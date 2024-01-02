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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Лас-Пальмас
 
Позже
Барселона
Прогнозы 61
Лас-Пальмас 1.6% (1)
X 3.3% (2)
Барселона 95.1% (58)
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Лас-Пальмас
Барселона

История личных встреч

Лас-Пальмас
Барселона

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

П
1:1
П
3:0
П
1:4
П
5:0
П
1:2
П
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

3.33
2.33

Среднее время на гол

27
38

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 3 0.17
Виера Хонатан 2 (2) 0.11
Кардона Марк 2 (1) 0.11
Молейро Альберто 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Каба Сори 1 0.06
Бенито Рамирес 1 0.06
Эррера Кристиан 1 0.06
Пехиньо Франсиско 1 0.06
Араухо Хулиан 1 0.06
Коко Сауль 1 0.06
Парк Марвин 0 0
Муньос Хави 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.44
Рафинья Диас 3 0.17
Фелиш Жоау 3 0.17
Торрес Ферран 3 0.17
Роберто Серхи 3 0.17
Гюндоган Илкай 2 0.11
Канселу Жоау 2 0.11
Кунде Жюль 1 0.06
Гави 1 0.06
Ямаль Ламин 1 0.06
Де Йонг Френки 1 0.06
Араухо Рональд 1 0.06
Педри 1 0.06
Лопес Фермин 1 0.06
Гиу Марк 1 0.06
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 5 0
Кардона Серхи 5 0
Мармол Мика 3 1
Араухо Хулиан 4 0
Перроне Максимо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Муньос Хави 2 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Луаодис Энзо 2 0
Коко Сауль 2 0
Парк Марвин 2 0
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 5 0
Гави 5 0
Канселу Жоау 4 0
Рафинья Диас 2 1
Левандовски Роберт 3 0
Ромеу Ориоль 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Араухо Рональд 3 0
Хави Эрнандес 1 1
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Педри 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Барселона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
5
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
17
Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Барселона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Пропущено

5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
1
17%
10
50%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Забито

15
32
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
1
7%
3
9%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
2
13%
3
9%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
5
33%
13
41%
76-90

Пропущено

15
23
2 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
6
40%
3
13%
61-75
6
40%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2
Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0
Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2
Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Барселона

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 50%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
1
2
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
17
1
5
13
1.5
10
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 2 4 36 - 19 38
4.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
16.
Севилья
 Заявка 18 3 7 8 23 - 25 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2024, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 61
    Лас-Пальмас 1.6% (1)
    X 3.3% (2)
    Барселона 95.1% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Барселона
    5.90
    4.50
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    1.62
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Барселона

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    1.6% (1)
    Ничья
    3.3% (2)
    Барселона
    95.1% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (33)
    Меньше
    41.07% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (30)
    Нет
    46.43% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    37.7% (23)
    0:2 Барселона
    19.7% (12)
    0:1 Барселона
    14.8% (9)
    0:3 Барселона
    8.2% (5)
    1:3 Барселона
    8.2% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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