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Тур: 1. Стадион: .
Италия
FIFA #9
 
Позже
Албания
FIFA #66
Прогнозы 77
Италия 87% (67)
X 5.2% (4)
Албания 7.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Албания
1.43
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8.50
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9.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Италия
Албания

История личных встреч

Италия
Албания

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:3
ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1
Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0
Албания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3
Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Испания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Италия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 77
    Италия 87% (67)
    X 5.2% (4)
    Албания 7.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Албания
    1.43
    Реклама, pari.ru
    8.50
    Реклама, zenit.win
    9.20
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Италия - Албания

    Исход игры
    Италия
    87% (67)
    Ничья
    5.2% (4)
    Албания
    7.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.07% (22)
    Меньше
    63.93% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    18.03% (11)
    Нет
    81.97% (50)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    46.8% (36)
    3:0 Италия
    11.7% (9)
    2:1 Италия
    5.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.9% (3)
    1:0 Италия
    3.9% (3)
    3:1 Италия
    2.6% (2)
    4:0 Италия
    2.6% (2)
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