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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Алавес
Прогнозы 57
Реал Сосьедад 94.7% (54)
X 3.5% (2)
Алавес 1.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Алавес
6.60
4.10
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Реал Сосьедад
Алавес

История личных встреч

Реал Сосьедад
Алавес

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ТМК
3:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ТМС
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
ТМК
0:1
П
0:1
П
0:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
П
2:1
П
0:2
ТМК
1:2
П
1:0
П
3:0
ТМС
3:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.69
0.91

Среднее время на гол

53
99

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.77

Среднее время на гол

82
117

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.42
0.83

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.39
Кубо Такефуса 6 0.33
Барренечеа Андер 3 0.17
Субименди Мартин 3 0.17
Браис Мендес 2 0.11
Умар Садик 2 0.11
Фернандес Карлос 2 (1) 0.11
Мерино Микель 1 0.06
Ле Норман Робен 1 0.06
Траоре Амари 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Захарян Арсен 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.22
Кике Гарсия 2 0.11
Риоха Луис 1 0.06
Дуарте Рубен 1 0.06
Седлар Александр 1 0.06
Гевара Андер 1 0.06
Реббах Абдеррахман 1 0.06
Хави Лопеc 0 0
Гуриди Хон 0 0
Хаджи Янис 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 6 0
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Траоре Амари 4 0
Ремиро Алехандро 3 0
Субименди Мартин 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Пачеко Хон 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Тирни Киран 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 5 0
Горосабел Андони 5 0
Гевара Андер 5 0
Гарсия Луис 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Теналья Науэль 2 0
Марин Рафа 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Алавес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
5
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Алавес
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

10
8
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Алавес
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
19%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
5
31%
1
20%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
6
55%
3
25%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
50%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
5
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
5
38%
76-90

Забито

28
13
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 11
4
14%
3
23%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
29%
3
23%
31-45
2
7%
4
31%
46-60
8
29%
1
8%
61-75
3
11%
2
15%
76-90

Пропущено

19
25
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
11%
3
12%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
16%
8
32%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
9
47%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3
Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Алавес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1
Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Алавес

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
2
7
3
6
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
9
9
7
11
1.5
2
16
5
13
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 2 4 36 - 19 38
4.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
16.
Севилья
 Заявка 18 3 7 8 23 - 25 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 57
    Реал Сосьедад 94.7% (54)
    X 3.5% (2)
    Алавес 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Алавес
    6.60
    4.10
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    6.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Алавес

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    94.7% (54)
    Ничья
    3.5% (2)
    Алавес
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (23)
    Меньше
    57.41% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    42.59% (23)
    Нет
    57.41% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    35.1% (20)
    2:0 Реал Сосьедад
    29.8% (17)
    1:0 Реал Сосьедад
    21.1% (12)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    3:0 Реал Сосьедад
    3.5% (2)
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