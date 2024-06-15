Джака на чужой половине поля ударил по ногам Шаллаи.

Салаи на левом фланге проиграл забег Аканджи и до мяча добраться не смог. Прессинг Зоммера со стороны Аттилы тоже не принёс успеха венгерскому защитнику.

Фиола справа остановил мяч после длинного перевода с противоположного фланга, а Ланг продолжить атаку не смог, упустив снаряд за боковую линию поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ЭБИШЕР!!! Эбишер перед штрафной получил мяч и с двадцати двух метров точно пробил в правый нижний угол ворот.

Шаллаи у чужой штрафной площади прихватил за футболку Шёра.

Родригес у центрального круга ударил по ногам Собослаи.

Шаллаи слева получил передачу от Собослаи и навесил к воротам, где на выходе руками уверенно сыграл Зоммер.

Швейцарцы неспешно разыгрывали мяч у чужой штрафной площади. прострел Шёра справа к воротам соперниками перехвачен.

Видмер справа заработал несколько аутов. В центр нацеленной передачи от швейцарцев не последовало.

Фройлер справа вошёл в штрафную площадь, а вот с короткими передачами дальше швейцарцы переборщили. К Ндоя мяч отскочил к сопернику.

Венгры подержали мяч в центре поля. Вперёд продвижение вперёд ребятам в белой форме даётся непросто.

Собослаи слева со штрафного навесил на Орбана, который головой пробил в газон. Отскок получился удачным для Зоммера, мяч прилетел точно в руки голкиперу.

Варгас воспользовался ошибкой соперников, перехватил мяч перед чужой штрафной площадью, справа вышел один на один с голкипером, но не переиграл Гулачи.

Варгас от углового флага навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Гулачи и кулаком выбил мяч из штрафной площади.

К середине тайма сборная Швейцарии стала играть активнее, чаще держать мяч на чуждой половине поля. Венграм выпады вперёд даются реже, и они не несут опасности доя ворот соперников.

Венгры попытались применить прессинг на чужой половине поля, но до перехвата мяча дело так и не дошло.

Длинный заброс Салаи вперёд соперники перехватили. Швейцарцы при этом быстро переходить в атаку не торопятся.

Шефер в центре поля врезал по ногам Варгасу. Винчич обошёлся разговорами с нарушителем и не стал доставать карточки из кармашка.

Что-то случилось с мячом. Арбитр попросил заменить игровой снаряд. Венгры продолжили игру броском из аута,

Шёр справа вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил мячом в соперника.

Джака на фланге выбил мяч у Шаллаи. Венграм никак не удаётся доводить свои атаки до ударов по воротам.

Собослаи от углового флага навесил к дальнему углу штрафной площади. Скидку Салаи к воротам соперники перехватили.

20' Зоммер удачно сыграл на выходе, забрав мяч в руки после длинного заброса соперников с левого фланга в штрафную площадь.

19' Фройлер у чужой штрафной площади ударил по ногам Керкеза.

18' Родригес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда венгерские защитники выбили мяч за боковую линию поля.

17' Заброс вперёд на Варгаса перехватил Ланг, выбивший мяч за пределы поля.

16' С Шаллаи всё в порядке. Встреча продолжается. У венгров заброс вперёд акцентированным не получился.

15' Шаллаи в центральном круге после верховой борьбы с Аканджи неудачно приземлился на руку. Требуется помощь медиков Роланду.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ДУА!!! После подсказки ВАР Винчич указал на центр поля. Определено, что у Дуа не было офсайда. Сборная Швейцарии вышла вперёд.

13' Эбишер по центру вывел к воротам Дуа, который пробил под Гулачи в левый угол. Арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.

12' Небольшую паузу взяли венгры, подержав мяч у своей штрафной площади. Заброс Гуличи вперёд опасным не получился.

10' Фиола справа подошёл к штрафной площади и сделал пас к центру на Шаллаи. Роланд с двадцати метров пробил выше ворот.

9' Швейцарцы стараются больше контролировать мяч и неспешно продвигаются вперёд. А венгры при перехватах стараются быстро добираться до чужой штрафной площади.

8' Керкез слева получил мяч перед штрафной площадью и прострелил к воротам. На перехвате сыграл Видмер.

7' Швейцарцы подержали мяч в центре поля, подключая к перепасовке Зоммера. Длинный заброс вперёд на левый фланг удачным не получился.

6' Видмер перед чужой штрафной площадью сзади ударил по ногам Керкеза и получил жёлтую карточку.

5' У венгров не прошла атака правым флангом. Передачу в центр красиво перехватил Аканджи, после чего швейцарцы заработали аут.

4' Удар Эбишера слева из пределов штрафной площади из офсайда соперники заблокировали.

3' В первые минуты мяч находится в центре поля и редко встречается с газоном. Собослаи сделал заброс в штрафную площадь швейцарцев, где до удара по воротам дело не дошло.

2' Сборная Венгрии играет в белой форме, сборная Швейцарии - в красно-бордовой.