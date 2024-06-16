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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Польша
FIFA #28
1:1
Первый тайм: 39'
Нидерланды
FIFA #7
0'
15' Желтая карточка
Веерман Йоэй
1:0
16' Гол
Букса Адам
1:1
29' Гол
Гакпо Коди

Ход матча

15'
 
Веерман Йоэй
16'
Букса Адам
(Зелиньски Пётр)
1:0
29'
1:1
Гакпо Коди
(Аке Натан)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 228
Польша 9.6% (22)
X 8.8% (20)
Нидерланды 81.6% (186)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Нидерланды
7.44
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7.00
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2.50
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
5
Беднарек
Ян
2
Саламон
Бартош
14
Кивёр
Якуб
19
Франковски
Пшемыслав
20
Шиманьски
Себастьян
13
Романчук
Тарас
10
Зелиньски
Пётр
21
Залевски
Никола
16
Букса
Адам
26
Урбаньски
Кацпер
1
Вербрюгген
Барт
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
24
Схаутен
Йерди
16
Веерман
Йоэй
7
Симонс
Хави
14
Рейндерс
Тиджани
11
Гакпо
Коди
10
Депай
Мемфис
Польша
3-5-2
Нидерланды
4-2-3-1

История личных встреч

Польша
Нидерланды

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
0:2
ЛНУ
2:2
ЛНУ
1:2
ЛНУ
1:0
ТМС
1:2
ММ
0:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 1 1
Зелиньски Пётр 0 0
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 1 1
Аке Натан 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веерман Йоэй 1 0

