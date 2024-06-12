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Тур: 1. Стадион: .
Венгрия
FIFA #26
 
Позже
Швейцария
FIFA #19
Прогнозы 88
Венгрия 26.1% (23)
X 39.8% (35)
Швейцария 34.1% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Швейцария
3.50
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3.45
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3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Венгрия
Швейцария

История личных встреч

Венгрия
Швейцария

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
5:2
ОМЧ2Е
2:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
2.5

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
36

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0
Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1
Швейцария
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0
Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Германия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Шотландия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венгрия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2024, осталось 2 дня 7 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 88
    Венгрия 26.1% (23)
    X 39.8% (35)
    Швейцария 34.1% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Швейцария
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    3.45
    Реклама, ligastavok.ru
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Венгрия - Швейцария онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венгрия - Швейцария

    Исход игры
    Венгрия
    25.3% (22)
    Ничья
    40.2% (35)
    Швейцария
    34.5% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.54% (31)
    Меньше
    47.46% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    93.22% (55)
    Нет
    6.78% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.6% (24)
    1:2 Швейцария
    17.2% (15)
    2:1 Венгрия
    11.5% (10)
    2:2 Ничья
    3.4% (3)
    0:1 Швейцария
    2.3% (2)
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