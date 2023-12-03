0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
15
Ariel
Garcia
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
43 Franco Rami
-
-
-
-
-
-
10 Matias Marin
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Ривер Плейт
Бельграно
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.71
Среднее время на гол
49
126
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (1)
|0.4
|Рондон Саломон
|5
|0.33
|Солари Пабло
|4
|0.27
|Барко Эсекьель
|2
|0.13
|Де ла Крус Николас
|2
|0.13
|Мартинес Гонсало
|1
|0.07
|Диас Пауло
|1
|0.07
|Палавесино Агустин
|1
|0.07
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0.07
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|9 (1)
|0.6
|Juan Barinaga
|3
|0.2
|Ulises Sanchez
|2
|0.13
|Хара Франко
|2
|0.13
|Matias Marin
|1
|0.07
|Эстебан Ролон
|1
|0.07
|Alejandro Rebola
|1
|0.07
|Facundo Lencioni
|1
|0.07
|Чаварриа Пабло
|0
|0
|Ariel Garcia
|0
|0
|Genaro Bracamonte
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|5
|1
|Альендро Родриго
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|4
|0
|Alejandro Rebola
|4
|0
|Nahuel Losada
|4
|0
|Matias Marin
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Juan Barinaga
|3
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Santiago Longo
|2
|0
|Mariano Moreno
|2
|0
|Facundo Lencioni
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Mariano Mino
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Бельграно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
15
Ривер Плейт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Бельграно
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
6
46%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
3
27%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
2
8%
1
5%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
2
8%
6
30%
61-75
8
33%
4
20%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
4
25%
4
22%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Бельграно
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
43
34
34
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
77
68
311
311
113
212
113
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5