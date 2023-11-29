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Жеребьёвка Лиги Европы
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги Европы
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39 матчей

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  • До матча
  • Участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы сезона 2023/2024:

    Первая корзина:
    1. «Фрайбург» (Германия);
    2. «Марсель» (Франция);
    3. «Спарта» (Чехия);
    4. «Спортинг» (Португалия);
    5. «Тулуза» (Франция);
    6. «Ренн» (Франция);
    7. «Рома» (Италия);
    8. «Карабах» (Азербайджан).

    Вторая корзина (команды, которые заняли третье место в ЛЧ):
    1. «Галатасарай» (Турция);
    2. «Ланс» (Франция);
    3. «Бенфика» (Португалия);
    4. «Брага» (Португалия);
    5. «Шахтёр» (Украина);
    6. «Милан» (Италия);
    7. «Фейеноорд» (Нидерланды);
    8. «Янг Бойз» (Швейцария).

    Команды, которые пробились в 1/8 финала Лиги Европы:
    1. «Вест Хэм» (Англия);
    2. «Брайтон» (Англия);
    3. «Аталанта» (Италия);
    4. «Ливерпуль» (Англия);
    5. «Байер» (Германия);
    6. «Славия» (Чехия);
    7. «Вильярреал» (Испания);
    8. «Байер» (Германия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приглашает всех посетить жеребьевку плей-офф Лиги Европы.

    Для вас онлайн события проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2023, осталось 2 дня 3 часа 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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