгранном голкипере, а Давронов умудрился поднять ногу и с ленточки вынести мяч!
    • 29'
      "Навбахор" же всё ближе и ближе на постоянной основе к воротам "Нефтчи". Если победит сегодня команда Самвела Бабаяна, тогда только на 3-ю строчку может рассчитывать АГМК, а "Насаф" в случае поражения свалится на 4-е место. Пока что, впрочем, до такого расклада ещё далеко.
    • 25'
      Пока по нулям везде, и чуть успокоилась игра. Стоит отметить, что команде из Алмалыка в каком-то смысле победа и максимальный результат в чемпионате важнее, чем "Насафу", который гарантировал себе место в международном турнире на следующий сезон и продолжает борьбу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. АГМК же надо реабилитироваться за результаты, которые во многом ниже ожидаемых оказались к концу сезона. Важно также сказать, что именно "Насафу" сегодняшние хозяева минимально уступили в финале Кубка Узбекистана.
    • 21'
      Надо сегодня обязательно выигрывать АГМК для того, чтобы занять вторую строчку. "Насафу" тоже очень желательно, так как достаточно высока вероятность, что "Навбахор" в своём матче одержит победу.
    • Угловой
      17'
      В частности, первый угловой "Насаф" заработал несколько минут назад, но без обострения было.
    • 14'
      Выравнивает игру "Насаф", удаётся цепляться за мяч, но вот в завершающих стадиях атак пока что далеко не всё получается.
    • 11'
      В параллельной же встрече "Навбахор" - "Нефтчи" активно действуют впереди гости, и приходится уже вступать в игру киперу команды из Намангана, отражая сложный удар.
    • 10'
      Проявляет АГМК активность в атаке, в том числе нанесли хозяева уже первый удар в створ.
    • 7'
      Напомним, "Насаф" в нынешнем сезоне одержал победу в кубке страны и здорово выступает в Лиге чемпионов АФК. АГМК же в ЛЧ проиграл к данному моменту все 5 проведённых встреч в группе.
    • 3'
      Начало встречи остаётся за хозяевами в плане владения, однако первый удар наносит "Насаф", мимо идёт мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Анонс
      Добро пожаловать на матч чемпионата Узбекистана между АГМК и "Насафом". Это одна из игр последнего тура, в котором решится судьба призовых мест. На данный момент 2-е место занимает "Насаф" (47 очков), 3-м идёт "Навбахор" (46), у АГМК 45 баллов и 4-я строчка, у 5-го "Нефтчи" 44 очка. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
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    АГМК
    Ничья
    Насаф
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