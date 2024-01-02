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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Осасуна
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 62
Осасуна 82.3% (51)
X 17.7% (11)
Альмерия 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Альмерия

История личных встреч

Осасуна
Альмерия

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
КК
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
1:1
КК
1:3
П
3:2
П
0:0
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
3:1
ПД
2:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Среднее время на гол

60
82

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.7

Среднее время на гол

76
128

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.33
0.9

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
99

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 8 (3) 0.44
Гарсия Рауль 2 0.11
Гарсия Рубен 2 0.11
Гомес Мойсес 2 0.11
Авила Эсекьель 1 0.06
Арнаис Хосе 1 0.06
Катена Алехандро 1 0.06
Орос Аймар 1 (1) 0.06
Ибаньес Пабло 1 0.06
Видаль Начо 1 0.06
Муньос Икер 1 0.06
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.28
Баптистао Лео 4 0.22
Суарес Луис III 4 (1) 0.22
Рамазани Ларжи 2 0.11
Акиеме Серхио 2 0.11
Гонсалес Эдгар 1 0.06
Каики Да Силва 1 0.06
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 6 1
Авила Эсекьель 3 2
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гарсия Рауль 2 0
Эррера Серхио 2 0
Круз Хуан 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 5 0
Баба Иддрису 5 0
Баптистао Лео 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Посо Алехандро 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Лопи Дион 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Осасуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
9
Осасуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Альмерия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

7
5
Осасуна
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Альмерия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

12
24
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
3
13%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
2
17%
8
33%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
4
33%
6
25%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
7
33%
2
11%
76-90

Пропущено

29
42
11 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
10%
4
10%
1-15
4
14%
7
17%
16-30
4
14%
9
21%
31-45
4
14%
4
10%
46-60
6
21%
7
17%
61-75
8
28%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0
Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2

Результаты матчей

Осасуна
Альмерия

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 2 4 36 - 19 38
4.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
16.
Севилья
 Заявка 18 3 7 8 23 - 25 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Альмерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2024, осталось 2 дня 10 часов 11 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

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  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 62
    Осасуна 82.3% (51)
    X 17.7% (11)
    Альмерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Альмерия
    5.00
    4.00
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    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна - Альмерия

    Исход игры
    Осасуна
    81.7% (49)
    Ничья
    18.3% (11)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.76% (19)
    Меньше
    67.24% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (29)
    Нет
    50% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    40% (24)
    2:1 Осасуна
    30% (18)
    1:1 Ничья
    16.7% (10)
    2:0 Осасуна
    6.7% (4)
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