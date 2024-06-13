  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО-2024
Тур: 1. Стадион: .
Польша
FIFA #28
 
Позже
Нидерланды
FIFA #7
Прогнозы 80
Польша 10% (8)
X 11.3% (9)
Нидерланды 78.8% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Нидерланды
6.60
Реклама, fon.bet
6.50
Реклама, zenit.win
1.61
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Польша
Нидерланды

История личных встреч

Польша
Нидерланды

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
0:2
ЛНУ
2:2
ЛНУ
1:2
ЛНУ
1:0
ТМС
1:2
ММ
0:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
67

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1
Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1
Нидерланды
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0
Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Польша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Австрия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2024, осталось 2 дня 7 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 53 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 80
    Польша 10% (8)
    X 11.3% (9)
    Нидерланды 78.8% (63)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Нидерланды
    6.60
    Реклама, fon.bet
    6.50
    Реклама, zenit.win
    1.61
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Польша - Нидерланды онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша - Нидерланды

    Исход игры
    Польша
    10% (8)
    Ничья
    11.3% (9)
    Нидерланды
    78.8% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.3% (53)
    Меньше
    19.7% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    89.39% (59)
    Нет
    10.61% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Нидерланды
    50% (40)
    1:1 Ничья
    8.8% (7)
    1:3 Нидерланды
    7.5% (6)
    0:2 Нидерланды
    5% (4)
    2:1 Польша
    2.5% (2)
    2:3 Нидерланды
    2.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Польша
    Нидерланды
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный