Тур: 1. Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Оливер Майкл
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Унай
Симон
19
Ямаль
Ламин
20
Педри
17
Уильямс
Нико
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
20 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас ХесусЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ольмо ДаниПолузащитник
-
15 Баэна АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
-
19 Соса БорнаЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Пьяца МаркоНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
История личных встреч
Испания
Хорватия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
6
1.8
Среднее время на гол
15
50
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.6
0
Среднее время на гол
56
0
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
60
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1
Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1
Хорватия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0
Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Германия
|Джан Эмре
|1
|Швейцария
|Эмболо Брель
|1
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Швейцария
|Видмер Сильван
|1
|Германия
|Андрих Роберт
|1
|Германия
|Та Джонатан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания 0:0 Хорватия
Исход игры
Испания
68% (166)
Ничья
18% (44)
Хорватия
13.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
64.06% (82)
Меньше
35.94% (46)
Обе команды забьют
Да
70.31% (90)
Нет
29.69% (38)
Популярный счёт
2:1 Испания
24.6% (60)
1:0 Испания
7.8% (19)
2:0 Испания
4.1% (10)
1:1 Ничья
3.7% (9)
2:2 Ничья
3.3% (8)
0:0 Ничья
2.9% (7)
1:2 Хорватия
2% (5)
3:1 Испания
2% (5)
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