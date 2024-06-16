Эриксен классно прострелил во вратарскую словенцев, где Хёйлунн был готов отправить снаряд в сетку, но защитник помешал.

Снова датчане легко отобрали мяч у словенцев, но развить быструю атаку не удалось.

Не получается у Словении выходить со своей половины поля. Подсунули сейчас мяч Облаку, который выносом отправил сферу в аут.

Ничего не угрожало воротам Дании, но Бах решил не рисковать и отправил мяч на угловой удар.

Разыграли угловой футболисты сборной Словении, но в момент последующей подачи в штрафную Бийол оказался в положение вне игры.

Чуть не впервые в матче словенцы решили воспользоваться прессингом, но датчанам хватило три передачи, чтобы спокойно выйти из своей зоны.

Эриксен решил пойти в дриблинг и практически уже оказался на ударной позиции, но в последний момент мяч с ноги у него был снят.

41 - 59 — владение мячом в процентном соотношении в пользу датчан. Однако, как отмечалось ранее, в последние минуты снаряд больше держится у словенцев.

Кристиансен с левого фланга низом прострелил во вратарскую Словении, где мяч достался Облаку.

Чудом мяч не оказался в сетке ворот Словении! Эриксен прострелил с фланга, и после двух подряд рикошетов от защитников снаряд прошел в сантиметрах от штанги!

Дания с помощью прессинга отобрала мяч на чужой половине поля, но Эриксен поскользнулся на ровном месте, из-за чего мяч вернулся Словении.

Шпорар один на один мог вырваться со Шмейхелем, но неудачно обработал верховой заброс от партнера.

Юлманд и Бах в очередной раз решили сыграть в стеночку на своем фланге, но пока у них это не получается.

Шпорар добрался с мячом до лицевой линии, убрал на замахе защитника и навесил в центр штрафной датчан, но хозяева справились.

Еще одна передача издали прошла у Словении. На этот раз от защитников отклеился Стоянович, но до мяча он не добрался.

25' Карничник верховой передачей вывел на ударную позицию Шпорара, но форвард оказался в положении вне игры.

24' Длинный заброс последовал в адрес Шешко, но тот не сумел выиграть борьбу сразу у двух защитников.

23' После забитого мяча Дания немного отошла назад. Теперь ход за словенцами, которые вертикальными забросами пытаются вскрыть оборону датчан.

22' Кристиансен не очень аккуратно сыграл на фланге и подарил мяч сопернику на своей половине поля.

21' Гнезда-Черин загрузил мяч в штрафную сборной Дании, но у его партнеров не получилось выиграть верховую борьбу.

19' Наверное, нельзя сказать, что датчане заслужили этот гол, но все же поактивнее они смотрелись с самого начала матча.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эриксен!!!

Датчане быстро разыграли аут, Винд пяткой в касание сделал передачу себе за спину, где стоял совершенно один Эриксен! Хавбек подработал снаряд и с убойной позиции отправил его в сетку!

17' Шешко решил проверить Шмейхеля и пульнул по воротам с дальней дистанции - очень близко к штанге пролетел снаряд, но все же мимо!

16' Бийол грубо сыграл в подкате против Винда, но пока арбитр обошелся устной беседой со словенцем.