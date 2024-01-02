Тур: 19. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Гонсалес Пабло
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Пимьента Гарсия
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Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Барселона
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
3.33
2.33
Среднее время на гол
27
38
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
67
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|3
|0.17
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.11
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.11
|Молейро Альберто
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Каба Сори
|1
|0.06
|Бенито Рамирес
|1
|0.06
|Эррера Кристиан
|1
|0.06
|Пехиньо Франсиско
|1
|0.06
|Араухо Хулиан
|1
|0.06
|Коко Сауль
|1
|0.06
|Парк Марвин
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.44
|Рафинья Диас
|3
|0.17
|Фелиш Жоау
|3
|0.17
|Торрес Ферран
|3
|0.17
|Роберто Серхи
|3
|0.17
|Гюндоган Илкай
|2
|0.11
|Канселу Жоау
|2
|0.11
|Кунде Жюль
|1
|0.06
|Гави
|1
|0.06
|Ямаль Ламин
|1
|0.06
|Де Йонг Френки
|1
|0.06
|Араухо Рональд
|1
|0.06
|Педри
|1
|0.06
|Лопес Фермин
|1
|0.06
|Гиу Марк
|1
|0.06
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|5
|0
|Кардона Серхи
|5
|0
|Мармол Мика
|3
|1
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Перроне Максимо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Муньос Хави
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Луаодис Энзо
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Парк Марвин
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Левандовски Роберт
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Араухо Рональд
|3
|0
|Хави Эрнандес
|1
|1
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Барселона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
5
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
6
17
Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Барселона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Пропущено
5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Забито
6
20
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
1
17%
10
50%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
3
30%
5
42%
76-90
Забито
15
32
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
1
7%
3
9%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
2
13%
3
9%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
5
33%
13
41%
76-90
Пропущено
15
23
2 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
6
40%
3
13%
61-75
6
40%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2
Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0
Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2
Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Барселона
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 50%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
71
28
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
171
513
108
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Барселона
Исход игры
Лас-Пальмас
1.6% (1)
Ничья
3.3% (2)
Барселона
95.1% (58)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (33)
Меньше
41.07% (23)
Обе команды забьют
Да
53.57% (30)
Нет
46.43% (26)
Популярный счёт
1:2 Барселона
37.7% (23)
0:2 Барселона
19.7% (12)
0:1 Барселона
14.8% (9)
0:3 Барселона
8.2% (5)
1:3 Барселона
8.2% (5)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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