Тур: 1. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Винчич Славко
Ход матча
12'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
183 Количество передач 281
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Керкез
Милош
13
Шефер
Андраш
22
Шёр
Фабиан
10
Джака
Гранит
19
Ндой
Дан
17
Варгас
Рубен
18
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Надь ЖолтПолузащитник
-
23 Чобот КевинПолузащитник
-
26 Ката МихайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Шёр ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
-
19 Ндой ДанПолузащитник
-
17 Варгас РубенПолузащитник
-
18 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Яшари АрдонПолузащитник
-
26 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Венгрия
Швейцария
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
2.5
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
36
Бомбардиры внутри турнира
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|1
|1
|Эбишер Мишель
|0
|0
Карточки
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видмер Сильван
|1
|0
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0
Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1
Швейцария
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0
Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Германия
|Джан Эмре
|1
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|1
|Швейцария
|Дуа Квадво
|1
|Германия
|Вирц Флориан
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Швейцария
|Видмер Сильван
|1
|Германия
|Андрих Роберт
|1
|Германия
|Та Джонатан
|1
|Шотландия
|Ралстон Энтони
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венгрия 0:2 Швейцария
Исход игры
Венгрия
25.6% (71)
Ничья
40.8% (113)
Швейцария
33.6% (93)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
91.13% (113)
Нет
8.87% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.3% (59)
1:2 Швейцария
8.7% (24)
2:1 Венгрия
6.5% (18)
2:2 Ничья
2.5% (7)
0:1 Швейцария
2.2% (6)
1:0 Венгрия
1.1% (3)
1:3 Швейцария
1.1% (3)
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