  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО-2024
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Испания
FIFA #8
0:0
Первый тайм: 21'
Хорватия
FIFA #10
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 245
Испания 67.8% (166)
X 18.4% (45)
Хорватия 13.9% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Хорватия
2.00
Реклама, fon.bet
4.65
Реклама, zenit.win
4.80
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Унай
Симон
2
Карвахаль
Даниэль
3
Ле
Норман
Робен
4
Начо
Фернандес
24
Кукурелья
Марк
16
Родри
Эрнандес
19
Ямаль
Ламин
20
Педри
8
Фабиан
Руис
17
Уильямс
Нико
7
Мората
Альваро
1
Ливакович
Доминик
2
Станишич
Йосип
6
Шутало
Йосип
3
Понграчич
Марин
4
Гвардиол
Йошко
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
7
Майер
Ловро
16
Будимир
Анте
9
Крамарич
Андрей
Испания
4-1-4-1
Хорватия
4-3-3

История личных встреч

Испания
Хорватия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:0
Е2
3:5
ЛНУ
3:2
ЛНУ
6:0
Е2
2:1
Е2
0:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

6
1.8

Среднее время на гол

15
50

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.6
0

Среднее время на гол

56
0

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
60

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1
Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1
Хорватия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0
Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Испания
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Италия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Германия Джан Эмре 1
Швейцария Эмболо Брель 1
Германия Фюллькруг Никлас 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Швейцария Видмер Сильван 1
Германия Андрих Роберт 1
Германия Та Джонатан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Как-то пока совсем игра в атаке у команд не идет. Просто сверхзакрытую игру мы наблюдаем. Похожа она на ту, что была в Лиге наций между этими коллективами. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Хорватия заработала сейчас опасный штрафной удар на правом фланге. Подача от Модрича последовала на ближнюю штангу, но мяч попал в голову игроку соперника.
  • 18'
    Симон вышел сейчас из ворот, после чего сыграл головой  за пределы поля. Всем своим видом Унай показал, что он контролировал ситуацию на поле. 
  • 17'
    Ямаль сейчас слишком поторопился с принятием решения. Начал он обыгрывать двух защитников соперника, но потерял сферу. Сошел буквально мяч с его ноги. 
  • 16'
    Гвардиол на левом фланге попытался заработать угловой, но Карвахаль успел пробить по игроку Хорватии, после чего мяч улетел за пределы футбольного поля. От ворот.
  • 15'
    Руис на Уильямса сейчас выполнял передачу, но на выходе снова сработал Ливакович. Пока у вратаря хорватов много работы, но с ней он уверенно справляется. 
  • 13'
    Хорватии нужно чуть успокоиться, ведь испанцы пока поджимают. Но все мы знаем, как балканцы умеют терпеть. Даже в те ситуациях, когда все складывается не в их пользу.
  • 12'
    Уильямс исполнил удар по воротам соперника, но слишком авантюрным получился этот выстрел. Снаряд спокойно спланировал за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Шутало сейчас попытался выбить мяч в центр поля, но ударил по ноге Морате. Готовится исполнить стандартное положение испанский коллектив. 
  • 10'
    Пока с мячом только сборная Испании. Под постоянным контролем держат снаряд игроки "красной фурии", и как-то совсем уж сумбурно хорваты отбиваются. 
  • 9'
    Кукурелья с левого края выполнял прострельный пас в центр штрафной соперника, но Ливакович уверенно сработал на выходе, зафиксировав снаряд в перчатках. 
  • 8'
    Уильямса оттер от мяча Шутало сейчас. В итоге последний поставил корпус, а мяч мягко спланировал в руки голкиперу. Тот поймал мяч уверенно в перчатки. 
  • 7'
    Ямаль снова по правому флангу прошел к воротам, выполнил подачу в центр штрафной, но Гвардиол сыграл на опережении, выбив сферу в центр поля. 
  • 5'
    Руис на Ямаля отдал передачу, тот скрытую передачу на Педри отдал, но Ливакович сумел выйти из рамки, забрав сферу в свои перчатки. 
  • 4'
    Следует сейчас передача вперед на Морату, но обработать сферу не удается Альваро. Его опережает на долю секунды голкипер оппонента. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Привычная картина на стадионе. Сборная Испании контролирует мяч в центре поля и даже не думает отдавать сферу своему сопернику. 
    • 2'
      Футболисты Испании вышли сегодня на поле в красно-синих цветах, в то время, как игроки сборной Хорватии предстали перед нами в красно-белом обмундировании, в квадрат. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к началу матча в Берлине! С центра поля игровой снаряд со свистком рефери разыграли хорваты! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Испания 0:0 Хорватия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания 0:0 Хорватия

    Исход игры
    Испания
    68% (166)
    Ничья
    18% (44)
    Хорватия
    13.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.06% (82)
    Меньше
    35.94% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    70.31% (90)
    Нет
    29.69% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    24.6% (60)
    1:0 Испания
    7.8% (19)
    2:0 Испания
    4.1% (10)
    1:1 Ничья
    3.7% (9)
    2:2 Ничья
    3.3% (8)
    0:0 Ничья
    2.9% (7)
    1:2 Хорватия
    2% (5)
    3:1 Испания
    2% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Испания
    Хорватия
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный