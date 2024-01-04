  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Севилья
0:0
Первый тайм: 9'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 136
Севилья 32.4% (44)
X 35.3% (48)
Атлетик Б 32.4% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Атлетик Б
3.12
3.50
Реклама, betcity.ru
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
27
Салас
Кике
26
Хуанлу
Санчес
7
Сусо
Хесус
6
Гудель
Неманья
18
Соу
Джибрил
3
Педроса
Адриа
5
Окампос
Лукас
9
Мир
Рафа
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Севилья
3-5-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Атлетик Б

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

40 матчей

47.5%
12.5%
40%
19 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.5%
37.5%
30%
13 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.05

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.53
0.81

Среднее время на гол

58
111

Всего голов

62
37

Голов в среднем за матч

1.55
0.93

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

58
97

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.26
Ракитич Иван 2 0.11
Окампос Лукас 2 0.11
Лукебакио Доди 2 0.11
Ламела Эрик 2 0.11
Салас Кике 2 0.11
Сусо Хесус 1 0.05
Педроса Адриа 1 0.05
Соу Джибрил 1 0.05
Рамос Серхио 1 0.05
Гудель Неманья 1 0.05
Мир Рафа 1 0.05
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.42
Гурусета Горка 8 0.42
Уильямс Нико 3 0.16
Сансет Ойян 3 0.16
Беренгер Алекс 2 (1) 0.11
Весга Микель 2 (2) 0.11
Гомес Унаи 2 0.11
Де Маркос Оскар 1 0.05
Юри Берчиче 1 0.05
Вильялибре Асьер 1 0.05
Руис Иньиго 1 0.05
Гарсия Дани 1 0.05
Лекуе Иньиго 0 0
Эррера Андер 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 6 0
Рамос Серхио 4 1
Ракитич Иван 5 0
Навас Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Сумаре Бубакари 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сусо Хесус 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Соу Джибрил 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Вивиан Даниэль 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Муньяин Икер 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Арес Малком 1 0

Результаты матчей

Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Атлетик Б
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
3
Севилья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
24
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Атлетик Б
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
17%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
5
21%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
3
27%
6
25%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
36%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

23
34
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
13%
5
15%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
22%
5
15%
31-45
5
22%
3
9%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
6
26%
7
21%
76-90

Пропущено

25
19
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
5
20%
2
11%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
3
12%
4
21%
61-75
4
16%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1
Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3
Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2

Результаты матчей

Севилья
Атлетик Б

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Севилья
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
8
2
1
8
2.5
5
5
1
8
3.5
3
7
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
3
5
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
11
7
3
15
2.5
6
12
1
17
3.5
3
15
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
2.
Жирона
 Заявка 19 15 3 1 46 - 24 48
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 10 6 3 34 - 19 36
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 8 3 30 - 19 32
7.
Бетис
 Заявка 19 6 10 3 21 - 20 28
8.
Валенсия
 Заявка 19 7 5 7 22 - 23 26
9.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Вильярреал
 Заявка 19 5 4 10 27 - 38 19
14.
Мальорка
 Заявка 19 3 9 7 17 - 23 18
15.
Алавес
 Заявка 19 4 5 10 15 - 25 17
16.
Севилья
 0:0 Заявка 19 3 8 8 23 - 25 17
17.
Сельта
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
18.
Кадис
 Заявка 19 2 9 8 14 - 26 15
19.
Гранада
 Заявка 19 2 5 12 22 - 40 11
20.
Альмерия
 Заявка 19 0 5 14 19 - 43 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
3.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
4.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
15.
Севилья
 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 13 11
16.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
4.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
6.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
7.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
11.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 0:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
17.
Алавес
 Заявка 10 0 4 6 5 - 14 4
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алькарас Рубен 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Передачу Юри Берчиче слева в штрафную площадь перехватил Баде.
  • 8'
    "Атлетик" активнее проводит первые минуты встречи. Вначале гости чаще задействовали правый фланг, а теперь всё чаще их атаки стали смещаться влево. Юри Берчиче и Уильямс активны впереди.
  • 7'
    Грубой ошибкой Соу в центре поля воспользовался Сансети отправил слева вперёд Уильямса. Подача Нико к дальней штанге получилась слишком сильной. Партнёры мяч достать не смогли.
  • Фол, нарушение
    6'
    Соу в центре поля нарушил правила.
  • 5'
    Перед матчем состоялось чествование бразильца Фернандо, который сыграл за "Севилью" 167 матчей. Футболку с такой цифрой получил в подарок полузащитник хозяев.
  • 4'
    Беренгер справа вошёл в штрафную площадь и низом пробил по воротам. Дмитрович спокойно остановил мяч.
  • Дождь
    3'
    В Севилье идёт сильный дождь. Непросто игрокам и вратарям будет справляться с мокрым мячом.
  • 2'
    "Севилья" играет в белой форме, "Атлетик" - в тёмно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Севилья 0:0 Атлетик Б онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Севилья 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Севилья
32.8% (45)
Ничья
35% (48)
Атлетик Б
32.1% (44)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (40)
2:1 Севилья
16.8% (23)
1:2 Атлетик Б
13.1% (18)
1:0 Севилья
8% (11)
0:1 Атлетик Б
6.6% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Атлетик Б
2.2% (3)
2:0 Севилья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Севилья
Атлетик Б
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный