Тур: 19. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Сото Сесар
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осасуна
Альмерия
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Среднее время на гол
60
82
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.18
0.7
Среднее время на гол
76
128
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.33
0.9
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
99
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|8 (3)
|0.44
|Гарсия Рауль
|2
|0.11
|Гарсия Рубен
|2
|0.11
|Гомес Мойсес
|2
|0.11
|Авила Эсекьель
|1
|0.06
|Арнаис Хосе
|1
|0.06
|Катена Алехандро
|1
|0.06
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.06
|Ибаньес Пабло
|1
|0.06
|Видаль Начо
|1
|0.06
|Муньос Икер
|1
|0.06
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.28
|Баптистао Лео
|4
|0.22
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.22
|Рамазани Ларжи
|2
|0.11
|Акиеме Серхио
|2
|0.11
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.06
|Каики Да Силва
|1
|0.06
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|6
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Будимир Анте
|4
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Баптистао Лео
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|1
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Лопи Дион
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
9
Осасуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Альмерия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
7
5
Осасуна
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Альмерия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
12
24
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
3
13%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
2
17%
8
33%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
4
33%
6
25%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
7
33%
2
11%
76-90
Пропущено
29
42
11 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
10%
4
10%
1-15
4
14%
7
17%
16-30
4
14%
9
21%
31-45
4
14%
4
10%
46-60
6
21%
7
17%
61-75
8
28%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0
Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2
Результаты матчей
Осасуна
Альмерия
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
711
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (4)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|9 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна - Альмерия
Исход игры
Осасуна
81.7% (49)
Ничья
18.3% (11)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.76% (19)
Меньше
67.24% (39)
Обе команды забьют
Да
50% (29)
Нет
50% (29)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
40% (24)
2:1 Осасуна
30% (18)
1:1 Ничья
16.7% (10)
2:0 Осасуна
6.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!