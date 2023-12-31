Тур: 19. Стадион: Цивитас Метрополитано.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
История личных встреч
Хетафе
Райо Вальекано
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.91
0.55
Среднее время на гол
99
165
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.91
Среднее время на гол
52
99
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.32
0.73
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
68
123
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|12 (4)
|0.67
|Гринвуд Мэйсон
|3 (1)
|0.17
|Латаса Хуан
|2
|0.11
|Аленья Карлес
|1
|0.06
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.06
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Оскар Родригес
|1
|0.06
|Мата Хайме
|1
|0.06
|Максимович Неманья
|1
|0.06
|Альварес Гастон
|1
|0.06
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.22
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.11
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.11
|Лопес Унаи
|1
|0.06
|Мумин Абдул
|1
|0.06
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.06
|Сисс Пате
|1
|0.06
|Перес Кике
|1
|0.06
|Валентин Оскар
|1
|0.06
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.06
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.06
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|7
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Мата Хайме
|5
|1
|Дамиан Суарес
|6
|0
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Рико Диего
|5
|0
|Альдерете Омар
|3
|1
|Милья Луис
|4
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Альварес Гастон
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Лопес Унаи
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Перес Кике
|4
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Хетафе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
11
9
Хетафе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
27%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
16%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
4
27%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
6
32%
4
27%
61-75
3
16%
3
20%
76-90
Забито
24
18
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
4
17%
2
11%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
7
29%
29%
3
17%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
9
38%
6
33%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
22%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
5
22%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
6
26%
6
27%
61-75
3
13%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета - Хетафе 1:2
Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2
Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2
Результаты матчей
Хетафе
Райо Вальекано
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
26
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
45
55
36
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
711
612
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе - Райо Вальекано
Исход игры
Хетафе
78.7% (48)
Ничья
18% (11)
Райо Вальекано
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (23)
Меньше
59.65% (34)
Обе команды забьют
Да
57.89% (33)
Нет
42.11% (24)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
37.7% (23)
2:1 Хетафе
34.4% (21)
1:1 Ничья
16.4% (10)
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