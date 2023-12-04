0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Santino Vera
-
38 Tobias Rubio
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.67
Среднее время на гол
69
135
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.53
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
95
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Baltasar Rodriguez
|5
|0.33
|Кинтеро Хуан
|4
|0.27
|Emiliano Vecchio
|2
|0.13
|Ауче Габриэль
|2
|0.13
|Мартинес Рохер
|2
|0.13
|Gonzalo Piovi
|2 (2)
|0.13
|Сигали Леонардо
|2
|0.13
|Охеда Агустин
|1
|0.07
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|Gaston Martirena
|1
|0.07
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|5
|0.33
|Victor Malcorra
|3
|0.2
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.13
|Tobias Cervera
|2
|0.13
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.07
|Комар Хуан
|1
|0.07
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.07
|Tomas O'Connor
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gonzalo Piovi
|5
|0
|Tobias Rubio
|3
|1
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Baltasar Rodriguez
|3
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комар Хуан
|3
|1
|Victor Malcorra
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Tomas O'Connor
|4
|0
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
11
Расинг Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Росарио Сентраль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
67%
2
20%
76-90
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
40%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
5
23%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
18%
5
33%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
7
32%
3
20%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
38%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
35
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
77
410
113
212
113
|Бельграно
|Lucas Passerini
|10 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5