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Тур: 1. Стадион: .
Словения
FIFA #57
 
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Дания
FIFA #21
Прогнозы 77
Словения 9.1% (7)
X 19.5% (15)
Дания 71.4% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Дания
5.40
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3.70
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3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Словения
Дания

История личных встреч

Словения
Дания

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:1
Е2ОМ
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2
США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2
Дания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0
Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словения
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Англия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 77
    Словения 9.1% (7)
    X 19.5% (15)
    Дания 71.4% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Дания
    5.40
    Реклама, ligastavok.ru
    3.70
    Реклама, ligastavok.ru
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения - Дания

    Исход игры
    Словения
    9.1% (7)
    Ничья
    19.5% (15)
    Дания
    71.4% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.21% (39)
    Меньше
    41.79% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    77.61% (52)
    Нет
    22.39% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    49.4% (38)
    1:1 Ничья
    16.9% (13)
    0:1 Дания
    10.4% (8)
    0:2 Дания
    6.5% (5)
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    Словения
    Дания
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