1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаCristian Vega
39' Желтая карточкаGuillermo Enrique
1:0
42' ГолКоласо Николас
48' Желтая карточкаGian Nardelli
90'+10
Ход матча
23'
42'
48'
21
Eric
Meza
19
Tomas
Galvan
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Колон
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
0.83
Среднее время на гол
80
108
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.08
0.5
Среднее время на гол
83
180
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.1
0.7
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
81
128
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|4 (1)
|0.27
|Erik Ramirez
|3
|0.2
|Коласо Николас
|2
|0.13
|Абальдо Матиас
|2
|0.13
|Leonardo Morales
|1
|0.07
|Jonathan Cabral
|1
|0.07
|Ivo Mammini
|1
|0.07
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
|Сольдано Франко
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Guillermo Enrique
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Galvan
|5
|0.33
|Абила Рамон
|4
|0.27
|Ботта Рубен
|3 (2)
|0.2
|Эспинола Альберто
|1
|0.07
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.07
|Damian Batallini
|1
|0.07
|Javier Fabian Toledo
|1
|0.07
|Бенитес Хорхе
|1
|0.07
|Eric Meza
|1
|0.07
|Fabio Alvarez
|0
|0
|Конти Херман
|0
|0
|Facundo Garces
|0
|0
|Gian Nardelli
|0
|0
|Stefano Moreyra
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Morales
|4
|1
|Erik Ramirez
|4
|0
|Саравия Родриго
|4
|0
|Guillermo Enrique
|4
|0
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Luciano Gomez
|3
|0
|Agustin Bolivar
|3
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Rodrigo Gallo
|2
|0
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Tomas Durso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Ivo Mammini
|1
|0
|Абальдо Матиас
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботта Рубен
|4
|0
|Damian Batallini
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Rafael Delgado
|1
|1
|Гольц Паоло
|1
|1
|Stefano Moreyra
|1
|1
|Cristian Vega
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Абила Рамон
|2
|0
|Fabio Alvarez
|2
|0
|Эспинола Альберто
|2
|0
|Конти Херман
|2
|0
|Ignacio Chicco
|2
|0
|Santiago Pierotti
|2
|0
|Gian Nardelli
|2
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Ибанес Матиас
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Колон
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Химнасия Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Колон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
12
Химнасия Ла-Плата
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Колон
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
9%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
5
45%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
5
38%
3
21%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
25%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
13%
6
33%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
6
40%
5
28%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
7
35%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2
Колон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Атлетико Тукуман 1:0
Арсенал Саранди - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Колон
Точный счет
1:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
35
52
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
62
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
411
510
114
213
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5