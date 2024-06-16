Тур: 1. Стадион: Фелтинс-Арена. Главный судья: Орсато Даниэле
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Костич
Филип
22
Лукич
Саша
11
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Костич ФилипЗащитник
-
22 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бабич СрджанЗащитник
-
24 Спайич УрошЗащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ратков ПетарНападающий
-
Главный тренер: Стойкович Драган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
-
14 Конса ЭзриЗащитник
-
15 Данк ЛьюисЗащитник
-
22 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
24 Палмер КоулПолузащитник
-
25 Уортон АдамПолузащитник
-
26 Майну КоббиПолузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
19 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
Бомбардиры внутри турнира
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|1
|1
|Сака Букайо
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0
Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1
Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Дания
|Эриксен Кристиан
|1
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
|Словения
|Стоянович Петар
|1
|Швейцария
|Видмер Сильван
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сербия 0:1 Англия
Исход игры
Сербия
11.4% (29)
Ничья
10.2% (26)
Англия
78.3% (199)
Тотал 2.5
Больше
67.97% (87)
Меньше
32.03% (41)
Обе команды забьют
Да
70.31% (90)
Нет
29.69% (38)
Популярный счёт
1:2 Англия
19.3% (49)
1:3 Англия
8.3% (21)
0:2 Англия
7.9% (20)
0:1 Англия
4.3% (11)
1:1 Ничья
2.8% (7)
0:3 Англия
1.6% (4)
2:2 Ничья
1.6% (4)
2:1 Сербия
1.6% (4)
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