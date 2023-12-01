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  4. Аргентина
  5. Кубок профессиональной лиги 2023
Химнасия Ла-Плата
1:0
Конец матча
Колон
0'
23' Желтая карточка
Cristian Vega
39' Желтая карточка
Guillermo Enrique
1:0
42' Гол
Коласо Николас
48' Желтая карточка
Gian Nardelli
90'+10
23
Nelson
Insfran
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
24
German
Guiffrey
9
Абальдо
Матиас
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
18
Коласо
Николас
27
Сольдано
Франко
25
Cristian
Alberto
Tarragona
12
Ибанес
Матиас
21
Eric
Meza
2
Конти
Херман
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
19
Tomas
Galvan
5
Cristian
Vega
14
Перласа
Бальдомеро
10
Ботта
Рубен
31
Fabio
Alvarez
9
Абила
Рамон
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Колон
4-3-2-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Колон

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЭП
0:2
С
2:1
С
3:2
С
1:0
П
1:2
П
3:0
П
2:1
П
0:0
П
1:0
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Среднее время на гол

80
108

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.08
0.5

Среднее время на гол

83
180

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.1
0.7

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

81
128

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 4 (1) 0.27
Erik Ramirez 3 0.2
Коласо Николас 2 0.13
Абальдо Матиас 2 0.13
Leonardo Morales 1 0.07
Jonathan Cabral 1 0.07
Ivo Mammini 1 0.07
Де Бласис Пабло 0 0
Кастро Лукас 0 0
Сольдано Франко 0 0
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0
Guillermo Enrique 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 5 0.33
Абила Рамон 4 0.27
Ботта Рубен 3 (2) 0.2
Эспинола Альберто 1 0.07
Перласа Бальдомеро 1 0.07
Damian Batallini 1 0.07
Javier Fabian Toledo 1 0.07
Бенитес Хорхе 1 0.07
Eric Meza 1 0.07
Fabio Alvarez 0 0
Конти Херман 0 0
Facundo Garces 0 0
Gian Nardelli 0 0
Stefano Moreyra 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Morales 4 1
Erik Ramirez 4 0
Саравия Родриго 4 0
Guillermo Enrique 4 0
Jonathan Cabral 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Luciano Gomez 3 0
Agustin Bolivar 3 0
Кастро Лукас 2 0
Rodrigo Gallo 2 0
Bruno Palazzo 0 1
Tomas Durso 1 0
German Guiffrey 1 0
Ivo Mammini 1 0
Абальдо Матиас 1 0
Felipe Sanchez 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботта Рубен 4 0
Damian Batallini 3 0
Facundo Garces 3 0
Rafael Delgado 1 1
Гольц Паоло 1 1
Stefano Moreyra 1 1
Cristian Vega 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Абила Рамон 2 0
Fabio Alvarez 2 0
Эспинола Альберто 2 0
Конти Херман 2 0
Ignacio Chicco 2 0
Santiago Pierotti 2 0
Gian Nardelli 2 0
Мас Эмануэль 1 0
Ибанес Матиас 1 0
Лусена Анхель 1 0
Braian Guille 1 0
Eric Meza 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Колон
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Химнасия Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Колон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
12
Химнасия Ла-Плата
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Колон
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
9%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
5
45%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
5
38%
3
21%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
25%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
13%
6
33%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
6
40%
5
28%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
7
35%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2
Колон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Атлетико Тукуман 1:0
Арсенал Саранди - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Колон

Точный счет

1:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • 46'
    Кристиан Вега уходит с поля. Стефано Морейра выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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