Жеребьёвка Лиги чемпионов

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприглашает всех посетить жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов.Для вас онлайн события проведет! Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции.