Тур: 19. Стадион: Реале Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Алавес
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.69
0.91
Среднее время на гол
53
99
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.77
Среднее время на гол
82
117
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.42
0.83
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
108
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.39
|Кубо Такефуса
|6
|0.33
|Барренечеа Андер
|3
|0.17
|Субименди Мартин
|3
|0.17
|Браис Мендес
|2
|0.11
|Умар Садик
|2
|0.11
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.11
|Мерино Микель
|1
|0.06
|Ле Норман Робен
|1
|0.06
|Траоре Амари
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.22
|Кике Гарсия
|2
|0.11
|Риоха Луис
|1
|0.06
|Дуарте Рубен
|1
|0.06
|Седлар Александр
|1
|0.06
|Гевара Андер
|1
|0.06
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.06
|Хави Лопеc
|0
|0
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Субельдия Игор
|6
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Мерино Микель
|4
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Умар Садик
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Горосабел Андони
|5
|0
|Гевара Андер
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Марин Рафа
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Сивера Антонио
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Алавес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
5
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Алавес
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
10
8
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Алавес
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
19%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
5
31%
1
20%
61-75
1
6%
1
20%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
6
55%
3
25%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
50%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
5
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
5
38%
76-90
Забито
28
13
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 11
4
14%
3
23%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
29%
3
23%
31-45
2
7%
4
31%
46-60
8
29%
1
8%
61-75
3
11%
2
15%
76-90
Пропущено
19
25
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
11%
3
12%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
16%
8
32%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
9
47%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3
Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Алавес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1
Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Алавес
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
27
36
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
99
711
216
513
216
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Алавес
Исход игры
Реал Сосьедад
94.7% (54)
Ничья
3.5% (2)
Алавес
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (23)
Меньше
57.41% (31)
Обе команды забьют
Да
42.59% (23)
Нет
57.41% (31)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
35.1% (20)
2:0 Реал Сосьедад
29.8% (17)
1:0 Реал Сосьедад
21.1% (12)
1:1 Ничья
3.5% (2)
3:0 Реал Сосьедад
3.5% (2)
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