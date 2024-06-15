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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Венгрия
FIFA #26
0:2
Перерыв
Швейцария
FIFA #19
0'
5' Желтая карточка
Видмер Сильван
0:1
12' Гол
Дуа Квадво
0:2
45' Гол
Эбишер Мишель

Ход матча

5'
 
Видмер Сильван
12'
0:1
Дуа Квадво
(Эбишер Мишель)
45'
0:2
Эбишер Мишель
(Фройлер Ремо)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 183 Количество передач 281
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 276
Венгрия 25.7% (71)
X 40.6% (112)
Швейцария 33.7% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Швейцария
4.07
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5.80
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3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Ланг
Адам
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
5
Фиола
Аттила
11
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
19
Варга
Барнабас
1
Зоммер
Янн
22
Шёр
Фабиан
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
3
Видмер
Сильван
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
19
Ндой
Дан
17
Варгас
Рубен
18
Дуа
Квадво
Венгрия
3-4-2-1
Швейцария
3-4-2-1

История личных встреч

Венгрия
Швейцария

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
5:2
ОМЧ2Е
2:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
2.5

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
36

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 1 1
Эбишер Мишель 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видмер Сильван 1 0

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0
Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1
Швейцария
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0
Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Швейцария
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Венгрия
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Шотландия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Германия Джан Эмре 1
Германия Фюллькруг Никлас 1
Швейцария Дуа Квадво 1
Германия Вирц Флориан 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Швейцария Видмер Сильван 1
Германия Андрих Роберт 1
Германия Та Джонатан 1
Шотландия Ралстон Энтони 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Венгрия - Швейцария - 0:2.
  • Фол, нарушение
    45'
    Шаллаи у чужой штрафной площади прихватил за футболку Шёра.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Винчич в первом тайме.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ЭБИШЕР!!! Эбишер перед штрафной получил мяч и с двадцати двух метров точно пробил в правый нижний угол ворот.
  • 44'
    Фиола справа остановил мяч после длинного перевода с противоположного фланга, а Ланг продолжить атаку не смог, упустив снаряд за боковую линию поля.
  • 43'
    Салаи на левом фланге проиграл забег Аканджи и до мяча добраться не смог. Прессинг Зоммера со стороны Аттилы тоже не принёс успеха венгерскому защитнику.
  • Фол, нарушение
    42'
    Джака на чужой половине поля ударил по ногам Шаллаи.
  • 41'
    Собослаи слева со штрафного навесил на Орбана, который головой пробил в газон. Отскок получился удачным для Зоммера, мяч прилетел точно в руки голкиперу.
  • Фол, нарушение
    40'
    Ндой на фланге сбил Салаи.
  • 38'
    Венгры подержали мяч в центре поля. Вперёд продвижение вперёд ребятам в белой форме даётся непросто.
  • 37'
    Фройлер справа вошёл в штрафную площадь, а вот с короткими передачами дальше швейцарцы переборщили. К Ндоя мяч отскочил к сопернику.
  • 36'
    Видмер справа заработал несколько аутов. В центр нацеленной передачи от швейцарцев не последовало.
  • 35'
    Швейцарцы неспешно разыгрывали мяч у чужой штрафной площади. прострел Шёра справа к воротам соперниками перехвачен.
  • 34'
    Шаллаи слева получил передачу от Собослаи и  навесил к воротам, где на выходе руками уверенно сыграл Зоммер.
  • Фол, нарушение
    33'
    Родригес у центрального круга ударил по ногам Собослаи.
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    • Угловой
      32'
      Собослаи от углового флага навесил к дальнему углу штрафной площади. Скидку Салаи к воротам соперники перехватили.
    • 31'
      Джака на фланге выбил мяч у Шаллаи. Венграм никак не удаётся доводить свои атаки до ударов по воротам.
