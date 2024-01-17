0:0
Итог после пенальти
6
7
0'
3' Желтая карточкаБернард Дуарте
27' Желтая карточкаКамара Мохамед
70' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
97' Желтая карточкаЭссе Сантьяго
104' Желтая карточкаМансини Даниэль
109' Желтая карточкаПерес Рубен
6 7
1:1
1:2
2:2
2:3
3:3
3:4
4:4
4:4
4:4
4:5
5:5
6:6
6:7
6:7
Ход матча
27'
70'
97'
104'
109'
121'
121'
1:1
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:4
122'
4:5
122'
5:5
122'
122'
6:6
122'
6:7
122'
6:7
Пен
6:7
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Проход «Олимпиакоса»
-
12
Лодыгин
Юрий
55
Виллиан
Арао
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Elton Fikaj
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
Олимпиакос
Панатинаикос
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
56.5%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
40 матчей
37.5%
37.5%
25%
15 побед 15 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.5%
55%
17.5%
11 побед 22 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
12 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.36
0.94
Среднее время на гол
66
95
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
0.94
0.73
Среднее время на гол
95
123
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.18
0.83
Тотал матчей
2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
76
109
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Александропулос Сотириос
|1
|0.5
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.5
|Мансини Даниэль
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Эссе Сантьяго
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0
Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4
Результаты матчей
Олимпиакос
Панатинаикос
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|Астерас
|Vasilios Mantzis
|2
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Nicolas Andereggen
|2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Проход «Олимпиакоса»
-