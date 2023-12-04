2:2
Итог после пенальти
6
7
0'
45' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
45' Желтая карточкаСигали Леонардо
45' Желтая карточкаАриас Габриэль
0:1
45' ПенальтиКампас Хаминтон
0:2
61' ГолСандез Агустин
65' Желтая карточкаBaltasar Rodriguez
69' Желтая карточкаNazareno Colombo
1:2
81' ГолМартинес Рохер
82' Желтая карточкаTomas O'Connor
90' Желтая карточкаМартинес Рохер
90' Желтая карточкаFacundo Mallo
2:2
90' ПенальтиКинтеро Хуан
6 7
3:3
3:4
4:4
4:4
4:4
4:5
5:5
5:6
6:6
6:7
7:8
8:8
8:9
8:9
Ход матча
45'
45'
45'
0:1
61'
0:2
69'
81'
82'
90'
90'
90'
2:2
121'
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
121'
5:6
121'
6:6
122'
6:7
122'
122'
7:8
122'
8:8
122'
8:9
122'
8:9
Пен
6:7
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Santino Vera
-
38 Tobias Rubio
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.67
Среднее время на гол
69
135
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.53
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
95
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Хуан
|5 (1)
|0.33
|Baltasar Rodriguez
|5
|0.33
|Мартинес Рохер
|3
|0.2
|Emiliano Vecchio
|2
|0.13
|Ауче Габриэль
|2
|0.13
|Gonzalo Piovi
|2 (2)
|0.13
|Сигали Леонардо
|2
|0.13
|Охеда Агустин
|1
|0.07
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|Gaston Martirena
|1
|0.07
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|6 (1)
|0.4
|Victor Malcorra
|3
|0.2
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.13
|Tobias Cervera
|2
|0.13
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.07
|Комар Хуан
|1
|0.07
|Сандез Агустин
|1
|0.07
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.07
|Tomas O'Connor
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Facundo Mallo
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Gonzalo Piovi
|5
|0
|Tobias Rubio
|3
|1
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Baltasar Rodriguez
|4
|0
|Мартинес Рохер
|2
|0
|Ариас Габриэль
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Tomas O'Connor
|5
|0
|Комар Хуан
|3
|1
|Victor Malcorra
|4
|0
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Facundo Mallo
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Росарио Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
11
Расинг Авельянеда
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Росарио Сентраль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
14
6
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
7%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
6
55%
4
33%
76-90
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
4
40%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
5
21%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
6
35%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
9
38%
3
18%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
35
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
87
510
114
213
114
|Бельграно
|Lucas Passerini
|10 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Росарио Сентраль
|Кампас Хаминтон
|6 (3)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5