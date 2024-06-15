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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Италия
FIFA #9
 
Позже
Албания
FIFA #66
Прогнозы 195
Италия 90.3% (176)
X 3.6% (7)
Албания 6.2% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Албания
1.39
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5.20
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Стракоша
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Хюсай
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Джимсити
Берат
5
Айети
Арлинд
3
Митай
Марио
21
Аслани
Кристьян
20
Рамадани
Юльбер
10
Байрами
Недим
9
Асани
Ясир
11
Броя
Армандо
15
Сулейманов
Таулан
Италия
4-2-3-1
Албания
4-3-3

История личных встреч

Италия
Албания

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:3
ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1
Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0
Албания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3
Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Албания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Италия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Испания Мората Альваро 1
Германия Джан Эмре 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Швейцария Видмер Сильван 1
Германия Андрих Роберт 1
Весь список
  • До матча
  • Напомним, что в группе В уже был сыгран первый матч, не так давно сборная Испании разгромила Хорватию со счётом 3:0. 
  • Рассудит этот матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Помогать ему на бровках будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервным арбитром на этот матч назначен Даниэль Зиберт. На VAR будут работать Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Евро-2024. Сегодня в Дортмунде в группе В между собой сойдутся сборные Италии и Албании. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2024, осталось 19 минут.

    Главный судья: Цвайер Феликс

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 35.4% пользователей.
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Прогнозы 195
Италия 90.3% (176)
X 3.6% (7)
Албания 6.2% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Албания
1.39
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5.20
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9.00
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Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Италия - Албания

Исход игры
Италия
89.6% (190)
Ничья
3.3% (7)
Албания
7.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (39)
Меньше
69.77% (90)
Обе команды забьют
Да
11.63% (15)
Нет
88.37% (114)
Популярный счёт
2:0 Италия
35.4% (75)
3:0 Италия
9.9% (21)
1:0 Италия
6.6% (14)
2:1 Италия
2.8% (6)
3:1 Италия
1.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (3)
4:0 Италия
1.4% (3)
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