Тур: 1. Стадион: Олимпиаштадион.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
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Главный тренер: Далич Златко
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Испания
Хорватия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
6
1.8
Среднее время на гол
15
50
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.6
0
Среднее время на гол
56
0
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
60
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1
Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1
Хорватия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0
Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания - Хорватия
Исход игры
Испания
75.7% (56)
Ничья
17.6% (13)
Хорватия
6.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
65% (39)
Меньше
35% (21)
Обе команды забьют
Да
66.67% (40)
Нет
33.33% (20)
Популярный счёт
2:1 Испания
37.8% (28)
2:0 Испания
10.8% (8)
1:0 Испания
9.5% (7)
0:0 Ничья
6.8% (5)
2:2 Ничья
5.4% (4)
3:1 Испания
4.1% (3)
3:2 Испания
2.7% (2)
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