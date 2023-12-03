Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1216
1:2
Второй тайм: 66'
0'
0:1
7' ГолСивертсен Оскар
23' Желтая карточкаEric Taylor
38' Желтая карточкаЯрл Себастиан
1:1
48' ГолMartin Hellan
1:2
54' ГолСтокке Беньямин
63' Желтая карточкаMartin Hellan
Ход матча
23'
38'
48'
1:1
54'
1:2
63'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marius OlsenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Конгсвингер
ФК Кристиансунн
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adem Gueven
|11
|0.35
|Joacim Holtan
|11 (1)
|0.35
|Martin Tangen Vinjor
|5
|0.16
|Ludvig Langrekken
|5
|0.16
|Martin Hoel Andersen
|4
|0.13
|Martin Hellan
|3
|0.1
|Хокенстад Матс
|3
|0.1
|Jesper Grundt
|3
|0.1
|Моберг Вегар
|3
|0.1
|Elias Myrlid
|2
|0.06
|Eric Taylor
|2
|0.06
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.03
|Victor Grodaas
|1
|0.03
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|17 (2)
|0.53
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|7 (2)
|0.22
|Mikkel Rakneberg
|6
|0.19
|Сивертсен Оскар
|4
|0.13
|Ульвестад Дан Петер
|4
|0.13
|Брохолм Мариус
|4
|0.13
|Leander Alvheim
|4
|0.13
|Ертсен Торгиль
|3
|0.09
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.09
|Мава Мозес
|2
|0.06
|Нилсен Снорре
|1
|0.03
|Хопмарк Андреас
|1
|0.03
|Marius Olsen
|1
|0.03
|Isak Hagen Aalberg
|1
|0.03
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
|Виллиамсен Макс
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|7
|0
|Моберг Вегар
|4
|0
|Герсон Ларс
|2
|1
|Стрёмберг Август
|2
|1
|Victor Grodaas
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Eric Taylor
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|4
|1
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Ярл Себастиан
|3
|1
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|4
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Брусет Хейне
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Стокке Беньямин
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Leander Alvheim
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
ФК Кристиансунн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
10
Конгсвингер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
ФК Кристиансунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
22
29
Конгсвингер
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
ФК Кристиансунн
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
29
39
Голы по времени матча
Забито
30
27
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
13%
2
7%
1-15
5
17%
6
22%
16-30
2
7%
7
26%
31-45
6
20%
4
15%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
9
30%
6
22%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
6%
2
9%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
6
27%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
19%
8
36%
76-90
Забито
25
30
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
3
12%
3
10%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
8
32%
8
27%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
29%
5
29%
29%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90
Забито
55
57
22 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 17
3 Не забивали 7
7
13%
5
9%
1-15
11
20%
9
16%
16-30
4
7%
14
25%
31-45
9
16%
9
16%
46-60
7
13%
6
11%
61-75
17
31%
14
25%
76-90
Пропущено
37
39
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 25
3
8%
4
10%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
10
27%
5
13%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
8
22%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0
Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2
ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1
Результаты матчей
Конгсвингер
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
124
78
97
411
610
213
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
87
78
312
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
256
1515
1615
723
1021
327
526
129
130
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|16 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7