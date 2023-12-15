Тур: 8. Стадион: ААМИ Парк.
2:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаLouis Zabala
31' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
37' Желтая карточкаJez Lofthouse
0:1
69' ПенальтиО'Ши Джеймс
71' Желтая карточкаJohn Aloisi
75' Вторая желтая карточкаJohn Aloisi
1:1
83' ПенальтиDaniel Penha
2:1
90' ГолРисдон Джош
90' Желтая карточкаMatthew Grimaldi
90'+10
Ход матча
10'
31'
37'
69'
0:1
71'
75'
83'
1:1
90'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
35
Louis
Zabala
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaНападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Kane Vidmar
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Louis ZabalaЗащитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Нападающий
-
-
22 Alex Parson
-
18 Shae Cahill
-
-
-
Главный тренер: Росс Алоизи
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.4
Среднее время на гол
120
64
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|2
|0.25
|Рисдон Джош
|1
|0.13
|Daniel Penha
|1 (1)
|0.13
|Noah Botic
|1 (1)
|0.13
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|4 (2)
|0.5
|Милеуснич Никола
|3
|0.38
|Хор Генри
|3
|0.38
|Беренгер Флорен
|2
|0.25
|Thomas Waddingham
|1
|0.13
|Хинджерт Джек
|1
|0.13
|Jez Lofthouse
|1
|0.13
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|4
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Луштица Стивен
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Тратт Джейкоб
|1
|0
|Matthew Grimaldi
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joe Caletti
|1
|1
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Олдред Том
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
7
Вестерн Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90
Забито
5
15
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
40%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3
Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
26
62
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|11
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|6
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|4 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Фильо Марсело
|3
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Макартур
|Беккас Кирин
|3