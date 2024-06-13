Тур: 1. Стадион: Фолькспаркштадион.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Пробеж Михал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Польша
Нидерланды
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
67
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1
Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1
Нидерланды
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0
Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Польша - Нидерланды
Исход игры
Польша
10% (8)
Ничья
11.3% (9)
Нидерланды
78.8% (63)
Тотал 2.5
Больше
80.3% (53)
Меньше
19.7% (13)
Обе команды забьют
Да
89.39% (59)
Нет
10.61% (7)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
50% (40)
1:1 Ничья
8.8% (7)
1:3 Нидерланды
7.5% (6)
0:2 Нидерланды
5% (4)
2:1 Польша
2.5% (2)
2:3 Нидерланды
2.5% (2)
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