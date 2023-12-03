  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Стадион: . Зрители: 1216
Конгсвингер
2:4
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
0:1
7' Гол
Сивертсен Оскар
23' Желтая карточка
Eric Taylor
38' Желтая карточка
Ярл Себастиан
1:1
48' Гол
Martin Hellan
1:2
54' Гол
Стокке Беньямин
63' Желтая карточка
Martin Hellan
1:3
72' Гол
Брохолм Мариус
1:4
84' Гол
Брохолм Мариус
2:4
85' Гол
Martin Hoel Andersen
86' Желтая карточка
Нилсен Снорре
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Сивертсен Оскар
(Виллюмссон Бриньольфур Дарри)
14'
 
Виллиамсен Макс
Ульвестад Дан Петер
23'
Eric Taylor
 
38'
 
Ярл Себастиан
46'
Jesper Grundt
Eric Taylor
 
48'
Martin Hellan
(Victor Grodaas)
1:1
54'
1:2
Стокке Беньямин
63'
Martin Hellan
 
68'
Joacim Holtan
Ludvig Langrekken
 
71'
 
Исаксен Йеспер
Брусет Хейне
71'
 
Брохолм Мариус
Ертсен Торгиль
72'
1:3
Брохолм Мариус
(Виллюмссон Бриньольфур Дарри)
79'
Martin Hoel Andersen
Хокенстад Матс
 
79'
Моберг Вегар
Martin Tangen Vinjor
 
79'
Daniel Lysgaard
Harald Holter
 
84'
1:4
Брохолм Мариус
85'
Martin Hoel Andersen
(Daniel Lysgaard)
2:4
86'
 
Нилсен Снорре

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
3
Victor
Grodaas
16
Martin
Hellan
12
Хокенстад
Матс
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
22
Ludvig
Langrekken
9
Adem
Gueven
23
Martin
Tangen
Vinjor
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
13
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
7
Ертсен
Торгиль
18
Ярл
Себастиан
23
Брусет
Хейне
37
Сивертсен
Оскар
9
Стокке
Беньямин
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
Конгсвингер
3-4-2-1
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
ФК Кристиансунн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
5:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adem Gueven 11 0.35
Joacim Holtan 11 (1) 0.35
Martin Tangen Vinjor 5 0.16
Ludvig Langrekken 5 0.16
Martin Hoel Andersen 5 0.16
Martin Hellan 3 0.1
Хокенстад Матс 3 0.1
Jesper Grundt 3 0.1
Моберг Вегар 3 0.1
Elias Myrlid 2 0.06
Eric Taylor 2 0.06
Герсон Ларс 1 (1) 0.03
Victor Grodaas 1 0.03
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
Daniel Lysgaard 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 17 (2) 0.53
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 7 (2) 0.22
Mikkel Rakneberg 6 0.19
Брохолм Мариус 6 0.19
Сивертсен Оскар 4 0.13
Ульвестад Дан Петер 4 0.13
Leander Alvheim 4 0.13
Ертсен Торгиль 3 0.09
Картум Сандер Эрик 3 0.09
Мава Мозес 2 0.06
Нилсен Снорре 1 0.03
Хопмарк Андреас 1 0.03
Marius Olsen 1 0.03
Isak Hagen Aalberg 1 0.03
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Виллиамсен Макс 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 7 0
Моберг Вегар 4 0
Martin Hellan 4 0
Герсон Ларс 2 1
Стрёмберг Август 2 1
Victor Grodaas 3 0
Ludvig Langrekken 3 0
Joacim Holtan 3 0
Холме Фредрик 3 0
Хокенстад Матс 2 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Eric Taylor 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 5 1
Картум Сандер Эрик 5 0
Ярл Себастиан 3 1
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 4 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Брусет Хейне 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Стокке Беньямин 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Marius Olsen 2 0
Leander Alvheim 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Брохолм Мариус 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
ФК Кристиансунн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

9
10
Конгсвингер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
ФК Кристиансунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

22
29
Конгсвингер
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
ФК Кристиансунн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

31
39

Голы по времени матча

Забито

32
31
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
4
13%
3
10%
1-15
5
16%
6
19%
16-30
2
6%
7
23%
31-45
7
22%
5
16%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
10
31%
7
23%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
7
29%
29%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
4
20%
9
38%
76-90

Забито

25
30
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
3
12%
3
10%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
8
32%
8
27%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
29%
5
29%
29%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

57
61
22 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 18
3 Не забивали 7
7
12%
6
10%
1-15
11
19%
9
15%
16-30
4
7%
14
23%
31-45
10
18%
10
16%
46-60
7
12%
7
11%
61-75
18
32%
15
25%
76-90

Пропущено

41
41
18 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
4
10%
4
10%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
10
24%
5
12%
31-45
8
20%
9
22%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
9
22%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0
Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2
ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1

Результаты матчей

Конгсвингер
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
9 раз 28%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
9
7
4
12
2.5
6
10
2
14
3.5
3
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
8
8
3
12
2.5
5
11
1
14
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
26
6
16
15
1.5
17
15
7
24
2.5
11
21
3
28
3.5
6
26
1
30
4.5
1
31

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 17 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Adem Gueven 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 9
Брюне Диа Мамаду 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
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    • 48'
      Victor Grodaas сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Martin Hellan бьет в цель!
    • 46'
      Eric Taylor уходит с поля. Jesper Grundt выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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