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  4. Высшая лига 2023
Стадион: .
Витебск
 
Позже
Энергетик-БГУ
Прогнозы 25
Витебск 80% (20)
X 8% (2)
Энергетик-БГУ 12% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Витебск
Энергетик-БГУ

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ВЛ
0:0
К
1:0
ТМК
1:4
ВЛ
0:3
ВЛ
3:1
ВЛ
2:2
ВЛ
3:2
ВЛ
1:0
ВЛ
3:3
ВЛ
2:0
ВЛ
3:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Витебск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энергетик-БГУ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барковский Герман 6 (4) 0.21
Нурымбет Абинур 2 0.07
Бакаев Амирбек 2 0.07
Жумаев Вепа 2 (1) 0.07
Грищенко Илья 2 0.07
Агеев Иван 2 0.07
Манионги Дурма 2 0.07
Галята Даниил 1 0.03
Мелекесцев Тимур 1 0.03
Михаленко Александр 1 0.03
Пашевич Павел 1 0.03
Омельянчук Максим 1 0.03
Турич Артём 1 0.03
Хусанов Абдукодир 1 (1) 0.03
Лаврик Алексей 0 0
Чуль Данила 0 0
Турдимурадов Рустам 0 0

Карточки

Витебск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энергетик-БГУ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макушинский Ярослав 6 1
Омельянчук Максим 6 0
Пашевич Павел 5 0
Бакаев Амирбек 4 0
Нурсеитов Таир 2 1
Лаврик Алексей 3 0
Михаленко Александр 3 0
Барковский Герман 3 0
Мелекесцев Тимур 1 1
Карпеня Владислав 2 0
Силинский Даниил 2 0
Хусанов Абдукодир 2 0
Турич Артём 2 0
Жумаев Вепа 2 0
Гьямфи Исаак 2 0
Yamoussa Camara 0 1
Клещук Станислав 0 1
Борисевич Матвей 0 1
Турдимурадов Рустам 0 1
Агеев Иван 1 0
Нурымбет Абинур 1 0

Результаты матчей

Витебск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Энергетик-БГУ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
Витебск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Энергетик-БГУ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
21

Упущенные победы

0
7
Витебск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Энергетик-БГУ
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

0
21

Упущенные победы

0
15

Голы по времени матча

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 6
1 Не забивали 21
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

0
20
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

0
22
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 9
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Забито

0
25
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 11
1 Не забивали 10
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
0
0%
8
32%
76-90

Пропущено

0
42
0 В 1-м тайме 16
0 Во 2-м тайме 26
0 Пропускали первыми 15
0 Не пропускали 20
0
0%
4
10%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
0
0%
9
21%
46-60
0
0%
10
24%
61-75
0
0%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Витебск
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Энергетик-БГУ - Витебск 0:0 Витебск - Волна 3:0 БумПром Гомель - Витебск 0:1 Витебск - Орша 3:2
Осиповичи - Витебск 0:4 Витебск - Шахтёр-2 Петриков 2:1 ФК Молодечно - Витебск 0:0 Витебск - ФК Островец 3:0 Макслайн - Витебск 0:4 Витебск - Слоним-2017 4:1 Барановичи - Витебск 0:4 Витебск - Локомотив Гомель 2:0 Арсенал Дзержинск - Витебск 4:0 Витебск - Лида 0:0 Днепр Могилёв - Витебск 0:0 Витебск - Нива Долбизно 3:0 Жодино-Южное - Витебск 1:2 Волна - Витебск 0:4 Витебск - Слуцк 1:0 Витебск - Энергетик-БГУ 1:0
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Энергетик-БГУ - Витебск 0:0 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 3:1 Ислочь Минск - Энергетик-БГУ 3:2 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 1:2
Белшина Бобруйск - Энергетик-БГУ 0:1 Энергетик-БГУ - Сморгонь 2:4 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 0:2 Минск - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 1:4 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:0 Минск - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - ФК Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Энергетик-БГУ 3:2 Энергетик-БГУ - Неман Гродно 1:3 Нафтан - Энергетик-БГУ 4:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - Островец-Свентокшиски 4:1 Витебск - Энергетик-БГУ 1:0 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Славия Мозырь - Энергетик-БГУ 0:0

Результаты матчей

Витебск
Энергетик-БГУ

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витебск
Энергетик-БГУ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Динамо Минск Морозов Владислав 15 (2)
Неман Гродно Зубович Егор 14 (2)
Неман Гродно Савицкий Павел 13 (2)
Динамо-Брест Гордейчук Михаил 12 (2)
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 8
Энергетик-БГУ Макушинский Ярослав 1 6
Нафтан Бруй Артём 1 5
Нафтан Кириленко Кирилл 6
Энергетик-БГУ Омельянчук Максим 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Витебск - Энергетик-БГУ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 25
    Витебск 80% (20)
    X 8% (2)
    Энергетик-БГУ 12% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Витебск - Энергетик-БГУ онлайн

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    Прогнозы на матч Витебск - Энергетик-БГУ

    Исход игры
    Витебск
    80% (20)
    Ничья
    8% (2)
    Энергетик-БГУ
    12% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (12)
    Меньше
    52% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    56% (14)
    Нет
    44% (11)
    Популярный счёт
    1:0 Витебск
    36% (9)
    2:1 Витебск
    36% (9)
    1:2 Энергетик-БГУ
    8% (2)
    1:1 Ничья
    8% (2)
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    Витебск
    Энергетик-БГУ
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