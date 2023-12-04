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  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Расинг Авельянеда
2:2
Итог после пенальти
6
7
Росарио Сентраль
0'
45' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
45' Желтая карточка
Сигали Леонардо
45' Желтая карточка
Ариас Габриэль
0:1
45' Пенальти
Кампас Хаминтон
0:2
61' Гол
Сандез Агустин
65' Желтая карточка
Baltasar Rodriguez
69' Желтая карточка
Nazareno Colombo
1:2
81' Гол
Мартинес Рохер
82' Желтая карточка
Tomas O'Connor
90' Желтая карточка
Мартинес Рохер
90' Желтая карточка
Facundo Mallo
2:2
90' Пенальти
Кинтеро Хуан
6 7
2:3
Ловера Максимилиано
Кинтеро Хуан
3:3
3:4
Кампас Хаминтон
Мартинес Рохер
4:4
4:4
Facundo Mallo
Морено Анибал
4:4
4:5
Сандез Агустин
Ауче Габриэль
5:5
5:6
Carlos Quintana
Emiliano Vecchio
6:6
6:7
Kevin Ortiz
Альмендра Агустин
7:7
7:8
Octavio Bianchi
Мура Факундо
8:8
8:9
Комар Хуан
Сигали Леонардо
8:9

Ход матча

45'
 
Damian Alberto Martinez
45'
Сигали Леонардо
 
45'
Ариас Габриэль
 
45'
0:1
Кампас Хаминтон
61'
Emiliano Vecchio
Juan Ignacio Nardoni
 
61'
0:2
Сандез Агустин
(Facundo Mallo)
65'
Baltasar Rodriguez
 
69'
Nazareno Colombo
 
70'
Мартинес Рохер
Baltasar Rodriguez
 
71'
 
Dannovi Quinonez
Agustin Toledo
78'
Ромеро Максимильяно
Gabriel Rojas1
 
78'
Альмендра Агустин
Nazareno Colombo
 
81'
Мартинес Рохер
(Emiliano Vecchio)
1:2
82'
 
Tomas O'Connor
85'
 
Octavio Bianchi
Luca Martinez Dupuy
85'
 
Комар Хуан
Damian Alberto Martinez
87'
 
Ловера Максимилиано
Victor Malcorra
90'
Мартинес Рохер
 
90'
 
Facundo Mallo
90'
Кинтеро Хуан
2:2
121'
2:3
Ловера Максимилиано
121'
Кинтеро Хуан
3:3
121'
3:4
Кампас Хаминтон
121'
Мартинес Рохер
4:4
121'
4:4
Facundo Mallo
121'
Морено Анибал
4:4
121'
4:5
Сандез Агустин
121'
Ауче Габриэль
5:5
121'
5:6
Carlos Quintana
121'
Emiliano Vecchio
6:6
122'
6:7
Kevin Ortiz
122'
Альмендра Агустин
7:7
122'
7:8
Octavio Bianchi
122'
Мура Факундо
8:8
122'
8:9
Комар Хуан
122'
Сигали Леонардо
8:9
Пен
6:7
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
6
Nazareno
Colombo
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
8
Кинтеро
Хуан
37
Baltasar
Rodriguez
26
Охеда
Агустин
7
Ауче
Габриэль
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
8
Agustin
Toledo
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
29
Luca
Martinez
Dupuy
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
4:3
ЛП
2:1
КПЛ
1:0
С
1:1
ТДВ
1:0
С
2:0
С
0:2
П
4:1
КА
1:0
П
0:1
П
0:3
П
0:0
П
1:1
ПА
3:0
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:1
ПА
3:2

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.67

Среднее время на гол

69
135

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.53
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
95

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Хуан 5 (1) 0.33
Baltasar Rodriguez 5 0.33
Мартинес Рохер 3 0.2
Emiliano Vecchio 2 0.13
Ауче Габриэль 2 0.13
Gonzalo Piovi 2 (2) 0.13
Сигали Леонардо 2 0.13
Охеда Агустин 1 0.07
Jonathan David Gomez 1 0.07
Gaston Martirena 1 0.07
Альмендра Агустин 0 0
Gabriel Rojas1 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Морено Анибал 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 6 (1) 0.4
Victor Malcorra 3 0.2
Luca Martinez Dupuy 2 0.13
Tobias Cervera 2 0.13
Damian Alberto Martinez 1 0.07
Комар Хуан 1 0.07
Сандез Агустин 1 0.07
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.07
Tomas O'Connor 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Facundo Mallo 0 0
Octavio Bianchi 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 5 0
Gonzalo Piovi 5 0
Tobias Rubio 3 1
Jonathan David Gomez 4 0
Baltasar Rodriguez 4 0
Мартинес Рохер 2 0
Ариас Габриэль 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Gabriel Rojas1 2 0
Gaston Martirena 2 0
Инсуа Эмилиано 1 0
Ауче Габриэль 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Santiago Quiros 1 0
Santino Vera 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 5 0
Tomas O'Connor 5 0
Комар Хуан 3 1
Victor Malcorra 4 0
Kevin Ortiz 4 0
Кампас Хаминтон 3 0
Carlos Quintana 2 0
Facundo Mallo 2 0
Alejo Toledo 2 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Сандез Агустин 1 0
Octavio Bianchi 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Росарио Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
11
Расинг Авельянеда
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Росарио Сентраль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

14
6
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
6
55%
4
33%
76-90

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
4
40%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
5
21%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
6
35%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
9
38%
3
18%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1/4 финала
3 Уракан
5 Платенсе
5 Годой Крус
3 Банфилд
2 Ривер Плейт
1 Бельграно
8 Расинг Авельянеда
9 Росарио Сентраль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 10 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Росарио Сентраль Кампас Хаминтон 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
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