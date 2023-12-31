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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 55
Валенсия 52.7% (29)
X 43.6% (24)
Вильярреал 3.6% (2)
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Валенсия
Вильярреал

История личных встреч

Валенсия
Вильярреал

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Голы

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.82
0.94

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

64
34

Голов в среднем за матч

1.83
0.97

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

49
92

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 7 0.39
Герра Хавьер 3 0.17
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.11
Пепелу 2 (2) 0.11
Перес Фран 1 0.06
Гайя Хосе 1 0.06
Каньос Серхи 1 0.06
Дьякаби Муктар 1 0.06
Гильямон Уго 1 0.06
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (2) 0.44
Сорлот Александр 6 0.33
Моралес Луис 5 0.28
Парехо Даниэль 2 (2) 0.11
Баэна Алехандро 1 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.06
Манди Аисса 1 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Фойт Хуан 1 0.06
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0
Ахомач Илиас 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Герра Хавьер 2 1
Фулкье Димитри 2 0
Гайя Хосе 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 5 1
Педраса Альфонсо 4 1
Капу Этьен 5 0
Комесанья Санти 5 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Фемения Кико 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Альтимира Адриа 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Валенсия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5
Валенсия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Вильярреал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

8
9
Валенсия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Вильярреал
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
4
44%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
5
36%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
2
14%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
4
36%
3
18%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
21
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
12%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
6
35%
2
10%
76-90

Забито

20
26
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
4
20%
3
12%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
6
30%
4
15%
61-75
3
15%
6
23%
76-90

Пропущено

21
35
7 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
10%
3
9%
1-15
1
5%
8
23%
16-30
4
19%
8
23%
31-45
5
24%
6
17%
46-60
2
10%
6
17%
61-75
7
33%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1
Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3
Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Валенсия
Вильярреал

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
10 раз 56%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
6
1.5
5
5
1
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
6
12
1
17
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 2 4 36 - 19 38
4.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
16.
Севилья
 Заявка 18 3 7 8 23 - 25 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 55
    Валенсия 52.7% (29)
    X 43.6% (24)
    Вильярреал 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Вильярреал
    2.30
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    3.47
    3.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия - Вильярреал

    Исход игры
    Валенсия
    52.7% (29)
    Ничья
    43.6% (24)
    Вильярреал
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (20)
    2:1 Валенсия
    34.5% (19)
    1:0 Валенсия
    14.5% (8)
    2:2 Ничья
    5.5% (3)
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