МОМЕНТ! Классно разыграли мяч сербы перед штрафной соперника, после чего снаряд пришёл к Митровичу, который с 15 метров мощно стрельнул рядом с правой штангой!

Стандарт на чужой половине поля заработали англичане. Александер-Арнольд выполнил кросс к левому углу вратарской, а Райс толком пробить по мячу так и не сумел.

Влахович зацепился за мяч на правом фланге в центральной части поля и пытался сделать диагональ на противоположный край, вот только Уокер был внимателен и эту передачу перехватил.

Райс ошибся на своей половине поля, после чего сербы быстро довели сферу до Влаховича, который пробил с линии штрафной, но эту попытку успел заблокировать Гехи!

МОМЕНТИЩЕ! Быстрая атака получилась у английской сборной, в ходе которой Уокер на скорости правее центра ворвался в штрафную соперника и пробил мимо голкипера в дальний угол, однако снаряд прошёл рядом со штангой!

Раскрылись сербы и сразу же получили острую атаку на свои ворота. Думаю, что во второй половине встречи англичане часто будут использовать именно такую тактику.

Кейн после сильного выноса Пикфорда боролся за мяч в центральном круге и нарушил правила против Миленковича. Рефери дал свисток, чем остался крайне недоволен капитан английской сборной.

Продолжает английская сборная наращивать процент владения мячом за счёт коротких передач в центральной части поля. Продвижение вперёд пока полностью отсутствует.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! БЕЛЛИНГЕМ! Сака прорвался вперёд по правому флангу и из-под Павловича сумел выполнить навес к линии вратарской, где Беллингем опередил Вельковича и головой отправил сферу в левый верхний угол!

Теперь, конечно, гораздо веселее пойдут у нас дела. Сербская сборная имеет великолепный подбор исполнителей в атаке, поэтому нужно пробовать напрягать английскую оборону.

Удивительным образом удалось открыть счёт англичанам. Ничего номинальные гости не могли придумать против насыщенной обороны сербов, однако индивидуальное мастерство сделало своё дело.

Ничуть не изменилась у нас игра после гола Беллингема. Продолжает английская сборная владеть мячом, спокойно перекатывая его в центральной части поля. Сербы в прессинг вступать не спешат.

Митрович в стартовые минуты находится совсем без мяча, поэтому ему часто приходится оттягиваться на свою половину поля, где за ним постоянно следит Райс.

Фоден оказался с мячом перед штрафной соперника и отдал передачу правее, Александер-Арнольд решился на удар в одно касание, и сфера ушла гораздо левее створа.

Влахович в центральной части поля довольно грубо сыграл против Беллингема, ударив англичанина рукой в лицо. Рефери этот момент не видел, поэтому игру не остановил.

13' Попытались сербы выбраться в атаку за счёт коротких передач, однако Милинкович-Савич с обработкой мяча не справился и выпустил его за боковую. Сложный старт встречи для сербской сборной.

12' Лукич вновь агрессивно вступил в отбор на своей половине поля и нарушил правила против Беллингема. Пришлось итальянскому рефери провести беседу с сербом.

11' Беллингем зацепился за непростой мяч на чужой половине поля, но его дальнейшее продвижение вперёд остановил Лукич. Орсато находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

10' Спокойно протекают стартовые минуты нашего поединка. Англичане имеют огромное территориальное преимущество, но подобраться к владениям Райковича пока крайне проблематично.

9' Костич прорвался вперёд по левой бровке и от лицевой сделал кросс в центр штрафной соперника, вот только Влаховичу дотянуться до этой передачи не удалось. Первый выпад сербов.

8' Триппьер получил мяч в левой части штрафной соперника и выполнил скидку назад на Фодена, который стрельнул мимо створа. Плюсом, в начальной стадии атаки футболист "Ньюкасла" забрался в офсайд.

7' Беллингем с левого фланга выполнил классный пас низом в штрафную на Фодена, который обработать игровой снаряд не сумел. Перспективный мог получиться момент у англичан.

6' Александер-Арнольд со стандарта с правого фланга выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, но найти кого-то из партнёров этой передачей не получилось.

5' Сака получил сферу на правом фланге в глубине поля, и ему по ногам ударил Милинкович-Савич. Первое нарушение в нашей встрече, которое получилось довольно грубым.