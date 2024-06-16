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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Словения
FIFA #57
0:1
Первый тайм: 43'
Дания
FIFA #21

Ход матча

17'
0:1
Эриксен Кристиан
(Винд Йонас)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 185
Словения 8.1% (15)
X 16.2% (30)
Дания 75.7% (140)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Дания
6.45
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6.32
3.75
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
2
Карничник
Зан
21
Дркушич
Ваня
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшик
Тими
Макс
17
Млакар
Ян
9
Шпорар
Андраж
11
Шешко
Беньямин
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
6
Кристенсен
Андреас
3
Вестергор
Янник
18
Бах
Александр
17
Кристиансен
Виктор
21
Юлманд
Мортен
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
9
Хёйлунн
Расмус
19
Винд
Йонас
Словения
4-4-2
Дания
3-4-1-2

История личных встреч

Словения
Дания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:1
Е2ОМ
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 1
Винд Йонас 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2
США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2
Дания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0
Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Англия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Словения
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Швейцария Видмер Сильван 1
Германия Андрих Роберт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Эриксен решил пойти в дриблинг и практически уже оказался на ударной позиции, но в последний момент мяч с ноги у него был снят. 
  • 41'
    Чуть не впервые в матче словенцы решили воспользоваться прессингом, но датчанам хватило три передачи, чтобы спокойно выйти из своей зоны.
  • Офсайд
    40'
    Разыграли угловой футболисты сборной Словении, но в момент последующей подачи в штрафную Бийол оказался в положение вне игры.
  • 39'
    Ничего не угрожало воротам Дании, но Бах решил не рисковать и отправил мяч на угловой удар.
  • 38'
    Не получается у Словении выходить со своей половины поля. Подсунули сейчас мяч Облаку, который выносом отправил сферу в аут.
  • 36'
    Снова датчане легко отобрали мяч у словенцев, но развить быструю атаку не удалось. 
  • 35'
    Эриксен классно прострелил во вратарскую словенцев, где Хёйлунн был готов отправить снаряд в сетку, но защитник помешал.
  • 34'
    Еще одна передача издали прошла у Словении. На этот раз от защитников отклеился Стоянович, но до мяча он не добрался.
  • 33'
    Шпорар добрался с мячом до лицевой линии, убрал на замахе защитника и навесил в центр штрафной датчан, но хозяева справились. 
  • 32'
    Юлманд и Бах в очередной раз решили сыграть в стеночку на своем фланге, но пока у них это не получается.
  • 31'
    Шпорар один на один мог вырваться со Шмейхелем, но неудачно обработал верховой заброс от партнера. 
  • 30'
    Дания с помощью прессинга отобрала мяч на чужой половине поля, но Эриксен поскользнулся на ровном месте, из-за чего мяч вернулся Словении.
  • Опасный момент
    29'
    Чудом мяч не оказался в сетке ворот Словении! Эриксен прострелил с фланга, и после двух подряд рикошетов от защитников снаряд прошел в сантиметрах от штанги!
  • 28'
    Кристиансен с левого фланга низом прострелил во вратарскую Словении, где мяч достался Облаку.
  • 26'
    41 - 59 — владение мячом в процентном соотношении в пользу датчан. Однако, как отмечалось ранее, в последние минуты снаряд больше держится у словенцев. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Карничник верховой передачей вывел на ударную позицию Шпорара, но форвард оказался в положении вне игры.
    • 24'
      Длинный заброс последовал в адрес Шешко, но тот не сумел выиграть борьбу сразу у двух защитников. 
    • 23'
      После забитого мяча Дания немного отошла назад. Теперь ход за словенцами, которые вертикальными забросами пытаются вскрыть оборону датчан.
    • 22'
      Кристиансен не очень аккуратно сыграл на фланге и подарил мяч сопернику на своей половине поля.
    • Угловой
      21'
      Гнезда-Черин загрузил мяч в штрафную сборной Дании, но у его партнеров не получилось выиграть верховую борьбу.
    • 19'
      Наверное, нельзя сказать, что датчане заслужили этот гол, но все же поактивнее они смотрелись с самого начала матча. 
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эриксен!!!
      Датчане быстро разыграли аут, Винд пяткой в касание сделал передачу себе за спину, где стоял совершенно один Эриксен! Хавбек подработал снаряд и с убойной позиции отправил его в сетку! 
    • Опасный момент
      17'
      Шешко решил проверить Шмейхеля и пульнул по воротам с дальней дистанции - очень близко к штанге пролетел снаряд, но все же мимо!
    • Фол, нарушение
      16'
      Бийол грубо сыграл в подкате против Винда, но пока арбитр обошелся устной беседой со словенцем.
    • 15'
      Хёйбьерг увидел забегание Эриксена внутрь штрафной соперника и покатил ему на ход, но передача оказалась слишком сильной.
    • 14'
      Немного отодвинули словенцы игру от своих ворот и вынуждают сейчас датчан катать мяч в районе центрального круга.
    • Фол, нарушение
      13'
      Хёйбьерг слишком активно действовал в отборе и уложил соперника на газон.
    • 12'
      Эриксен классно забросил в штрафную Словении со стандартного положения - Кристенсен выиграл вверх и нанес удар головой, но мимо цели.
    • Угловой
      11'
      Эриксен от угла поля забросил мяч на ближнюю штангу ворот Словении, но никто из его партнеров за мяч не зацепился.
    • 9'
      Бах попробовал прострелить внутрь штрафной, но Янжа в подкате перевел мяч на угловой удар.
    • 8'
      Вот и словенцы наконец-то добрались до чужой половины поля. Янжа с левой бровки выполнил подачу на дальнюю штангу, но мяч улетел на трибуны.
    • Офсайд
      7'
      Винд здорово принял мяч в чужой штрафной площади, убрал защитника и был готов пробить по воротам, но боковой зафиксировал офсайд - очень спорно. 
    • 6'
      Кристиансен чуть ли не самый активный игрок датчан на старте поединка. Пока датчане не используют подачи, а только низом пытаются находить партнеров.
    • 5'
      Бах и Юлманд хотели сыграть в стенку на правой бровке, но упустили мяч за боковую линию.
    • 4'
      Активно начинают номинальные гости. Пытаются датчане атаковать и через центр, и через оба фланга, пытаясь нащупать слабую зону соперника. 
    • 3'
      Датчане здорово разыграли на левой бровке, после чего пошла передача в центр на Юлманда - тот мощно зарядил по воротам, но попал в защитника. 
    • 2'
      Словенцы разыграли мяч с центра поля, они сегодня в белой форме. Дания играет в темно-красном комплекте. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения 0:1 Дания

    Исход игры
    Словения
    8.4% (16)
    Ничья
    16.8% (32)
    Дания
    74.7% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.8% (66)
    Меньше
    47.2% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    70.4% (88)
    Нет
    29.6% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    30.5% (58)
    0:1 Дания
    12.1% (23)
    1:1 Ничья
    11.6% (22)
    0:2 Дания
    4.7% (9)
    2:1 Словения
    2.1% (4)
    1:3 Дания
    1.6% (3)
    2:0 Словения
    1.1% (2)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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