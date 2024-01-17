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Арис Салоники
1:1
Итог после пенальти
4
2
АЕК
0'
8' Желтая карточка
Сидибе Джибриль
0:1
45' Гол
Гачинович Мийат
56' Желтая карточка
Рота Лазарос
57' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
1:1
58' Гол
Морон Лоренцо
65' Желтая карточка
Пилиос Ставрос
71' Желтая карточка
Одубаджо Мозес
79' Желтая карточка
Манталос Петрос
90' Желтая карточка
Писарро Родольфо
113' Желтая карточка
Атанасиадис Гиоргос
119' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
4 2
Фабиано Лейсманн
2:1
2:1
Вида Домагой
Морон Лоренцо
3:1
3:2
Ван Веерт Том
Фетфатцидис Иоаннис
3:2
3:2
Понсе Эсекель
Дарида Владимир
4:2
4:3
Пинеда Орбелин
Верстрате Биргер
5:3

Ход матча

8'
 
Сидибе Джибриль
39'
Роуз Линдси
Брабец Якуб
 
45'
0:1
Гачинович Мийат
53'
Самора Альваро
Дукуре Шейк
 
53'
Фетфатцидис Иоаннис
Саверио Кике
 
56'
 
Рота Лазарос
57'
Фабиано Лейсманн
 
58'
Морон Лоренцо
1:1
62'
 
Пилиос Ставрос
Сидибе Джибриль
65'
 
Пилиос Ставрос
71'
Одубаджо Мозес
 
73'
 
Понсе Эсекель
Цубер Стивен
73'
 
Араужо Серхио
Рота Лазарос
79'
 
Манталос Петрос
83'
 
Фернандес Пауло
Манталос Петрос
83'
 
Писарро Родольфо
Амрабат Нордин
90'
Верстрате Биргер
Джурасек Невен
 
90'
 
Писарро Родольфо
106'
Феррари Франко
Монтойя Мартин
 
106'
 
Ван Веерт Том
Гачинович Мийат
113'
 
Атанасиадис Гиоргос
119'
 
Митоглу Герасимос
121'
Фабиано Лейсманн
2:1
121'
2:1
Вида Домагой
121'
Морон Лоренцо
3:1
121'
3:2
Ван Веерт Том
121'
Фетфатцидис Иоаннис
3:2
121'
3:2
Понсе Эсекель
121'
Дарида Владимир
4:2
121'
4:3
Пинеда Орбелин
121'
Верстрате Биргер
5:3
Пен
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арис Салоники
АЕК

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

38 матчей

26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.1%
50%
28.9%
8 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

К
0:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.22
0.81

Среднее время на гол

73
111

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.55
1.53

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.39
1.13

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

64
79

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 1 0.5
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гачинович Мийат 1 0.5

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одубаджо Мозес 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Джибриль 1 0
Манталос Петрос 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Рота Лазарос 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Арис Салоники
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2
Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1
АЕК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0
Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1

Результаты матчей

Арис Салоники
АЕК

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1/8 финала
5 Панетоликос
4 Каллитея
1 Лариса
5 Атромитос
4 ОФИ
2 Кифисиас
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
3 АЕК
5 Арис Салоники
8 Панатинаикос
7 Олимпиакос
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Пансерраикос
4 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Каллитея Panagiotis Vosniadis 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Nicolas Andereggen 2
Весь список
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      Второй тайм дополнительного времени начался
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      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
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