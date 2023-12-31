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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Хетафе
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 60
Хетафе 78.3% (47)
X 18.3% (11)
Райо Вальекано 3.3% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Хетафе
Ничья
Райо Вальекано
3.10
3.50
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Хетафе
Райо Вальекано

История личных встреч

Хетафе
Райо Вальекано

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
П
2:1
П
1:2
С
1:0
С
2:0
П
2:0
КК
3:1
КК
2:0
П
1:1
П
2:0
П
1:2
П
1:2
П
0:1
ТМС
1:1
П
1:2
П
3:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.91
0.55

Среднее время на гол

99
165

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.91

Среднее время на гол

52
99

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.32
0.73

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

68
123

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 12 (4) 0.67
Гринвуд Мэйсон 3 (1) 0.17
Латаса Хуан 2 0.11
Аленья Карлес 1 0.06
Кармона Хосе Анхель 1 0.06
Митрович Стефан 1 0.06
Оскар Родригес 1 0.06
Мата Хайме 1 0.06
Максимович Неманья 1 0.06
Альварес Гастон 1 0.06
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Альдерете Омар 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.22
Паласон Иси 2 (2) 0.11
Бебе Тьягу 2 (1) 0.11
Лопес Унаи 1 0.06
Мумин Абдул 1 0.06
Де Фрутос Хорхе 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Перес Кике 1 0.06
Валентин Оскар 1 0.06
Фалькао Радамель 1 (1) 0.06
Нтекья Ранди 1 (1) 0.06
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 7 1
Дуарте Домингуш 4 2
Мата Хайме 5 1
Дамиан Суарес 6 0
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Рико Диего 5 0
Альдерете Омар 3 1
Милья Луис 4 0
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспино Альфонсо 6 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Лопес Унаи 4 0
Сисс Пате 4 0
Перес Кике 4 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Паласон Иси 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Хетафе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

11
9
Хетафе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
27%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
16%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
4
27%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
6
32%
4
27%
61-75
3
16%
3
20%
76-90

Забито

24
18
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
4
17%
2
11%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
7
29%
29%
3
17%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
9
38%
6
33%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
22%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
5
22%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
26%
6
27%
61-75
3
13%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета - Хетафе 1:2
Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2
Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2

Результаты матчей

Хетафе
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
5
5
5
1.5
3
6
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
7
11
1.5
6
12
4
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 2 4 36 - 19 38
4.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
16.
Севилья
 Заявка 18 3 7 8 23 - 25 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 1 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 37.7% пользователей.
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    • Прогнозы 60
    Хетафе 78.3% (47)
    X 18.3% (11)
    Райо Вальекано 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Райо Вальекано
    3.10
    3.50
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе - Райо Вальекано

    Исход игры
    Хетафе
    78.7% (48)
    Ничья
    18% (11)
    Райо Вальекано
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (23)
    Меньше
    59.65% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (33)
    Нет
    42.11% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    37.7% (23)
    2:1 Хетафе
    34.4% (21)
    1:1 Ничья
    16.4% (10)
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