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1
Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1
Нидерланды
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0
Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Польша
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Франция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Австрия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Испания Мората Альваро 1
Германия Джан Эмре 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Швейцария Видмер Сильван 1
Германия Андрих Роберт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Шиманьски ошибся при развитии позиционной атаки в центре поля и на ровном месте отправил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Буксы. Игроки сборной Польши конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 39'
    Схаутен попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением Романчука Йерди упустил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Теперь уже Франковски в центре поля прихватил Гакпо за футболку. Поляки не против совершать мелкие фолы, чтобы Нидерланды не проводили свои быстрые атаки. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Романчук в центре поля нарушил правила против Депая. Игроки сборной Нидерландов быстро разыграли стандарт. 
  • 36'
    Сборная Польши под конец первого тайма старается больше проводить позиционных атак, но в обороне Нидерланды пока что играют довольно внимательно. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Шиманьски в центре поля нарушил правила против Гакпо. Игроки сборной Нидерландов не стали особо сильно торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 34'
    Гакпо попытался разогнать контратаку по центру, Коди на этот раз передержал мяч и в итоге потерял его под давлением соперника. 
  • Опасный момент
    33'
    Кивёр удачно подключился к атаке и с левого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Вербрюгген хорошо сложился и выручил свою команду в непростой ситуации. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Депай перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Зелиньски. 
  • 31'
    Достаточно быстро смогла отыграться команда Рональда Кумана. Первый тайм в Гамбурге у нас получается интересным и непредсказуемым. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Гакпо!!! Гакпо на этот раз получил мяч от Аке, а затем сместился с левой половины поля к радиусу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч задел ногу Саламона, который был у линии штрафной и полетел в сторону от Щесны, который прыгал в левый угол ворот. 
  • 29'
    Гакпо по левой половине поля убежал к линии штрафной площади и пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч пролетел рядом со штангой, но Щесны всё контролировал. 
  • Угловой
    28'
    Вновь Веерман решил обойтись без прямой подачи в штрафную площадь с углового, но на левом фланге игроки сборной Нидерландов вновь ничего интересного придумать не смогли. 
  • 27'
    Гакпо с левого фланга от боковой линии штрафной площади сделал подачу в центр штрафной площади, Дюмфрис головой сбросил мяч на левый угол вратарской, Рейндерс головой пробил по воротам, мяч попал в голову Беднареку и вновь ушёл на угловой. 
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    • Судья
      26'
      Рейндерс при смещении к радиусу штрафной площади с левой половины поля под давлением соперника оказался на газоне, Артур Суареш Диаш показал, что нужно играть дальше. 
    • Угловой
      25'
      Веерман решил на этот раз разыграть корнер с партнёром по команде, но затем игроки сборной Нидерландов ничего интересного на левом фланге придумать так и не смогли. 
    • Опасный момент
      24'
      Гакпо разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ход Рейндерсу, Тиджани по левой половине убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, Франковски удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Опасный момент
      23'
      Депай по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Ван Дейк в центре поля нарушил правила против Буксы. Игроки сборной Польши не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      21'
      По центру удалось провести атаку сборной Нидерландов, Депай получил хорошую скидку к центру штрафной площади и в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.
    • 20'
      Сборная Польши после забитого мяча конечно же сразу перестроилась на игру по счёту, но в обороне у поляков немало проблем. 
    • Угловой
      19'
      Веерман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк в касание пробил в правый угол ворот, Щесны успел среагировать и спас свою команду в очень непростой ситуации. 
    • 18'
      Дюмфрис с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника сборной Польши и ушёл на угловой. 
    • 17'
      Удачное начало матча получается для сборной Польши, свой первый же серьёзный момент со стандарта реализовала команда Михала Пробежа. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Букса!!! Сборная Польши смогла заработать угловой и в итоге открыла счёт в матче. Зелиньски выполнил подачу на ближний угол вратарской, Букса хорошо выпрыгнул из-за спины Дюмфриса и головой отправил мяч в дальний угол ворот, Вербрюгген в прыжке достал до мяча, но всё же спасти свою команду не смог. 
    • Желтая карточка
      15'
      Полузащитник сборной Нидерландов Йоэй Веерман получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Шиманьски. 
    • Опасный момент
      14'
      Симонс по правой половине поля убежал к линии штрафной площади затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Офсайд
      13'
      Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади сборной Нидерландов на Буксу, форвард сборной Польши на этот раз забрался в офсайд. 
    • 12'
      Букса попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, ван Дейк накрыл форварда сборной Польши и выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      11'
      Веерман при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Схаутен в свою очередь выполнил передачу в центр штрафной, Рейндерс в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      10'
      Веерман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Саламон хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
    • 9'
      Гакпо с левого фланга вошёл в штрафную площадь и сделал прострел в центр штрафной, Франковски грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 8'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Буксе к правому углу штрафной площади сборной Нидерландов, ван Дейк опередил соперника и спокойно сбросил мяч на правый фланг, подбор был за командой Кумана. 
    • 7'
      Гакпо с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской на Депая, Кивёр опередил соперника и головой сбросил мяч в руки Щесны. 
    • 6'
      Гакпо при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Депаем, но ответный пас на ближний угол штрафной от Мемфиса не прошёл. 
    • Угловой
      5'
      Веерман с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Польши сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля. 
    • Опасный момент
      4'
      Гакпо получил мяч на левом углу штрафной площади после подачи с правого фланга в исполнении Дюмфриса, далее Коди пробил плотно в ближний угол ворот, Щесны сложился и перевёл мяч на угловой. 
    • 3'
      Схаутен выполнил передачу на ход Депаю по правому флангу, Саламон опередил соперника и выбил мяч в аут. 
    • 2'
      Сборные Нидерландов и Польши потеряли по лидеру в своих составах, однако, если Левандовски сегодня в заявке на матч, Фрэнки де Йонг Евро-2024 точно пропустит. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Гамбурге нас ждёт довольно интересная битва. Посмотрим, что команды покажут на поле и кто в итоге сможет начать турнир в Германии с заветной победы. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша 1:1 Нидерланды

    Исход игры
    Польша
    9.6% (22)
    Ничья
    8.7% (20)
    Нидерланды
    81.7% (188)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.02% (92)
    Меньше
    26.98% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    80.16% (101)
    Нет
    19.84% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Нидерланды
    30% (69)
    0:2 Нидерланды
    7.4% (17)
    1:3 Нидерланды
    5.2% (12)
    1:1 Ничья
    4.3% (10)
    0:1 Нидерланды
    2.6% (6)
    2:3 Нидерланды
    1.7% (4)
    2:1 Польша
    0.9% (2)
    2:2 Ничья
    0.9% (2)
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