Шиманьски в центре поля нарушил правила против Гакпо. Игроки сборной Нидерландов не стали особо сильно торопиться при розыгрыше мяча.

Сборная Польши под конец первого тайма старается больше проводить позиционных атак, но в обороне Нидерланды пока что играют довольно внимательно.

Теперь уже Франковски в центре поля прихватил Гакпо за футболку. Поляки не против совершать мелкие фолы, чтобы Нидерланды не проводили свои быстрые атаки.

Схаутен попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением Романчука Йерди упустил мяч в аут.

Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Буксы. Игроки сборной Польши конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Шиманьски ошибся при развитии позиционной атаки в центре поля и на ровном месте отправил мяч в аут.

Гакпо с левого фланга от боковой линии штрафной площади сделал подачу в центр штрафной площади, Дюмфрис головой сбросил мяч на левый угол вратарской, Рейндерс головой пробил по воротам, мяч попал в голову Беднареку и вновь ушёл на угловой.

Вновь Веерман решил обойтись без прямой подачи в штрафную площадь с углового, но на левом фланге игроки сборной Нидерландов вновь ничего интересного придумать не смогли.

Гакпо по левой половине поля убежал к линии штрафной площади и пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч пролетел рядом со штангой, но Щесны всё контролировал.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Гакпо!!! Гакпо на этот раз получил мяч от Аке, а затем сместился с левой половины поля к радиусу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч задел ногу Саламона, который был у линии штрафной и полетел в сторону от Щесны, который прыгал в левый угол ворот.

Достаточно быстро смогла отыграться команда Рональда Кумана. Первый тайм в Гамбурге у нас получается интересным и непредсказуемым.

Депай перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Зелиньски.

Кивёр удачно подключился к атаке и с левого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Вербрюгген хорошо сложился и выручил свою команду в непростой ситуации.

Гакпо попытался разогнать контратаку по центру, Коди на этот раз передержал мяч и в итоге потерял его под давлением соперника.

26' Рейндерс при смещении к радиусу штрафной площади с левой половины поля под давлением соперника оказался на газоне, Артур Суареш Диаш показал, что нужно играть дальше.

25' Веерман решил на этот раз разыграть корнер с партнёром по команде, но затем игроки сборной Нидерландов ничего интересного на левом фланге придумать так и не смогли.

24' Гакпо разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ход Рейндерсу, Тиджани по левой половине убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, Франковски удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

23' Депай по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

22' Ван Дейк в центре поля нарушил правила против Буксы. Игроки сборной Польши не стали торопиться при розыгрыше мяча.

21' По центру удалось провести атаку сборной Нидерландов, Депай получил хорошую скидку к центру штрафной площади и в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

20' Сборная Польши после забитого мяча конечно же сразу перестроилась на игру по счёту, но в обороне у поляков немало проблем.

19' Веерман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк в касание пробил в правый угол ворот, Щесны успел среагировать и спас свою команду в очень непростой ситуации.

18' Дюмфрис с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника сборной Польши и ушёл на угловой.