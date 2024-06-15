Первый тайм

21' Как-то пока совсем игра в атаке у команд не идет. Просто сверхзакрытую игру мы наблюдаем. Похожа она на ту, что была в Лиге наций между этими коллективами.

19' Хорватия заработала сейчас опасный штрафной удар на правом фланге. Подача от Модрича последовала на ближнюю штангу, но мяч попал в голову игроку соперника.

18' Симон вышел сейчас из ворот, после чего сыграл головой за пределы поля. Всем своим видом Унай показал, что он контролировал ситуацию на поле.

17' Ямаль сейчас слишком поторопился с принятием решения. Начал он обыгрывать двух защитников соперника, но потерял сферу. Сошел буквально мяч с его ноги.

16' Гвардиол на левом фланге попытался заработать угловой, но Карвахаль успел пробить по игроку Хорватии, после чего мяч улетел за пределы футбольного поля. От ворот.

15' Руис на Уильямса сейчас выполнял передачу, но на выходе снова сработал Ливакович. Пока у вратаря хорватов много работы, но с ней он уверенно справляется.