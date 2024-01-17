0:1
Перерыв
Ход матча
45'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
38 матчей
26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.1%
50%
28.9%
8 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.22
0.81
Среднее время на гол
73
111
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.55
1.53
Среднее время на гол
58
58
Всего голов
53
43
Голов в среднем за матч
1.39
1.13
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
64
79
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Джибриль
|1
|0
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2
Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1
АЕК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0
Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|Астерас
|Vasilios Mantzis
|2
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Каллитея
|Panagiotis Vosniadis
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Nicolas Andereggen
|2