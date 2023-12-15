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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
2:1
Конец матча
Брисбен Роар
0'
10' Желтая карточка
Louis Zabala
31' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
37' Желтая карточка
Jez Lofthouse
0:1
69' Пенальти
О'Ши Джеймс
71' Желтая карточка
John Aloisi
75' Вторая желтая карточка
John Aloisi
1:1
83' Пенальти
Daniel Penha
2:1
90' Гол
Рисдон Джош
90' Желтая карточка
Matthew Grimaldi
90'+10
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
27
Тратт
Джейкоб
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
32
Тергейт
Ангус
21
Паскуали
Себастьян
77
Дандзаки
Рику
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
1
Фрик
Мэклин
35
Louis
Zabala
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
19
Хинджерт
Джек
12
Гомулка
Тарас
26
О'Ши
Джеймс
10
Милеуснич
Никола
6
Joe
Caletti
11
Jez
Lofthouse
16
Thomas
Waddingham
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

1:0
1:1
2:3
1:0
2:1
1:0
0:1
0:1
0:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 2 0.25
Рисдон Джош 1 0.13
Daniel Penha 1 (1) 0.13
Noah Botic 1 (1) 0.13
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 4 (2) 0.5
Милеуснич Никола 3 0.38
Хор Генри 3 0.38
Беренгер Флорен 2 0.25
Thomas Waddingham 1 0.13
Хинджерт Джек 1 0.13
Jez Lofthouse 1 0.13
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 4 0
John Aloisi 1 1
Луштица Стивен 2 0
Daniel Penha 2 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Тратт Джейкоб 1 0
Matthew Grimaldi 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joe Caletti 1 1
О'Ши Джеймс 2 0
Невилл Скотт 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Олдред Том 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Louis Zabala 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
7
Вестерн Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90

Забито

5
15
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
40%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3
Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 7 4 3 0 14 - 9 15
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 10 - 7 14
4.
Брисбен Роар
 8 4 2 2 15 - 12 14
5.
Мельбурн Виктори
 7 3 4 0 16 - 11 13
6.
Мельбурн Сити
 7 3 1 3 10 - 13 10
7.
Аделаида Юнайтед
 8 3 1 4 17 - 14 10
8.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
10.
ФК Сидней
 7 2 0 5 8 - 13 6
11.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
12.
Перт Глори
 7 1 1 5 9 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
3.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
6.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
2.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
ФК Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 11
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 6
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 4 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Вестерн Сидней Уондерерс Фильо Марсело 3
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Макартур Беккас Кирин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Matthew Grimaldi получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Уэлс Лаклан уходит с поля. Matthew Grimaldi выходит вместо него
  • 91'
    Уэлс Лаклан сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Рисдон Джош бьет в цель!
  • 88'
    Louis Zabala уходит с поля. James Nikolovski выходит вместо него
  • 83'
    Г О О О О Л - Daniel Penha из команды Вестерн Юнайтед забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Jez Lofthouse уходит с поля. Армиенто Карло выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Jez Lofthouse получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      О'Ши Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Louis Zabala получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар онлайн

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