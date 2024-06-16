Тур: 1. Стадион: Фолькспаркштадион. Главный судья: Диаш Артур Соареш
1:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
15'
16'
1:0
29'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кивёр
Якуб
16
Букса
Адам
16
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Букса АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Слиш БартошПолузащитник
-
25 Скораш МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пробеж Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Бейло ЮстинВратарь
-
23 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
20 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Польша
Нидерланды
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|1
|1
|Зелиньски Пётр
|0
|0
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|1
|1
|Аке Натан
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Веерман Йоэй
|1
|0
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1
Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1
Нидерланды
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0
Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Германия
|Джан Эмре
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
|Швейцария
|Видмер Сильван
|1
|Германия
|Андрих Роберт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Польша 1:1 Нидерланды
Исход игры
Польша
9.6% (22)
Ничья
8.7% (20)
Нидерланды
81.7% (188)
Тотал 2.5
Больше
73.02% (92)
Меньше
26.98% (34)
Обе команды забьют
Да
80.16% (101)
Нет
19.84% (25)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
30% (69)
0:2 Нидерланды
7.4% (17)
1:3 Нидерланды
5.2% (12)
1:1 Ничья
4.3% (10)
0:1 Нидерланды
2.6% (6)
2:3 Нидерланды
1.7% (4)
2:1 Польша
0.9% (2)
2:2 Ничья
0.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!