Тур: 1. Стадион: Рейн Энерги.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Росси Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Якин Мурат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Венгрия
Швейцария
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
2.5
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
36
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0
Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1
Швейцария
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0
Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венгрия - Швейцария
Исход игры
Венгрия
25.3% (22)
Ничья
40.2% (35)
Швейцария
34.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
52.54% (31)
Меньше
47.46% (28)
Обе команды забьют
Да
93.22% (55)
Нет
6.78% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.6% (24)
1:2 Швейцария
17.2% (15)
2:1 Венгрия
11.5% (10)
2:2 Ничья
3.4% (3)
0:1 Швейцария
2.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!