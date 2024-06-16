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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Сербия
FIFA #33
0:1
Первый тайм: 28'
Англия
FIFA #4
0'
0:1
13' Гол
Беллингем Джуд

Ход матча

13'
0:1
Беллингем Джуд
(Сака Букайо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 251
Сербия 11.2% (28)
X 10.4% (26)
Англия 78.5% (197)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сербия
Ничья
Англия
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
13
Велькович
Милош
4
Миленкович
Никола
2
Павлович
Страхинья
14
Живкович
Андрия
11
Костич
Филип
22
Лукич
Саша
6
Гудель
Неманья
7
Влахович
Душан
20
Милинкович-Савич
Сергей
9
Митрович
Александар
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Гехи
Марк
12
Триппьер
Киран
8
Александер-Арнольд
Трент
4
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
10
Беллингем
Джуд
11
Фоден
Фил
9
Кейн
Гарри
Сербия
3-4-2-1
Англия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 1 1
Сака Букайо 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0
Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1
Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Словения
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Дания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сербия
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Словения Стоянович Петар 1
Швейцария Видмер Сильван 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    28'
    Кейн после сильного выноса Пикфорда боролся за мяч в центральном круге и нарушил правила против Миленковича. Рефери дал свисток, чем остался крайне недоволен капитан английской сборной. 
  • 27'
    Раскрылись сербы и сразу же получили острую атаку на свои ворота. Думаю, что во второй половине встречи англичане часто будут использовать именно такую тактику. 
  • Опасный момент
    26'
    МОМЕНТИЩЕ! Быстрая атака получилась у английской сборной, в ходе которой Уокер на скорости правее центра ворвался в штрафную соперника и пробил мимо голкипера в дальний угол, однако снаряд прошёл рядом со штангой!
  • 25'
    Райс ошибся на своей половине поля, после чего сербы быстро довели сферу до Влаховича, который пробил с линии штрафной, но эту попытку успел заблокировать Гехи!
  • 24'
    Влахович зацепился за мяч на правом фланге в центральной части поля и пытался сделать диагональ на противоположный край, вот только Уокер был внимателен и эту передачу перехватил. 
  • 23'
    Стандарт на чужой половине поля заработали англичане. Александер-Арнольд выполнил кросс к левому углу вратарской, а Райс толком пробить по мячу так и не сумел. 
  • Опасный момент
    22'
    МОМЕНТ! Классно разыграли мяч сербы перед штрафной соперника, после чего снаряд пришёл к Митровичу, который с 15 метров мощно стрельнул рядом с правой штангой!
  • Судья
    21'
    Влахович в центральной части поля довольно грубо сыграл против Беллингема, ударив англичанина рукой в лицо. Рефери этот момент не видел, поэтому игру не остановил. 
  • 20'
    Фоден оказался с мячом перед штрафной соперника и отдал передачу правее, Александер-Арнольд решился на удар в одно касание, и сфера ушла гораздо левее створа. 
  • 19'
    Митрович в стартовые минуты находится совсем без мяча, поэтому ему часто приходится оттягиваться на свою половину поля, где за ним постоянно следит Райс. 
  • 18'
    Ничуть не изменилась у нас игра после гола Беллингема. Продолжает английская сборная владеть мячом, спокойно перекатывая его в центральной части поля. Сербы в прессинг вступать не спешат. 
  • 17'
    Удивительным образом удалось открыть счёт англичанам. Ничего номинальные гости не могли придумать против насыщенной обороны сербов, однако индивидуальное мастерство сделало своё дело. 
  • 16'
    Теперь, конечно, гораздо веселее пойдут у нас дела. Сербская сборная имеет великолепный подбор исполнителей в атаке, поэтому нужно пробовать напрягать английскую оборону. 
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! БЕЛЛИНГЕМ! Сака прорвался вперёд по правому флангу и из-под Павловича сумел выполнить навес к линии вратарской, где Беллингем опередил Вельковича и головой отправил сферу в левый верхний угол!
  • 14'
    Продолжает английская сборная наращивать процент владения мячом за счёт коротких передач в центральной части поля. Продвижение вперёд пока полностью отсутствует. 
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    • 13'
      Попытались сербы выбраться в атаку за счёт коротких передач, однако Милинкович-Савич с обработкой мяча не справился и выпустил его за боковую. Сложный старт встречи для сербской сборной. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Лукич вновь агрессивно вступил в отбор на своей половине поля и нарушил правила против Беллингема. Пришлось итальянскому рефери провести беседу с сербом. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Беллингем зацепился за непростой мяч на чужой половине поля, но его дальнейшее продвижение вперёд остановил Лукич. Орсато находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
    • 10'
      Спокойно протекают стартовые минуты нашего поединка. Англичане имеют огромное территориальное преимущество, но подобраться к владениям Райковича пока крайне проблематично. 
    • 9'
      Костич прорвался вперёд по левой бровке и от лицевой сделал кросс в центр штрафной соперника, вот только Влаховичу дотянуться до этой передачи не удалось. Первый выпад сербов. 
    • Офсайд
      8'
      Триппьер получил мяч в левой части штрафной соперника и выполнил скидку назад на Фодена, который стрельнул мимо створа. Плюсом, в начальной стадии атаки футболист "Ньюкасла" забрался в офсайд. 
    • 7'
      Беллингем с левого фланга выполнил классный пас низом в штрафную на Фодена, который обработать игровой снаряд не сумел. Перспективный мог получиться момент у англичан. 
    • 6'
      Александер-Арнольд со стандарта с правого фланга выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, но найти кого-то из партнёров этой передачей не получилось. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Сака получил сферу на правом фланге в глубине поля, и ему по ногам ударил Милинкович-Савич. Первое нарушение в нашей встрече, которое получилось довольно грубым. 
    • 4'
      Английская сборная уверенно начинает сегодняшнюю встречу. Удалось номинальным гостям забрать игровой снаряд под свой контроль, вот только всё владение происходит в центральной части поля. 
    • 3'
      Стоунс неаккуратно сыграл на своей половине поля, после чего Влахович практически сферой завладел, однако англичане сумели исправить ошибку своего центрального защитника. 
    • 2'
      Сербы вышли на эту встречу в красном комплекте формы, номинальные гости играют в белой форме. Ворота Пикфорда в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли англичане. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сербия 0:1 Англия

    Исход игры
    Сербия
    11.4% (29)
    Ничья
    10.2% (26)
    Англия
    78.3% (199)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.97% (87)
    Меньше
    32.03% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    70.31% (90)
    Нет
    29.69% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    19.3% (49)
    1:3 Англия
    8.3% (21)
    0:2 Англия
    7.9% (20)
    0:1 Англия
    4.3% (11)
    1:1 Ничья
    2.8% (7)
    0:3 Англия
    1.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (4)
    2:1 Сербия
    1.6% (4)
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