Тур: 1. Стадион: МХП-Арена. Главный судья: Шерер Сандро
Ход матча
17'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Облак
Ян
21
Дркушич
Ваня
13
Янжа
Эрик
17
Млакар
Ян
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
21 Дркушич ВаняЗащитник
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
15 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Иличич ЙосипПолузащитник
-
18 Випотник ЖанНападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
-
24 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
История личных встреч
Словения
Дания
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан
|1
|1
|Винд Йонас
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2
США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2
Дания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0
Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Дания
|Эриксен Кристиан
|1
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
|Швейцария
|Видмер Сильван
|1
|Германия
|Андрих Роберт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словения 0:1 Дания
Исход игры
Словения
8.4% (16)
Ничья
16.8% (32)
Дания
74.7% (142)
Тотал 2.5
Больше
52.8% (66)
Меньше
47.2% (59)
Обе команды забьют
Да
70.4% (88)
Нет
29.6% (37)
Популярный счёт
1:2 Дания
30.5% (58)
0:1 Дания
12.1% (23)
1:1 Ничья
11.6% (22)
0:2 Дания
4.7% (9)
2:1 Словения
2.1% (4)
1:3 Дания
1.6% (3)
2:0 Словения
1.1% (2)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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