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  • До матча
  • Участники 1/16 финала плей-офф Лиги конференций сезона 2023/2024:

    Первая корзина
    1. «Слован» (Словакия);
    2. «Гент» (Бельгия);
    3. «Динамо» Загреб (Хорватия);
    4. «Будё-Глимт» (Норвегия);
    5. «Ференцварош» (Венгрия);
    6. «Лудогорец» (Болгария);
    7. «Айнтрахт» (Германия);
    8. «Легия» (Польша).

    Вторая корзина (команды, которые заняли третье место в ЛЕ):
    1. «Олимпиакос» (Греция);
    2. «Аякс» (Нидерланды);
    3. «Бетис» (Испания);
    4. «Молде» (Норвегия);
    5. «Серветт» (Швейцария);
    6. «Юнион» (Бельгия);
    7. «Штурм» (Австрия);
    8. «Маккаби» Хайфа (Израиль).

    Команды, которые пробились в 1/8 финала Лиги конференций:
    1. «Фенербахче» (Турция);
    2. «Фиорентина» (Италия);
    3. ПАОК (Греция);
    4. «Лилль» (Франция);
    5. «Брюгге» (Бельгия);
    6. «Виктория» Пльзень (Чехия);
    7. «Маккаби» Тель-Авив (Израиль);
    8. «Астон Вилла» (Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приглашает всех посетить жеребьевку плей-офф Лиги конференций.

    Для вас онлайн события проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2023, осталось 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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