Тур: 1. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Силвиньо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Италия
Албания
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1
Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0
Албания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3
Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Италия - Албания
Исход игры
Италия
87% (67)
Ничья
5.2% (4)
Албания
7.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.07% (22)
Меньше
63.93% (39)
Обе команды забьют
Да
18.03% (11)
Нет
81.97% (50)
Популярный счёт
2:0 Италия
46.8% (36)
3:0 Италия
11.7% (9)
2:1 Италия
5.2% (4)
2:2 Ничья
3.9% (3)
1:0 Италия
3.9% (3)
3:1 Италия
2.6% (2)
4:0 Италия
2.6% (2)
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