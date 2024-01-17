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Олимпиакос
0:0
Итог после пенальти
6
7
Панатинаикос

Ход матча

3'
 
Бернард Дуарте
27'
Камара Мохамед
 
63'
Поденсе Даниэл
Александропулос Сотириос
 
66'
 
Перес Рубен
Де Вильена Тонни
67'
 
Зека Карлос
Бернард Дуарте
70'
Поденсе Даниэл
 
91'
Йоветич Стеван
Масурас Гиоргос
 
96'
 
Младенович Филип
Хуан Карлос
97'
Эссе Сантьяго
 
98'
 
Канталапьерда Аитор
Вербич Беньямин
100'
Карвалью Жоау
Эссе Сантьяго
 
104'
 
Мансини Даниэль
105'
 
Акайдин Самет
Шпорар Андраж
105'
 
Шенквельд Барт
Мансини Даниэль
106'
Желсон Мартиньш
Франсиско Мартинес
 
109'
 
Перес Рубен
115'
Врусаи Мариус
Фортунис Костас
 
115'
Иборра Висенте
Бьянкон Жулиан
 
121'
0:1
Канталапьерда Аитор
121'
Марсело Родиней
1:1
121'
1:2
Перес Рубен
121'
Желсон Мартиньш
2:2
121'
2:3
Виллиан Арао
121'
Йоветич Стеван
3:3
121'
3:4
Едвай Тин
121'
Поденсе Даниэл
4:4
121'
4:4
Младенович Филип
121'
Карвалью Жоау
4:4
122'
4:5
Котсирас Яннис
122'
Врусаи Мариус
5:5
122'
5:6
Вагианнидис Георгиос
122'
Ортега Франсиско
6:6
122'
6:7
Шенквельд Барт
122'
Камара Мохамед
6:7
Пен
6:7
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
41
Бьянкон
Жулиан
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
4
Камара
Мохамед
III
19
Масурас
Гиоргос
15
Александропулос
Сотириос
7
Фортунис
Костас
29
Франсиско
Мартинес
12
Лодыгин
Юрий
2
Вагианнидис
Георгиос
55
Виллиан
Арао
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
27
Котсирас
Яннис
52
Де
Вильена
Тонни
77
Вербич
Беньямин
17
Мансини
Даниэль
10
Бернард
Дуарте
9
Шпорар
Андраж
Олимпиакос
Панатинаикос

История личных встреч

Олимпиакос
Панатинаикос

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
56.5%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

40 матчей

37.5%
37.5%
25%
15 побед 15 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.5%
55%
17.5%
11 побед 22 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
12 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.36
0.94

Среднее время на гол

66
95

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

0.94
0.73

Среднее время на гол

95
123

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.18
0.83

Тотал матчей

2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

76
109

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Александропулос Сотириос 1 0.5
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 1 0.5
Мансини Даниэль 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 2 0
Поденсе Даниэл 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0
Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисиас 4:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4

Результаты матчей

Олимпиакос
Панатинаикос

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1/8 финала
5 Панетоликос
4 Каллитея
1 Лариса
5 Атромитос
4 ОФИ
2 Кифисиас
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
3 АЕК
5 Арис Салоники
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Пансерраикос
4 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Nicolas Andereggen 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Камара Мохамед III получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Бернард Дуарте получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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