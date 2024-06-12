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Тур: 1. Стадион: .
Испания
FIFA #8
 
Позже
Хорватия
FIFA #10
Прогнозы 74
Испания 75.7% (56)
X 17.6% (13)
Хорватия 6.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Хорватия
1.95
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4.40
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4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Испания
Хорватия

История личных встреч

Испания
Хорватия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:0
Е2
3:5
ЛНУ
3:2
ЛНУ
6:0
Е2
2:1
Е2
0:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

6
1.8

Среднее время на гол

15
50

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.6
0

Среднее время на гол

56
0

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
60

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1
Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1
Хорватия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0
Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Испания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Италия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 74
    Испания 75.7% (56)
    X 17.6% (13)
    Хорватия 6.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Хорватия
    1.95
    Реклама, pari.ru
    4.40
    Реклама, betboom.ru
    4.50
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания - Хорватия

    Исход игры
    Испания
    75.7% (56)
    Ничья
    17.6% (13)
    Хорватия
    6.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (39)
    Меньше
    35% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (40)
    Нет
    33.33% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    37.8% (28)
    2:0 Испания
    10.8% (8)
    1:0 Испания
    9.5% (7)
    0:0 Ничья
    6.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.4% (4)
    3:1 Испания
    4.1% (3)
    3:2 Испания
    2.7% (2)
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