    • 30'
      Шёр справа вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил мячом в соперника.
    • 29'
      Что-то случилось с мячом. Арбитр попросил заменить игровой снаряд. Венгры продолжили игру броском из аута,
    • Фол, нарушение
      28'
      Шефер в центре поля врезал по ногам Варгасу. Винчич обошёлся разговорами с нарушителем и не стал доставать карточки из кармашка.
    • 26'
      Длинный заброс Салаи вперёд соперники перехватили. Швейцарцы при  этом быстро переходить в атаку не торопятся.
    • 25'
      Венгры попытались применить прессинг на чужой половине поля, но до перехвата мяча дело так и не дошло.
    • 24'
      К середине тайма сборная Швейцарии стала играть активнее, чаще держать мяч на чуждой половине поля. Венграм выпады вперёд даются реже, и они не несут опасности доя ворот соперников.
    • Угловой
      23'
      Варгас от углового флага навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Гулачи и кулаком выбил мяч из штрафной площади.
    • Опасный момент
      22'
      Варгас воспользовался ошибкой соперников, перехватил мяч перед чужой штрафной площадью, справа вышел один на один с голкипером, но не переиграл Гулачи.
    • 20'
      Зоммер удачно сыграл на выходе, забрав мяч в руки после длинного заброса соперников с левого фланга в штрафную площадь.
    • Фол, нарушение
      19'
      Фройлер у чужой штрафной площади ударил по ногам Керкеза.
    • Угловой
      18'
      Родригес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда венгерские защитники выбили мяч за боковую линию поля.
    • 17'
      Заброс вперёд на Варгаса перехватил Ланг, выбивший мяч за пределы поля.
    • 16'
      С Шаллаи всё в порядке. Встреча продолжается. У венгров заброс вперёд акцентированным не получился.
    • Травма, повреждение
      15'
      Шаллаи в центральном круге после верховой борьбы с Аканджи неудачно приземлился на руку. Требуется помощь медиков Роланду.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ДУА!!! После подсказки ВАР Винчич указал на центр поля. Определено, что у Дуа не было офсайда. Сборная Швейцарии вышла вперёд.
    • Офсайд
      13'
      Эбишер по центру вывел к воротам Дуа, который пробил под Гулачи в левый угол. Арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.
    • 12'
      Небольшую паузу взяли венгры, подержав мяч у своей штрафной площади. Заброс Гуличи вперёд опасным не получился.
    • 10'
      Фиола справа подошёл к штрафной площади и  сделал пас к центру на Шаллаи. Роланд с двадцати метров пробил выше ворот.
    • 9'
      Швейцарцы стараются больше контролировать мяч и неспешно продвигаются вперёд. А венгры при перехватах стараются быстро добираться до чужой штрафной площади.
    • 8'
      Керкез слева получил мяч перед штрафной площадью и прострелил к воротам. На перехвате сыграл Видмер.
    • 7'
      Швейцарцы подержали мяч в центре поля, подключая к перепасовке Зоммера. Длинный заброс вперёд на левый фланг удачным не получился.
    • Желтая карточка
      6'
      Видмер перед чужой штрафной площадью сзади ударил по ногам Керкеза и получил жёлтую карточку.
    • 5'
      У венгров не прошла атака правым флангом. Передачу в центр красиво перехватил Аканджи, после чего швейцарцы заработали аут.
    • Офсайд
      4'
      Удар Эбишера слева из пределов штрафной площади из офсайда соперники заблокировали.
    • 3'
      В первые минуты мяч находится в центре поля и редко встречается с газоном. Собослаи сделал заброс в штрафную площадь швейцарцев, где до удара по воротам дело не дошло.
    • 2'
      Сборная Венгрии играет в белой форме, сборная Швейцарии - в красно-бордовой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Рейн Энерги"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венгрия 0:2 Швейцария

    Исход игры
    Венгрия
    25.6% (71)
    Ничья
    40.8% (113)
    Швейцария
    33.6% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.55% (54)
    Меньше
    56.45% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    91.13% (113)
    Нет
    8.87% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21.3% (59)
    1:2 Швейцария
    8.7% (24)
    2:1 Венгрия
    6.5% (18)
    2:2 Ничья
    2.5% (7)
    0:1 Швейцария
    2.2% (6)
    1:0 Венгрия
    1.1% (3)
    1:3 Швейцария
    1.1% (3)
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