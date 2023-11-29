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Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
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34 матча

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  • До матча
  • Участники плей-офф Лиги чемпионов сезона 2023/2024:

    Первая корзина:
    1. «Бавария» (Германия);
    2. «Боруссия» Дортмунд (Германия);
    3. «Арсенал» (Англия);
    4. «Манчестер Сити» (Англия);
    5. «Барселона» (Испания);
    6. «Реал» Мадрид (Испания);
    7. «Реал Сосьедад» (Испания);
    8. «Атлетико» Мадрид (Испания).

    Вторая корзина:
    1. «ПСЖ» (Франция);
    2. «Интер» Милан (Италия);
    3. «Лацио» (Италия);
    4. «Наполи» (Италия);
    5. «Порту» (Португалия);
    6. «РБ Лейпциг» (Германия);
    7. «Копенгаген» (Дания);
    8. ПСВ (Нидерланды).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приглашает всех посетить жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов.

    Для вас онлайн события проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2023, осталось 2 дня 2 часа 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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