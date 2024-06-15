До матча

— Напомним, что в группе В уже был сыгран первый матч, не так давно сборная Испании разгромила Хорватию со счётом 3:0.

— Рассудит этот матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Помогать ему на бровках будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервным арбитром на этот матч назначен Даниэль Зиберт. На VAR будут работать Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт.