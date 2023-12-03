0:0
Итог после пенальти
5
3
0'
15' Желтая карточкаКонечни Томас
20' Желтая карточкаDaniel Barrea
69' Желтая карточкаIgnacio Rodriguez
5 3
1:0
1:1
2:1
2:1
3:2
4:2
4:3
5:3
Ход матча
15'
20'
121'
1:0
121'
1:1
121'
2:1
121'
2:1
121'
121'
3:2
121'
4:2
121'
4:3
121'
5:3
Пен
5:3
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
37
Mateo
Perez
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Enzo Gaggi
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Mateo PerezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
-
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Годой Крус
Банфилд
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Среднее время на гол
63
83
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.38
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
93
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.27
|Конечни Томас
|3
|0.2
|Hernan Lopez
|2
|0.13
|Pier Barrios
|1
|0.07
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.07
|Daniel Barrea
|1
|0.07
|Гальдамес Томас
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Salomon Rodriguez
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Geronimo Rivera
|2
|0.13
|Milton Gimenez
|2 (1)
|0.13
|Jesus Soraire
|2
|0.13
|Juan Alvarez2
|1
|0.07
|Sebastian Sosa II
|1
|0.07
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.07
|Juan Bisanz
|1
|0.07
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Алеман Брайан
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конечни Томас
|4
|1
|Federico Rasmussen
|5
|0
|Гальдамес Томас
|3
|1
|Nicolas Fernandez3
|4
|0
|Daniel Barrea
|4
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Facundo Altamira
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Ignacio Rodriguez
|4
|0
|Milton Gimenez
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Алеман Брайан
|2
|0
|Facundo Cambeses
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Geronimo Rivera
|2
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Банфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
0
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Банфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
8
Годой Крус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Банфилд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
5
50%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1
Банфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2
Результаты матчей
Годой Крус
Банфилд
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
4 раза 50%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
411
312
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5