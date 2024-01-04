Первый тайм

9' Передачу Юри Берчиче слева в штрафную площадь перехватил Баде.

8' "Атлетик" активнее проводит первые минуты встречи. Вначале гости чаще задействовали правый фланг, а теперь всё чаще их атаки стали смещаться влево. Юри Берчиче и Уильямс активны впереди.

7' Грубой ошибкой Соу в центре поля воспользовался Сансети отправил слева вперёд Уильямса. Подача Нико к дальней штанге получилась слишком сильной. Партнёры мяч достать не смогли.

6' Соу в центре поля нарушил правила.

5' Перед матчем состоялось чествование бразильца Фернандо, который сыграл за "Севилью" 167 матчей. Футболку с такой цифрой получил в подарок полузащитник хозяев.

4' Беренгер справа вошёл в штрафную площадь и низом пробил по воротам. Дмитрович спокойно остановил мяч.