Стадион: ЦСК «Витебский».
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История личных встреч
Витебск
Энергетик-БГУ
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Витебск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барковский Герман
|6 (4)
|0.21
|Нурымбет Абинур
|2
|0.07
|Бакаев Амирбек
|2
|0.07
|Жумаев Вепа
|2 (1)
|0.07
|Грищенко Илья
|2
|0.07
|Агеев Иван
|2
|0.07
|Манионги Дурма
|2
|0.07
|Галята Даниил
|1
|0.03
|Мелекесцев Тимур
|1
|0.03
|Михаленко Александр
|1
|0.03
|Пашевич Павел
|1
|0.03
|Омельянчук Максим
|1
|0.03
|Турич Артём
|1
|0.03
|Хусанов Абдукодир
|1 (1)
|0.03
|Лаврик Алексей
|0
|0
|Чуль Данила
|0
|0
|Турдимурадов Рустам
|0
|0
Карточки
Витебск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макушинский Ярослав
|6
|1
|Омельянчук Максим
|6
|0
|Пашевич Павел
|5
|0
|Бакаев Амирбек
|4
|0
|Нурсеитов Таир
|2
|1
|Лаврик Алексей
|3
|0
|Михаленко Александр
|3
|0
|Барковский Герман
|3
|0
|Мелекесцев Тимур
|1
|1
|Карпеня Владислав
|2
|0
|Силинский Даниил
|2
|0
|Хусанов Абдукодир
|2
|0
|Турич Артём
|2
|0
|Жумаев Вепа
|2
|0
|Гьямфи Исаак
|2
|0
|Yamoussa Camara
|0
|1
|Клещук Станислав
|0
|1
|Борисевич Матвей
|0
|1
|Турдимурадов Рустам
|0
|1
|Агеев Иван
|1
|0
|Нурымбет Абинур
|1
|0
Результаты матчей
Витебск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Энергетик-БГУ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Витебск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Энергетик-БГУ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
21
Упущенные победы
0
7
Витебск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Энергетик-БГУ
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
0
21
Упущенные победы
0
15
Голы по времени матча
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 6
1 Не забивали 21
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
0
20
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Забито
0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Пропущено
0
22
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 9
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
Забито
0
25
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 11
1 Не забивали 10
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
0
0%
8
32%
76-90
Пропущено
0
42
0 В 1-м тайме 16
0 Во 2-м тайме 26
0 Пропускали первыми 15
0 Не пропускали 20
0
0%
4
10%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
0
0%
9
21%
46-60
0
0%
10
24%
61-75
0
0%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Витебск
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Энергетик-БГУ - Витебск 0:0 Витебск - Волна 3:0 БумПром Гомель - Витебск 0:1 Витебск - Орша 3:2
Осиповичи - Витебск 0:4 Витебск - Шахтёр-2 Петриков 2:1 ФК Молодечно - Витебск 0:0 Витебск - ФК Островец 3:0 Макслайн - Витебск 0:4 Витебск - Слоним-2017 4:1 Барановичи - Витебск 0:4 Витебск - Локомотив Гомель 2:0 Арсенал Дзержинск - Витебск 4:0 Витебск - Лида 0:0 Днепр Могилёв - Витебск 0:0 Витебск - Нива Долбизно 3:0 Жодино-Южное - Витебск 1:2 Волна - Витебск 0:4 Витебск - Слуцк 1:0 Витебск - Энергетик-БГУ 1:0
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Энергетик-БГУ - Витебск 0:0 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 3:1 Ислочь Минск - Энергетик-БГУ 3:2 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 1:2
Белшина Бобруйск - Энергетик-БГУ 0:1 Энергетик-БГУ - Сморгонь 2:4 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 0:2 Минск - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 1:4 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:0 Минск - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - ФК Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Энергетик-БГУ 3:2 Энергетик-БГУ - Неман Гродно 1:3 Нафтан - Энергетик-БГУ 4:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - Островец-Свентокшиски 4:1 Витебск - Энергетик-БГУ 1:0 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Славия Мозырь - Энергетик-БГУ 0:0
Результаты матчей
Витебск
Энергетик-БГУ
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витебск
Энергетик-БГУ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Динамо Минск
|Морозов Владислав
|15 (2)
|Неман Гродно
|Зубович Егор
|14 (2)
|Неман Гродно
|Савицкий Павел
|13 (2)
|Динамо-Брест
|Гордейчук Михаил
|12 (2)
|Шахтёр Солигорск
|Карпицкий Егор
|12 (2)
|Динамо-Брест
|Ковалевич Денис
|1 8
|Энергетик-БГУ
|Макушинский Ярослав
|1 6
|Нафтан
|Бруй Артём
|1 5
|Нафтан
|Кириленко Кирилл
|6
|Энергетик-БГУ
|Омельянчук Максим
|6
Прогнозы на матч Витебск - Энергетик-БГУ
Исход игры
Витебск
80% (20)
Ничья
8% (2)
Энергетик-БГУ
12% (3)
Тотал 2.5
Больше
48% (12)
Меньше
52% (13)
Обе команды забьют
Да
56% (14)
Нет
44% (11)
Популярный счёт
1:0 Витебск
36% (9)
2:1 Витебск
36% (9)
1:2 Энергетик-БГУ
8% (2)
1:1 Ничья
8% (2)
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