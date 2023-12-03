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  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Бельграно
0'
11' Желтая карточка
Альендро Родриго
35' Желтая карточка
Alejandro Rebola
1:0
62' Гол
Рондон Саломон
77' Желтая карточка
Пирес Леандро
79' Желтая карточка
Facundo Lencioni
1:1
80' Гол
Lucas Passerini
88' Желтая карточка
Фунес Мори
2:1
90' Гол
Колидио Факундо
90'+7
1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
29
Альендро
Родриго
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
26
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
25
Рондон
Саломон
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
40
Mariano
Moreno
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
16
Эстебан
Ролон
15
Ariel
Garcia
29
Хара
Франко
9
Lucas
Passerini
Ривер Плейт
4-3-2-1
Бельграно
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Бельграно

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
2:1
С
0:0
С
3:1
П
2:1
П
3:2
П
1:2
П
3:0
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
ПВК
1:1
ПВК
2:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.71

Среднее время на гол

49
126

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (1) 0.4
Рондон Саломон 6 0.4
Солари Пабло 4 0.27
Барко Эсекьель 2 0.13
Де ла Крус Николас 2 0.13
Колидио Факундо 1 0.07
Диас Энцо Эрнан 1 0.07
Мартинес Гонсало 1 0.07
Диас Пауло 1 0.07
Палавесино Агустин 1 0.07
Фернандес Игнасио 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Перес Энцо 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 10 (1) 0.67
Juan Barinaga 3 0.2
Ulises Sanchez 2 0.13
Хара Франко 2 0.13
Matias Marin 1 0.07
Facundo Lencioni 1 0.07
Эстебан Ролон 1 0.07
Alejandro Rebola 1 0.07
Чаварриа Пабло 0 0
Ariel Garcia 0 0
Genaro Bracamonte 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 5 1
Альендро Родриго 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Диас Пауло 3 0
Каско Милтон 2 0
Фунес Мори 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Колидио Факундо 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Солари Пабло 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Passerini 4 0
Alejandro Rebola 4 0
Nahuel Losada 4 0
Matias Marin 4 0
Годой Эрик 2 1
Juan Barinaga 3 0
Facundo Lencioni 3 0
Каштру Томаш 2 0
Santiago Longo 2 0
Mariano Moreno 2 0
Lucas Diarte 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Mariano Mino 1 0
Matias Ibacache 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Ulises Sanchez 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
15
Ривер Плейт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Бельграно
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

15
6
4 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
7
47%
2
33%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
3
27%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
2
8%
1
5%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
3
12%
6
29%
61-75
9
35%
5
24%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
4
24%
4
20%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2
Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Бельграно

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
4
3
3
5
2.5
3
4
1
7
3.5
2
5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
3
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
6
9
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1/4 финала
3 Уракан
5 Платенсе
5 Годой Крус
3 Банфилд
2 Ривер Плейт
1 Бельграно
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 10 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Alejandro Rebola получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Alex Ibacache уходит с поля. Facundo Lencioni выходит вместо него
    • 11'
      Альендро Родриго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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