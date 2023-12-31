Тур: 19. Стадион: Месталья.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Бараха Рубен
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Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Валенсия
Вильярреал
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
35 матчей
40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.82
0.94
Среднее время на гол
49
95
Всего голов
64
34
Голов в среднем за матч
1.83
0.97
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
49
92
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|7
|0.39
|Герра Хавьер
|3
|0.17
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.11
|Пепелу
|2 (2)
|0.11
|Перес Фран
|1
|0.06
|Гайя Хосе
|1
|0.06
|Каньос Серхи
|1
|0.06
|Дьякаби Муктар
|1
|0.06
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (2)
|0.44
|Сорлот Александр
|6
|0.33
|Моралес Луис
|5
|0.28
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.11
|Баэна Алехандро
|1
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.06
|Манди Аисса
|1
|0.06
|Куэнка Хорхе
|1
|0.06
|Фойт Хуан
|1
|0.06
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Герра Хавьер
|2
|1
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|5
|1
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Капу Этьен
|5
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Альтимира Адриа
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Валенсия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Вильярреал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
8
9
Валенсия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Вильярреал
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
4
44%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
5
36%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
2
14%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
4
36%
3
18%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
21
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
12%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
6
35%
2
10%
76-90
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
4
20%
3
12%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
3
15%
6
23%
76-90
Пропущено
21
35
7 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
10%
3
9%
1-15
1
5%
8
23%
16-30
4
19%
8
23%
31-45
5
24%
6
17%
46-60
2
10%
6
17%
61-75
7
33%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1
Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3
Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Валенсия
Вильярреал
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
10 раз 56%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
26
55
17
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
37
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
513
612
117
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|Алехо Иван
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия - Вильярреал
Исход игры
Валенсия
52.7% (29)
Ничья
43.6% (24)
Вильярреал
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (23)
Меньше
55.77% (29)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (20)
2:1 Валенсия
34.5% (19)
1:0 Валенсия
14.5% (8)
2:2 Ничья
5.5% (3)
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