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Арис Салоники
0:1
Перерыв
АЕК
0'
8' Желтая карточка
Сидибе Джибриль
0:1
45' Гол
Гачинович Мийат
Арис Салоники
АЕК

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

38 матчей

26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.1%
50%
28.9%
8 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

К
0:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.22
0.81

Среднее время на гол

73
111

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.55
1.53

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.39
1.13

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

64
79

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Джибриль 1 0

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2
Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1
АЕК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0
Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1
1/8 финала
5 Панетоликос
4 Каллитея
1 Лариса
5 Атромитос
4 ОФИ
2 Кифисиас
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
0 АЕК
0 Арис Салоники
1 Панатинаикос
1 Олимпиакос
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Пансерраикос
4 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Nicolas Andereggen 2
Весь список
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Арис Салоники
Ничья
АЕК
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