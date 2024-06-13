Тур: 1. Стадион: МХП-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Кек Матьяж
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Главный тренер: Юльманн Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Словения
Дания
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2
США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2
Дания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0
Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словения - Дания
Исход игры
Словения
9.1% (7)
Ничья
19.5% (15)
Дания
71.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
58.21% (39)
Меньше
41.79% (28)
Обе команды забьют
Да
77.61% (52)
Нет
22.39% (15)
Популярный счёт
1:2 Дания
49.4% (38)
1:1 Ничья
16.9% (13)
0:1 Дания
10.4% (8)
0:2 Дания
6.5% (5)
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