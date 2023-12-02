0'
1:0
42' ГолWalter Mazzanti
62' Желтая карточкаFernando Torrent
64' Желтая карточкаПуссетто Игнасио
1:1
88' ГолLuciano Ferreyra
1 1
2:1
2:2
2:2
Ход матча
42'
1:0
62'
64'
88'
1:1
121'
2:1
121'
2:2
121'
2:2
Пен
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
25
Cesar
Ibanez
28
Соньора
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
33 Lucas Souto
-
23 Matias Gomez
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ciro RiusНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Leonel Picco
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Уракан
Платенсе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|5
|0.33
|Walter Mazzanti
|4
|0.27
|Пуссетто Игнасио
|3 (1)
|0.2
|Franco Alfonso
|2
|0.13
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.07
|Соньора Алан
|1
|0.07
|Тобио Фернандо
|1
|0.07
|Fabio Pereyra
|1
|0.07
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|0.07
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|4
|0.27
|Maximiliano Zalazar
|2
|0.13
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.13
|Agustin Ocampo
|1
|0.07
|Ciro Rius
|1
|0.07
|Ignacio Vazquez
|1
|0.07
|Luciano Ferreyra
|1
|0.07
|Nicolas Morgantini
|1
|0.07
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.07
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Coccaro
|5
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Lucas Carrizo
|2
|1
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Fabio Pereyra
|3
|0
|Lucas Souto
|3
|0
|Federico Fattori
|1
|1
|Эчеверрия Родриго
|2
|0
|Lucas Abraham Chavez
|2
|0
|Walter Mazzanti
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Patricio Pizarro
|2
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Аларкон Вильям
|1
|0
|Franco Alfonso
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|3
|1
|Gaston Suso
|3
|1
|Agustin Ocampo
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Franco Diaz
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Ramiro Macagno
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
|Manuel Tucker
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Платенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
6
Уракан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Платенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
6
Уракан
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Платенсе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
17%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
4
22%
4
29%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1
Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1
Результаты матчей
Уракан
Платенсе
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Уракан
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
77
410
113
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5