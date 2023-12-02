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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Уракан
1:1
Пенальти
1
1
Платенсе
0'
1:0
42' Гол
Walter Mazzanti
62' Желтая карточка
Fernando Torrent
64' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
1:1
88' Гол
Luciano Ferreyra
1 1
Matias Coccaro
2:1
2:2
Mateo Pellegrino
Тобио Фернандо
2:2
1
Lucas
Abraham
Chavez
4
Fernando
Torrent
6
Fabio
Pereyra
2
Тобио
Фернандо
25
Cesar
Ibanez
28
Соньора
Алан
20
Эчеверрия
Родриго
3
Lucas
Carrizo
8
Фертоли
Эктор
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
10
Agustin
Ocampo
8
Franco
Diaz
11
Nicolas
Castro1
19
Facundo
Russo
7
Mateo
Pellegrino
77
Ronaldo
Martinez
Уракан
4-4-2
Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Платенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛП
4:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 5 0.33
Walter Mazzanti 4 0.27
Пуссетто Игнасио 3 (1) 0.2
Franco Alfonso 2 0.13
Эчеверрия Родриго 1 0.07
Соньора Алан 1 0.07
Тобио Фернандо 1 0.07
Fabio Pereyra 1 0.07
Nicolas Cordero 1 (1) 0.07
Фертоли Эктор 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 4 0.27
Maximiliano Zalazar 2 0.13
Nicolas Castro1 2 (1) 0.13
Agustin Ocampo 1 0.07
Ciro Rius 1 0.07
Ignacio Vazquez 1 0.07
Luciano Ferreyra 1 0.07
Nicolas Morgantini 1 0.07
Nicolas Servetto 1 (1) 0.07
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Coccaro 5 0
Тобио Фернандо 2 1
Lucas Carrizo 2 1
Пуссетто Игнасио 3 0
Fabio Pereyra 3 0
Lucas Souto 3 0
Federico Fattori 1 1
Эчеверрия Родриго 2 0
Lucas Abraham Chavez 2 0
Walter Mazzanti 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Patricio Pizarro 2 0
Fernando Torrent 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Аларкон Вильям 1 0
Franco Alfonso 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 3 1
Gaston Suso 3 1
Agustin Ocampo 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Franco Diaz 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Ramiro Macagno 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Росси Иван 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Leonel Picco 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Manuel Tucker 1 0

Результаты матчей

Уракан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6
Уракан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Платенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
6
Уракан
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Платенсе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
17%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
4
22%
4
29%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1
Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1

Результаты матчей

Уракан
Платенсе

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Уракан
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
4
10
1
13
2.5
1/4 финала
Уракан
Платенсе
Годой Крус
Банфилд
Ривер Плейт
Бельграно
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
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