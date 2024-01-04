Тур: 19. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Санчес Хосе
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Баде
Луак
27
Салас
Кике
18
Соу
Джибрил
9
Мир
Рафа
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
-
39 Дасилва ЛулоПолузащитник
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Атлетик Б
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
40 матчей
47.5%
12.5%
40%
19 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.5%
37.5%
30%
13 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.05
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.53
0.81
Среднее время на гол
58
111
Всего голов
62
37
Голов в среднем за матч
1.55
0.93
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
58
97
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.26
|Ракитич Иван
|2
|0.11
|Окампос Лукас
|2
|0.11
|Лукебакио Доди
|2
|0.11
|Ламела Эрик
|2
|0.11
|Салас Кике
|2
|0.11
|Сусо Хесус
|1
|0.05
|Педроса Адриа
|1
|0.05
|Соу Джибрил
|1
|0.05
|Рамос Серхио
|1
|0.05
|Гудель Неманья
|1
|0.05
|Мир Рафа
|1
|0.05
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.42
|Гурусета Горка
|8
|0.42
|Уильямс Нико
|3
|0.16
|Сансет Ойян
|3
|0.16
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.11
|Весга Микель
|2 (2)
|0.11
|Гомес Унаи
|2
|0.11
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|Юри Берчиче
|1
|0.05
|Вильялибре Асьер
|1
|0.05
|Руис Иньиго
|1
|0.05
|Гарсия Дани
|1
|0.05
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|6
|0
|Рамос Серхио
|4
|1
|Ракитич Иван
|5
|0
|Навас Хесус
|3
|1
|Окампос Лукас
|4
|0
|Сумаре Бубакари
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сусо Хесус
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Соу Джибрил
|2
|0
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Вивиан Даниэль
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Атлетик Б
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
3
Севилья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
24
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Атлетик Б
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
17%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
5
21%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
3
27%
6
25%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
36%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
23
34
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
13%
5
15%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
22%
5
15%
31-45
5
22%
3
9%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
6
26%
7
21%
76-90
Пропущено
25
19
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
5
20%
2
11%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
3
12%
4
21%
61-75
4
16%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1
Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3
Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Результаты матчей
Севилья
Атлетик Б
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Севилья
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
27
82
18
55
18
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
36
35
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
513
117
315
612
117
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|46 - 24
|48
|3.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|4.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|5.
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|34 - 19
|36
|6.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 19
|32
|7.
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 20
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 23
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|27 - 38
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 23
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|15 - 25
|17
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|23 - 25
|17
|17.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|18.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|14 - 26
|15
|19.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 40
|11
|20.
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|19 - 43
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|5.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|10.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|4.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алькарас Рубен
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Севилья
32.8% (45)
Ничья
35% (48)
Атлетик Б
32.1% (44)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (40)
2:1 Севилья
16.8% (23)
1:2 Атлетик Б
13.1% (18)
1:0 Севилья
8% (11)
0:1 Атлетик Б
6.6% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Атлетик Б
2.2% (3)
2:0 Севилья
2.2% (3)
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