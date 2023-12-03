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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Годой Крус
0:0
Второй тайм: 55'
Банфилд
0'
15' Желтая карточка
Конечни Томас
20' Желтая карточка
Daniel Barrea

Ход матча

15'
Конечни Томас
 
20'
Daniel Barrea
 
30'
Cristian Nunez
Bruno Sosa
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Годой Крус
Ничья
Банфилд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
15
Braian
Salvareschi
3
Гальдамес
Томас
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
11
Tadeo
Allende
10
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
36
Daniel
Barrea
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
37
Mateo
Perez
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
22
Juan
Alvarez2
24
Martin
Ezequiel
Canete
20
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
Годой Крус
4-2-3-1
Банфилд
4-1-4-1

История личных встреч

Годой Крус
Банфилд

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:1
К
1:1
ЛП
2:1
КПЛ
0:1
КДМЗ3
0:0
КДМЗ3
1:0
С
0:2
С
2:2
С
1:1
К
2:1
П
3:1
К
0:1
П
2:3
П
1:2
П
3:0
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
1:2

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Среднее время на гол

63
83

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.38
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
93

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.27
Конечни Томас 3 0.2
Hernan Lopez 2 0.13
Pier Barrios 1 0.07
Nicolas Fernandez3 1 0.07
Daniel Barrea 1 0.07
Гальдамес Томас 0 0
Lucas Arce 0 0
Salomon Rodriguez 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Geronimo Rivera 2 0.13
Milton Gimenez 2 (1) 0.13
Jesus Soraire 2 0.13
Juan Alvarez2 1 0.07
Sebastian Sosa II 1 0.07
Ignacio Rodriguez 1 0.07
Juan Bisanz 1 0.07
Emanuel Coronel 0 0
Алеман Брайан 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конечни Томас 4 1
Federico Rasmussen 5 0
Гальдамес Томас 3 1
Nicolas Fernandez3 4 0
Daniel Barrea 4 0
Bruno Sosa 3 0
Manuel Guillen 3 0
Pier Barrios 2 0
Hernan Lopez 2 0
Lucas Arce 2 0
Cristian Nunez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Juan Andrada 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Facundo Altamira 1 0
Tadeo Allende 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 0
Ремеди Эрик 5 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Milton Gimenez 3 0
Ignacio Rodriguez 3 0
Juan Bisanz 3 0
Алеман Брайан 2 0
Facundo Cambeses 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Geronimo Rivera 2 0
Nicolas Sosa 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Банфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
0
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
8
Годой Крус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Банфилд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
5
50%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1
Банфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2

Результаты матчей

Годой Крус
Банфилд

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
3
11
1/4 финала
3 Уракан
5 Платенсе
Годой Крус
Банфилд
Ривер Плейт
Бельграно
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Бруно Соса уходит с поля. Кристиан Нуньес выходит вместо него
  • 20'
    Daniel Barrea получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Конечни Томас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Банфилд.
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